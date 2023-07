(nouveau : déclarations de la journée du marché des capitaux, notamment sur les objectifs à long terme et le taux de distribution, cours de clôture.)

BOSTON/LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Le constructeur de véhicules utilitaires Daimler Truck devient plus optimiste pour l'année en cours grâce à la bonne marche actuelle et veut aussi gagner plus d'argent à long terme. Les ventes, le chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire devraient être plus élevés en 2023 que ce qui était prévu jusqu'à présent, et le groupe, qui fait partie de l'indice directeur allemand Dax, veut en outre racheter des actions à hauteur de plusieurs milliards.

"Cela montre clairement que nous sommes très confiants quant à la suite de notre parcours", a déclaré le président du directoire Martin Daum, selon un communiqué publié tard dans la soirée. Mardi, le manager en a rajouté une couche lors d'une réunion d'investisseurs à Boston : en 2030, Daimler Truck devrait être encore une fois nettement plus grand et plus rentable que ce qui était déjà visé au milieu de la décennie.

L'action a gagné 2,5 pour cent à 32,69 euros dans le groupe de tête du Dax mardi. Après des hauts et des bas importants cette année, le cours affiche ainsi une hausse d'environ 13 pour cent depuis le début de l'année. L'analyste Himanshu Agarwal de la banque d'investissement américaine Jefferies a parlé d'une nouvelle positive concernant le relèvement des prévisions pour 2023, mais qui n'était plus une grande surprise. Jose Asumendi, de la banque américaine JPMorgan, a en revanche salué le développement commercial, qui se situe à un niveau jamais atteint ces dernières années.

En ce qui concerne les bénéfices, l'entreprise se montre plus confiante. La marge bénéficiaire ajustée avant intérêts et impôts dans les activités industrielles - c'est-à-dire sans les services financiers -, qui fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des spécialistes, devrait se situer entre 8,5 et 10 pour cent du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année (année précédente : 7,7). Jusqu'à présent, on s'attendait à 7,5 à 9 pour cent. Daum prévoit un rendement un peu plus élevé que jusqu'à présent dans tous les secteurs.

L'entreprise a justifié sa confiance par des chaînes d'approvisionnement plus stables, des marchés clés plus forts, une application robuste des prix et un fort développement des activités de service à forte marge. L'année dernière, les Souabes ont mis en place les plus importantes augmentations de prix jamais réalisées au sein du groupe, dont les effets se font encore partiellement sentir actuellement. De plus, Daum a imposé une nouvelle cure d'austérité à la marque de poids lourds Mercedes-Benz.

La division, qui est surtout présente en Europe et en Amérique latine, doit assurer la majeure partie des réductions de coûts fixes encore prévues jusqu'en 2025. Pour ce faire, la directrice de la division Karin Radstrom supprime 1750 postes dans le cadre d'une restructuration majeure au Brésil, car certaines activités comme les essieux et les transmissions ne seront plus poursuivies. En outre, 1000 contrats à temps partiel ne seront pas prolongés.

Alors que Daimler Truck prévoyait jusqu'à présent une marge de plus de 10 pour cent dans son activité principale au milieu de la décennie, dans des conditions favorables, Daum estime désormais pouvoir atteindre plus de 12 pour cent d'ici 2030. Même dans un environnement défavorable, la marge devrait atteindre 8 à 9 pour cent. Pour ce faire, l'activité de service doit être nettement développée et le management veut en outre gagner des parts de marché. Ainsi, le chiffre d'affaires devrait encore augmenter de 40 à 60 pour cent entre 2025 et 2030.

Les plans prévoient entre autres une forte activité dans le domaine des logiciels. La technique pour la conduite autonome devrait générer en 2030 un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel de plus d'un milliard d'euros. Le groupe attend de l'introduction de véhicules électriques à batterie et à hydrogène un chiffre d'affaires unitaire plus élevé à l'avenir.

Selon Daum, il existe toutefois des conditions préalables claires pour y parvenir : Il n'y aura pas de parité des coûts entre le diesel et les véhicules à zéro émission sur toute la durée de vie chez le client si les régulateurs ne décident pas, en plus des limites d'émission plus strictes, d'autres mesures d'exigence pour les nouvelles techniques de propulsion, dont une tarification des émissions de CO2. Le prix de l'énergie verte est notamment déterminant, a déclaré le directeur technique Andreas Gorbach.

Outre le rachat d'actions d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards d'euros, déjà évoqué au printemps et désormais confirmé, les actionnaires devraient à l'avenir profiter un peu plus des affaires avec un taux de distribution de 40 à 60 pour cent du bénéfice net. Jusqu'à présent, l'objectif était de distribuer au moins 40 pour cent aux actionnaires.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires du groupe, il faut désormais compter sur 56 à 58 milliards d'euros en 2023, a-t-on appris lundi soir. Auparavant, l'objectif était de 55 à 57 milliards d'euros, ce qui est déjà nettement plus que l'année précédente (50,9 milliards). Jusqu'à présent, les analystes avaient misé sur la partie inférieure de la nouvelle fourchette de prévisions. Les ventes devraient se situer entre 530 000 et 550 000 unités. Auparavant, la direction avait tablé sur 510 000 à 530 000 véhicules, soit à peu près le même niveau que l'année précédente (année précédente : 520 291).

Les chiffres de vente du deuxième trimestre, également présentés par Daimler Truck, ont eu un effet de soutien. Au total, près de 132 000 véhicules ont été vendus. Au deuxième trimestre de l'année précédente, les ventes s'élevaient encore à près de 121 000 unités. Sur le marché nord-américain, le plus grand et le plus rentable, les ventes ont continué à progresser de manière significative (+15%).