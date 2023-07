Daimler Truck s'attend à ce que ses revenus augmentent de 60 % entre 2025 et 2030, a déclaré mardi la direction du constructeur de camions et d'autobus aux investisseurs.

Les perspectives optimistes de l'entreprise, présentées lors d'une journée des marchés financiers à Boston, interviennent un an après que Daimler Truck est devenue une société cotée indépendante dans le cadre d'une scission des voitures de tourisme Mercedes-Benz, et alors qu'elle se concentre sur la construction de camions autonomes.

Les actions de Daimler Truck ont augmenté de 2,5 %.

"Nous sommes prêts à faire passer Daimler Truck à la vitesse supérieure", a déclaré le PDG Martin Daum aux investisseurs.

L'allègement des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et la demande plus forte sur ses marchés principaux et dans le domaine de l'après-vente ont incité l'entreprise, lundi en fin de journée, à relever ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2023.

pour 2023

.

Parmi les objectifs à plus long terme énoncés mardi, la société a déclaré qu'elle viserait pour 2030 un rendement ajusté d'au moins 12 % pour ses activités industrielles dans des conditions favorables et une croissance du chiffre d'affaires de 40 % à 60 % entre 2025 et 2030.

Elle prévoit de générer plus de 3 milliards d'euros (3,30 milliards de dollars) de revenus et 1 milliard d'euros de bénéfices avant intérêts et impôts grâce à la conduite autonome en 2030, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

M. Daum a déclaré qu'il annoncerait bientôt un partenariat avec un producteur de cellules de batterie aux États-Unis grâce aux incitations fournies par la loi sur la réduction de l'inflation de l'administration Biden, qui vise à stimuler la production aux États-Unis (1 $ = 0,9098 euro) (articles rédigés par Victoria Waldersee et Ilona Wissenbach ; articles supplémentaires rédigés par Tom Sims ; édition par Leslie Adler).