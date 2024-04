Le nouveau contrat de travail conclu par l'United Auto Workers avec le fabricant de camions et d'autobus Daimler Truck devrait dynamiser les travailleurs avant le prochain objectif du syndicat dans le sud des États-Unis, à savoir l'organisation d'une usine d'assemblage d'automobiles Mercedes-Benz en Alabama. Le contrat de travail provisoire de Daimler Truck, approuvé vendredi en fin de journée, prévoit une augmentation générale des salaires de 25 % sur quatre ans et, pour la première fois, une participation aux bénéfices et des ajustements au coût de la vie pour les travailleurs du fabricant de camions Freightliner et Western Star et d'autobus Thomas Built.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, a déclaré lors d'un rassemblement en Caroline du Nord samedi que l'accord avec Daimler Truck ne comportait aucune concession et ouvrait la voie à d'autres travailleurs horaires.

"Le temps est écoulé pour les entreprises qui veulent que les travailleurs souffrent pendant qu'elles engrangent tous les bénéfices", a-t-il déclaré. "L'heure n'est plus à la cupidité des entreprises. Aujourd'hui appartient à la classe ouvrière.

Plus important encore, cela montre aux 5 200 travailleurs éligibles de l'usine Mercedes-Benz de la région de Tuscaloosa ce qu'il est possible de faire lorsqu'ils votent pour adhérer au syndicat, selon les responsables syndicaux et les professeurs de droit du travail.

Le succès est contagieux et crée une dynamique, a déclaré Marick Masters, professeur de droit du travail à l'université Wayne State de Detroit, à propos de l'accord et de son impact sur le vote à venir chez Mercedes.

Les responsables syndicaux présents au rassemblement de Caroline du Nord ont désigné Mercedes comme la prochaine cible de l'organisation, ainsi que d'autres constructeurs automobiles possédant des usines dans le Sud, notamment Nissan et BMW.

"Nous donnons l'exemple à tout le Sud. J'espère que Mercedes à Tuscaloosa (Alabama) a prêté attention à ce que nous faisons", a déclaré Corey Hill, président de la section locale 3520 de l'UAW, qui représente les travailleurs de Daimler Truck à Cleveland, en Caroline du Nord. Les travailleurs de l'usine Mercedes de Vance, en Alabama, et de l'usine de batteries de Woodstock, située à proximité, se prononceront sur leur adhésion au syndicat lors d'une élection qui devrait être finalisée le 17 mai. Mercedes a déclaré dans un communiqué qu'elle respectait le droit de ses travailleurs à choisir de se syndiquer ou non.

Daimler et Mercedes ont une histoire commune : Daimler AG s'est séparée de Daimler Truck au début de l'année 2022, avant de devenir le groupe Mercedes-Benz. Mercedes conserve une participation de 30,01 % dans Daimler Truck, a déclaré un porte-parole de Mercedes.

Les conditions de l'accord concernant Daimler Truck correspondent en grande partie à celles qui ont été conclues à l'automne dernier avec les trois constructeurs automobiles de Detroit : General Motors, Ford et la société mère de Chrysler, Stellantis. Les travailleurs d'une usine Volkswagen dans le Tennessee, qui ont voté au début du mois en faveur de l'adhésion au syndicat avec une majorité de 73 %, ont déclaré que les accords des Trois Détroits les avaient incités à rejoindre les rangs de l'UAW.

"Lorsque nous disons que des bénéfices records signifient des contrats records, nous le pensons vraiment", a déclaré M. Fain dans une allocution vidéo diffusée vendredi soir après l'annonce de l'accord avec Daimler Truck. Le vote sur Mercedes devrait être une bataille plus difficile que chez VW, qui, le 19 avril, est devenu la première usine automobile du sud des États-Unis à se syndiquer par le biais d'une élection depuis les années 1940.

UNE AUTRE VICTOIRE DU SUD

L'accord avec Daimler marque une nouvelle victoire de l'UAW dans le Sud historiquement anti-syndical, a déclaré M. Masters, et devrait attirer l'attention des travailleurs de Mercedes. Daimler se trouve dans l'arrière-cour de Mercedes, avec quatre usines en Caroline du Nord, ainsi que des entrepôts de pièces détachées en Géorgie et au Tennessee.

Les travailleurs se lèvent et disent "ça suffit"", a déclaré MaryBe McMillan, présidente de l'AFL-CIO de l'État de Caroline du Nord, lors du rassemblement en Caroline du Nord. "J'ai vu les rémunérations des PDG. Finies les délocalisations d'entreprises vers le sud pour casser les syndicats et payer les travailleurs quelques centimes. C'est un jour nouveau ici dans le Sud".

Si l'UAW et Daimler Truck n'étaient pas parvenus à un accord, le syndicat a déclaré que les travailleurs se seraient mis en grève. Selon Art Wheaton, professeur de droit du travail à l'université de Cornell, un débrayage aurait pu rendre certains travailleurs de Mercedes réticents à rejoindre le syndicat.

S'ils étaient en grève et s'ils devaient faire face à une opposition beaucoup plus forte, cela rendrait les choses plus difficiles, a-t-il dit, ajoutant que les travailleurs, en particulier dans les régions les moins favorables aux syndicats, peuvent être hésitants face à la perspective de gagner peu sur les piquets de grève. Le syndicat a investi 40 millions de dollars dans sa campagne de syndicalisation des usines appartenant à plus d'une douzaine de constructeurs automobiles non syndiqués aux États-Unis, y compris des entreprises asiatiques comme Toyota Motor et de grands constructeurs de véhicules électriques comme Tesla. (Reportage de Nora Eckert à Detroit, édition de Ben Klayman et Matthew Lewis)