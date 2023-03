Daimler Truck prévoit une croissance significative en 2022

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Le leader du marché des poids lourds , Daimler Truck, doit présenter ce vendredi (9h00) ses résultats définitifs pour l'année écoulée. L'entreprise de Leinfelden-Echterdingen devrait avoir connu une croissance significative en 2022. Ce n'est qu'à l'automne que Daimler Truck a relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires à 50-52 milliards d'euros, contre 39,8 milliards d'euros en 2021.

En ce qui concerne le résultat avant intérêts et impôts, Daimler Truck a également dépassé les objectifs qu'il s'était fixés au cours des neuf premiers mois de l'année. Le groupe Dax a atteint la barre des 520 000 véhicules vendus, comme on l'a appris entre-temps, avec une augmentation de plus de 14 pour cent à 520 291 unités.