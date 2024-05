Les membres de l'United Auto Workers ont ratifié samedi un nouveau contrat de travail avec Daimler Truck, qui prévoit une augmentation générale des salaires d'au moins 25 % sur quatre ans.

Le vote a été de 94,5 % en faveur du nouveau contrat, qui couvre plus de 7 300 travailleurs horaires de l'UAW après qu'un accord de principe a été conclu fin avril, évitant une grève à la onzième heure.

Le contrat couvre les travailleurs horaires de six usines situées dans des États du Sud où le taux de syndicalisation est traditionnellement faible, notamment quatre usines en Caroline du Nord et des entrepôts de pièces détachées en Géorgie et au Tennessee.

L'accord conclu avec le constructeur allemand de camions, qui a été détaché de ce qui est aujourd'hui le constructeur automobile Mercedes, intervient environ deux semaines avant que les votes sur l'adhésion à l'UAW ne soient comptabilisés dans une usine d'assemblage de Mercedes en Alabama.

L'accord prévoit également une participation aux bénéfices et des ajustements au coût de la vie pour les travailleurs du constructeur de camions Freightliner et Western Star et d'autobus Thomas Built, ainsi que la fin des échelons salariaux qui permettaient de payer les constructeurs d'autobus moins cher que ceux qui construisaient des camions lourds.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, a déclaré que l'augmentation de salaire correspondait à ce que les travailleurs de Detroit Three avaient obtenu lors des négociations de l'automne dernier.

Les travailleurs recevront une augmentation immédiate de 10 %, suivie d'augmentations de 3 % six mois et 12 mois plus tard, a précisé M. Fain.

Les travailleurs les moins bien payés de l'unité de bus Thomas Built de Daimler recevront une augmentation de plus de 8 dollars de l'heure et certains travailleurs qualifiés de cette unité recevront plus de 17 dollars de l'heure, a déclaré M. Fain.

Depuis les accords conclus à l'automne dernier avec les Trois de Detroit, l'UAW a concentré ses efforts sur la syndicalisation des usines américaines non syndiquées de plus d'une douzaine de constructeurs automobiles.

Le mois dernier, l'UAW a remporté une victoire historique dans une usine automobile de Volkswagen à Chattanooga, dans le Tennessee, et les travailleurs d'une usine automobile Mercedes à Vance, en Alabama, et d'une usine de batteries voisine à Woodstock, vont voter sur leur adhésion au syndicat au cours de la semaine du 13 mai. (Reportage de David Shepardson à Washington et de Gursimran Kaur à Bengaluru ; Rédaction de Cynthia Osterman et de William Mallard)