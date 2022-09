Le syndicat brésilien de Mercedes-Benz se met en grève après l'annonce de licenciements

Le syndicat Sindicato dos Metalurgicos do Grande ABC a déclaré dans un communiqué que les travailleurs feraient grève à partir du 12 septembre après que l'entreprise ait annoncé qu'elle allait licencier 3 600 travailleurs et externaliser les activités de son usine de châssis de camions et d'autobus dans l'État brésilien de Sao Paulo.

"Souvent, dans un processus de négociation, tout ce que le syndicat veut ne prévaut pas, mais aussi tout ce que l'entreprise veut", a déclaré le président du syndicat, Moises Selerges.

Il a ajouté que jusqu'à la semaine dernière, l'entreprise embauchait encore des travailleurs, ce qui rendrait les licenciements "non logiques" et "irrationnels".