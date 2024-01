Les entreprises allemandes et leurs PDG mettent de plus en plus en garde contre la menace que représente l'extrémisme de droite pour la plus grande économie d'Europe, à la suite d'un rapport sur une réunion au cours de laquelle des plans d'expulsions massives de citoyens d'origine étrangère ont été discutés.

Les chefs d'entreprise allemands se tiennent généralement à l'écart de la politique des partis en raison des fluctuations du pouvoir et sont longtemps restés silencieux face à la montée du parti nationaliste Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui occupe actuellement la deuxième place dans les sondages nationaux.

L'AfD a cherché à se distancier de la proposition d'expulsion diffusée lors d'une réunion avec des radicaux de droite, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une politique du parti. Mais le rapport a suscité l'indignation nationale et des inquiétudes quant à l'attractivité du pays pour la main-d'œuvre et les investissements étrangers.

Voici quelques exemples de déclarations d'entreprises :

LE PLUS GRAND PRÊTEUR D'ALLEMAGNE, DEUTSCHE BANK AG :

Christian Sewing, PDG, sur LinkedIn : "La montée de l'extrême droite représente un grave danger pour nos libertés démocratiques et pour l'Allemagne en tant que lieu d'affaires. Le racisme et l'intolérance ne devraient pas avoir leur place dans un pays libre dont l'économie est orientée vers le monde. Les investisseurs, qui sont attirés par l'Allemagne également pour ses valeurs démocratiques fortes, observent ces développements et hésitent à déployer des capitaux.

"En tant que société, nous devons nous unir contre les extrémistes et défendre une culture du débat fondée sur les faits, le bon sens et le respect. Dans le même temps, les responsables politiques et les chefs d'entreprise doivent être en mesure de montrer aux citoyens que leurs problèmes et leurs préoccupations sont pris au sérieux et que les réponses ne viennent pas de l'extrême droite.

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE VOLKSWAGEN

Dans une déclaration à Reuters : "Le groupe Volkswagen défend une société ouverte, le respect et la tolérance et s'oppose à la haine et à la xénophobie [...]. Particulièrement en ces temps difficiles, il est important de renforcer la cohésion sociale au lieu de diviser.

"Nous sommes une entreprise mondiale, nous vendons nos produits dans plus de 150 pays et nous défendons le cosmopolitisme, le libre échange au-delà des frontières nationales et un commerce mondial ouvert et équitable. Par conséquent, nous sommes opposés au protectionnisme, aux demandes de sortie de l'UE, au déni du changement climatique ou à l'instrumentalisation des préoccupations économiques pour alimenter la résistance à une transition nécessaire."

ÉDITEUR DE LOGICIELS SAP

Christian Klein, PDG de SAP, a demandé si la montée du soutien à l'AfD était un problème pour l'Allemagne, lors d'une interview avec le radiodiffuseur allemand Deutschlandfunk :

"C'est un problème. Si vous traversez notre campus, vous verrez de nombreux employés étrangers, c'est-à-dire les meilleurs talents d'Asie et des États-Unis, qui sont heureux de venir chez nous. Et nous avons besoin d'eux pour innover. S'ils ne se sentent plus les bienvenus, s'ils ont l'impression que la situation échappe à tout contrôle, ce sera un problème.

"L'Allemagne a beaucoup profité de l'arrivée de grands talents étrangers, non seulement dans le secteur des technologies, mais aussi dans d'autres industries, et cette évolution est absolument dangereuse.

FABRICANT DE PUCES INFINEON :

Jochen Hanebeck, PDG, sur LinkedIn : "Les valeurs fondamentales de notre coexistence pacifique ne sont pas négociables. La haine et l'exclusion ne devraient avoir aucune place dans notre société. L'idée d'une soi-disant remigration est inhumaine".

"À tous les collègues d'Infineon Technologies et à ceux qui veulent devenir employés ici, je tiens à dire : Je ne m'intéresse pas à vos origines, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voulez accomplir."

DAIMLER TRUCK :

Martin Daum, PDG de DAIMLER TRUCK, au magazine allemand Der Spiegel : "La montée de l'AfD ne nuit pas seulement à l'économie allemande, elle empoisonne aussi l'ambiance sociale [...]. Les grands problèmes que nous rencontrons sont mondiaux, qu'il s'agisse du changement climatique ou des écarts de richesse qui entraînent des migrations."

M. Daum a ajouté que la coopération, l'échange et le compromis étaient donc nécessaires : "Ce sont des concepts que je ne retrouve pas dans l'AfD.

SIEMENS ENERGY

Joe Kaeser, président du conseil de surveillance, a déclaré dans une interview accordée à Reuters, à propos des informations faisant état de propositions de déportation massive : "Si tout est vrai comme cela a été rapporté, c'est absolument dégoûtant. Cela déclenche des souvenirs amers".

Tirant les leçons de l'histoire de l'Allemagne, M. Kaeser a mis en garde contre les dommages causés à l'image de l'Allemagne dans le monde et a appelé les entreprises allemandes à mettre publiquement en garde contre les conséquences de cette situation. Il a déclaré qu'il participerait à des manifestations contre l'extrémisme de droite.

"Nous ne devons pas répéter cette erreur. Je suis vraiment inquiet pour notre démocratie", a-t-il déclaré. Parlant de la compréhension, de la tolérance et du respect comme base de l'ordre fondamental libre dans la société allemande, il a ajouté : "Quiconque vote pour l'AfD choisit de perdre la prospérité de notre pays et de ses citoyens". (Reportage de Sarah Marsh ; Rédaction de Matthias Williams et Alison Williams)