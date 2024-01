LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Le président du comité d'entreprise Michael Brecht a critiqué les objectifs d'économies du constructeur de véhicules utilitaires Daimler Truck, les qualifiant d'irréalistes. "Si l'on se fixe des objectifs, il faut que ceux-ci soient certes ambitieux, mais finalement réalisables", a déclaré Brecht au siège du groupe Dax à Leinfelden-Echterdingen près de Stuttgart.

Compte tenu de l'inflation et de nombreuses évolutions contraires, c'est très difficile, a-t-il ajouté. L'entreprise s'est fixé pour objectif de réduire ses frais fixes, ses investissements et ses dépenses en recherche et développement de 15 pour cent d'ici 2025 par rapport à 2019. "Je ne pense pas qu'il soit réaliste d'atteindre ce chiffre de cette manière", a déclaré Brecht.

Une pression extrême

Il y a une pression extrême pour réduire les coûts fixes, a déclaré Brecht. Les coûts de l'administration et de la distribution sont en ligne de mire. Pour la distribution, il s'agit de supprimer certains processus. L'entreprise veut transférer certaines tâches effectuées aujourd'hui en Allemagne dans des pays où les structures de coûts sont moins élevées, par exemple en Roumanie. Lorsqu'il ne s'agit pas de changements dans les processus, mais de simples délocalisations, le comité d'entreprise est particulièrement attentif, selon Brecht.

"Bien sûr que nous avons besoin d'un bon rendement sur le chiffre d'affaires, bien sûr que nous devons travailler à la résilience de l'entreprise", a déclaré Brecht. Mais en tant que membre du comité d'entreprise, il n'est pas toujours décisif pour lui de savoir si le dernier point de pourcentage des objectifs d'économie est atteint. "Pour moi, ce qui est décisif, c'est de savoir si nous faisons maintenant les bonnes choses pour que nous ayons vraiment une entreprise qui fonctionne sur le marché".

L'entreprise a connu un très bon développement. En dernier lieu, la marge opérationnelle dans les activités industrielles - donc sans les services financiers - était de 9,8 pour cent. "Il y a quelques années, nous aurions tout donné pour atteindre un tel niveau", a déclaré Brecht.

"Nous avons suffisamment de moyens financiers"

"L'exigence claire est la suivante : nous voulons avoir nos propres technologies", a déclaré Brecht en pensant à l'avenir. Il y a suffisamment d'argent, "nous avons suffisamment de moyens financiers". Il y a de nombreux domaines où l'entreprise devrait investir nettement plus, a-t-il ajouté. Par exemple dans la recherche et le développement. Qu'il s'agisse de la chaîne cinématique électrifiée ou des technologies de batterie : Daimler Truck devrait faire nettement plus pour se différencier. Dans le domaine des batteries, par exemple, il existe une forte dépendance vis-à-vis des entreprises chinoises. L'entreprise ne peut pas se permettre d'acheter des technologies importantes pour sa compétitivité.

Brecht réclame depuis longtemps une production de cellules de batteries en Allemagne. Dernièrement, Daimler Truck a annoncé vouloir produire des cellules de batterie dans une coentreprise avec des partenaires américains. Selon Brecht, cela est dû avant tout à l'"Inflation Reduction Act" (IRA). L'IRA est un programme de subvention américain de plusieurs milliards de dollars.

Critique du frein à l'endettement

Sans cette exigence, il sera difficile de réaliser une usine de cellules de batteries en Allemagne. Dans des pays comme la Hongrie, il est plus facile d'obtenir une créance. Dans ce contexte, Brecht a également critiqué le frein à l'endettement du gouvernement fédéral. L'Allemagne a un taux d'endettement relativement faible. Il faut donc se demander si l'on ne peut pas s'endetter un peu plus pour se doter à long terme de technologies et d'une infrastructure capables de rivaliser avec celles du reste du monde.

En ce qui concerne l'exercice 2024, Brecht a déclaré : "Je pense que le vent sera encore un peu plus fort". Le succès de l'année 2023 ne peut pas être simplement transposé à 2024./rwi/DP/mis