Daimler Truck triple son bénéfice - perspectives confirmées

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Le constructeur de véhicules utilitaires Daimler Truck a presque triplé son bénéfice au premier trimestre. Le résultat net du groupe s'est élevé à 795 millions d'euros sur les trois mois de janvier à mars, a annoncé mardi le groupe Dax à Leinfelden-Echterdingen. Un an plus tôt, il n'était que de 275 millions d'euros. Il y a un an, les coûts liés au retrait de Russie avaient notamment pesé. Comme on le sait déjà, Daimler Truck a bien commencé l'année sur le plan des activités quotidiennes, et les Souabes avaient déjà présenté des chiffres clés. Le chiffre d'affaires a grimpé à 13,2 milliards d'euros grâce à la stabilisation des chaînes d'approvisionnement et à une augmentation des ventes de 25%. Dans le secteur de la construction automobile, la marge opérationnelle ajustée avant intérêts et impôts, qui fait l'objet d'une attention particulière sur le marché des capitaux, s'est élevée à 8,8 %, soit une hausse de près de trois points de pourcentage.

Toutefois, les commandes ont baissé de 11 pour cent par rapport à la forte valeur de l'année précédente, à 122 935 véhicules. Le directeur financier Jochen Goetz a toutefois estimé que la situation restait confortable pour l'entreprise. "La demande toujours élevée pour nos camions, bus et services est une bonne base pour maintenir l'élan positif pour les trimestres à venir", a déclaré le responsable selon le communiqué. Les prévisions annuelles ont été confirmées par Daimler Truck./men/mis