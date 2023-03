Evobus veut réduire les coûts et assurer sa compétitivité

L'entreprise de transport routier Daimler Trucks a annoncé l'an dernier son intention de délocaliser une partie de la production de sa filiale Evobus à l'étranger, suscitant l'indignation des syndicats et d'une partie de la classe politique. Mercredi, l'entreprise et le comité central d'entreprise d'Evobus ont présenté des plans concrets et un accord, ce qui leur a valu des éloges.

Selon un communiqué, l'entreprise a convenu avec le comité central d'entreprise d'une "vision d'avenir pour assurer la compétitivité à long terme et les sites allemands". Parallèlement, environ 150 millions d'euros seront investis dans les usines de Mannheim et de Neu-Ulm d'ici fin 2030.

Selon l'entreprise, le site de Mannheim doit devenir à l'avenir le centre de compétence pour les bus urbains électriques. À partir de 2024, seuls des autobus urbains électriques seront produits ici. En outre, la fabrication de composants sera renforcée. Neu-Ulm restera le centre de compétence pour les autocars et continuera d'être le seul site à produire des autocars de la marque Setra.

L'objectif des "changements structurels" est de réduire durablement les coûts en Allemagne et de garantir ainsi la compétitivité. Outre la délocalisation de la construction brute en République tchèque, la coopération au sein du groupe de production européen doit être développée. Les quantités de véhicules seront à l'avenir réparties de manière flexible en fonction du carnet de commandes.

Le mélange de toutes ces mesures devrait conduire progressivement à une réduction des coûts, a déclaré Till Oberwörder, chef de la division bus de Daimler Truck, à l'agence de presse allemande. Il a justifié ces mesures par l'arrivée de nouveaux concurrents dans le domaine de l'e-mobilité et par une situation de marché plus difficile, ce qui oblige l'entreprise à mieux se positionner en termes de coûts. Environ 100 millions d'euros par an devraient être économisés d'ici 2030 environ.

D'ici 2028, le gros œuvre de l'activité bus pour les sites de Mannheim, Neu-Ulm et Ligny-en-Barrois (France) devrait être entièrement transféré à Holysov en République tchèque. Pour cela, le comité central d'entreprise a pu prolonger de 2024 à fin 2033 la garantie d'avenir existante pour les salariés d'Evobus en Allemagne. Les licenciements secs sont donc exclus jusqu'à cette date.

Selon M. Oberwörder, 650 personnes travaillent dans le gros œuvre à Mannheim. Dans la première phase de la délocalisation, qui débute immédiatement, 250 employés sont concernés. Ceux-ci doivent maintenant assumer d'autres tâches et être qualifiés pour cela. Aucun employé de Neu-Ulm n'est concerné.

Le président du comité central d'entreprise d'Evobus, Bruno Buschbacher, a déclaré qu'il fallait accepter la délocalisation du gros œuvre à l'étranger. C'est la seule façon pour l'entreprise de retrouver la compétitivité dont elle a besoin. Un blocage n'aurait apporté "que plus d'incertitude dans les années à venir et aurait finalement signifié une mort à petit feu". Il a souligné à la dpa qu'un plafonnement du nombre de pièces et de l'emploi sur les sites était désormais hors de question. "Si les commandes sont là, il est possible de générer de la croissance au sein du personnel", a déclaré Buschbacher.

La ministre de l'Économie du Bade-Wurtemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), a parlé d'un "très bon résultat" qui témoigne de la responsabilité partagée par les employeurs et les salariés. "C'est une bonne nouvelle pour le site industriel de Mannheim", ont également fait savoir les députés SPD du Land de Mannheim, Stefan Fulst-Blei et Boris Weirauch./rwi/DP/tih