Daimler Truck veut fournir des pièces détachées depuis Halberstadt à l'avenir

HALBERSTADT (dpa-AFX) - Les pièces détachées des camions Mecedes-Benz seront désormais livrées aux concessionnaires de plus de 170 pays à partir de Halberstadt (district du Harz). La construction du nouveau site logistique devrait commencer avant la fin de l'année, a annoncé vendredi le constructeur de camions Daimler Truck à Halberstadt. Environ trois ans plus tard, le Global Parts Center devrait pouvoir livrer jusqu'à 300 000 articles, de la plus petite vis à la cabine de camion finie, à près de 3000 concessionnaires dans le monde.

Selon l'entreprise, le montant de l'investissement s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros. Jusqu'à 450 emplois qualifiés devraient être créés à Halberstadt, et jusqu'à 600 pourraient l'être à l'avenir, a-t-on précisé. Daimler Truck est, selon ses propres dires, le plus grand constructeur de camions et de bus au monde. Environ 500 000 camions sont vendus chaque année./dh/DP/jha