Le gouvernement américain a annoncé vendredi qu'il mettait la dernière main à des normes plus strictes en matière d'émissions d'échappement pour les véhicules lourds tels que les semi-remorques et les autobus, mais que les nouvelles règles ne seraient pas aussi rigoureuses que celles proposées initialement en 2023.

L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a déclaré que les nouvelles règles fixant des normes pour les années modèles 2027 à 2032 permettront d'éviter 1 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2055 et fourniront 13 milliards de dollars d'avantages nets annualisés à la société. En revanche, l'EPA avait déclaré que les règles plus strictes qu'elle avait proposées l'année dernière auraient permis d'éviter 1,8 milliard de tonnes d'émissions.

Les nouvelles normes s'appliquent aux camions de livraison, aux camions à ordures, aux camions des services publics, aux bus de transport en commun, aux navettes et aux bus scolaires, ainsi qu'aux camions semi-remorques.

Les normes finales renforcent les exigences à un rythme plus lent et retardent le début des nouvelles règles pour les tracteurs à cabine de jour et certains véhicules professionnels lourds, a déclaré l'EPA.

Les véhicules utilitaires lourds représentent 25 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, qui est responsable de 29 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.

L'EPA a déclaré que les normes "sont neutres sur le plan technologique et basées sur les performances, ce qui permet à chaque fabricant de choisir l'ensemble de technologies de contrôle des émissions qui lui convient le mieux et qui répond aux besoins de ses clients".

La règle finale prévoit des taux de vente de véhicules électriques pour les années modèles 2027-2029 inférieurs à ceux qu'aurait exigés la proposition de règle initiale. Mais un groupe industriel a estimé que la règle était encore trop stricte.

La Truck and Engine Manufacturers Association, qui représente Daimler Truck, Volvo Trucks, Cummins et d'autres, a déclaré qu'elle craignait que "la règle finale soit la plus difficile, la plus coûteuse et la plus potentiellement perturbatrice de l'histoire en matière d'émissions des poids lourds".

L'association a ajouté que les nouvelles règles fixent un pourcentage de véhicules à zéro émission, tels que les véhicules électriques ou à pile à combustible, qu'une entreprise doit vendre, "ce qui est au-delà de leur propre capacité de contrôle".

Tesla

Dans le cadre de l'initiative "Tesla", certains démocrates et groupes environnementaux ont demandé à l'EPA d'adopter des règles encore plus strictes.

Abigail Dillen, présidente du groupe environnemental Earthjustice, a déclaré vendredi que "l'EPA n'est pas allée assez loin pour protéger les communautés des effets dangereux sur la santé liés à la pollution des poids lourds" et a ajouté que "les fabricants de camions ont poussé l'EPA à ralentir ce changement".

L'American Trucking Associations a déclaré que les objectifs au-delà de 2030 "restent tout à fait irréalisables compte tenu de l'état actuel de la technologie zéro émission, du manque d'infrastructures de recharge et des restrictions sur le réseau électrique".

Les limites actuelles d'émissions d'échappement pour les poids lourds et les moteurs ont été fixées en 2016 pour les années modèles 2021 à 2027.

Katherine García, du Sierra Club, a fait l'éloge des nouvelles règles de l'EPA en ajoutant : "Il est crucial que les fabricants de camions s'engagent sur la voie rapide avec des camions à zéro émission afin de fournir les avantages climatiques, sanitaires et économiques que nous méritons.

La semaine dernière, l'EPA a finalisé les règles en matière d'émissions pour les véhicules légers et moyens jusqu'en 2032, réduisant son objectif d'adoption de véhicules électriques aux États-Unis de 67 % d'ici 2032 à seulement 35 %. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Susan Fenton et David Gregorio)