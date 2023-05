Mariage annoncé entre Hino et Fuso, fabricants de poids lourds nippons

Tokyo (awp/afp) - Les constructeurs japonais de poids lourds Hino (groupe Toyota) et Mitsubishi Fuso (contrôlé par l'allemand Daimler Truck) ont annoncé mardi leur intention de fusionner d'ici fin 2024 pour renforcer leur compétitivité mondiale.

Les deux sociétés prévoient une fusion sur un pied d'égalité, Toyota et Daimler Truck devant également investir à parts égales dans la future entité qui les réunira et qui sera cotée en Bourse, selon un communiqué.

Des détails financiers de l'opération n'ont pas encore été dévoilés.

Hino et Mitsubishi Fuso veulent coopérer dans le développement et la production de leurs véhicules, ainsi que dans leurs chaînes d'approvisionnement, afin de créer "un constructeur japonais de véhicules utilitaires compétitif au niveau mondial", toujours selon le communiqué.

Dans ce même but, Toyota et Daimler Truck comptent collaborer avec la future entité dans les nouvelles technologies appliquées aux véhicules utilitaires (moteurs électriques, hydrogène, systèmes connectés, autonomes, etc.).

Les futurs mariés sont tous les deux des sociétés relativement fragilisées actuellement.

La réputation d'Hino est entachée depuis l'an dernier par un retentissant scandale d'irrégularités dans les tests de performance de ses moteurs au Japon, qui a considérablement affecté ses ventes sur son marché national.

Quant à Mitsubishi Fuso, sa faible rentabilité pèse actuellement sur la marge opérationnelle de Daimler Truck, entré à son capital en 2003 et qui contrôle la société japonaise à près de 90% depuis 2011.

afp/al