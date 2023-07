(titre adapté)

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Le constructeur de véhicules utilitaires Daimler Truck est plus optimiste pour 2023, après une année "forte" jusqu'à présent. Les ventes, le chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire devraient être plus élevés que prévu jusqu'à présent, et le groupe de la Dax veut en outre racheter des actions à hauteur de plusieurs milliards. "Cela montre clairement que nous sommes très confiants quant à la suite de notre parcours", a déclaré le président du directoire Martin Daum, selon un communiqué publié tard dans la soirée. Mardi, l'action a légèrement progressé dans les premiers échanges sur le marché Xetra.

Après des hauts et des bas importants cette année, le cours affiche ainsi une hausse d'environ 13 pour cent depuis le début de l'année. L'analyste Himanshu Agarwal de la banque d'investissement américaine Jefferies a parlé d'une nouvelle positive, mais qui n'était plus une grande surprise. Il s'attendait déjà à une révision à la hausse des prévisions et à un rachat d'actions dans les proportions prévues. Jose Asumendi de JPMorgan a en revanche salué le développement commercial, qui se situe à un niveau jamais atteint ces dernières années.

En ce qui concerne les bénéfices, l'entreprise se montre plus confiante. La marge bénéficiaire ajustée avant intérêts et impôts dans les activités industrielles - c'est-à-dire sans les services financiers -, qui fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des spécialistes, devrait se situer entre 8,5 et 10 pour cent du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année (année précédente : 7,7). Jusqu'à présent, on s'attendait à 7,5 à 9 pour cent. Daum s'attend à un rendement un peu plus élevé que jusqu'à présent dans tous les secteurs.

L'entreprise a fait référence à une stabilisation des chaînes d'approvisionnement, à des marchés clés plus forts, à une application robuste des prix et à un fort développement des activités de service. L'année dernière, les Souabes ont mis en place les plus importantes augmentations de prix jamais réalisées au sein du groupe, dont les effets se font encore partiellement sentir actuellement. De plus, Daum a imposé une nouvelle cure d'austérité à la marque de camions Mercedes-Benz, qui est surtout présente en Europe et en Amérique latine.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires du groupe, il faut désormais compter sur 56 à 58 milliards d'euros en 2023, a-t-on appris lundi soir. Auparavant, l'objectif était de 55 à 57 milliards d'euros, ce qui est déjà nettement plus que l'année précédente (50,9 milliards). Jusqu'à présent, les analystes avaient misé sur la partie inférieure de la nouvelle fourchette de prévisions. Les ventes devraient se situer entre 530 000 et 550 000 unités. Auparavant, la direction avait tablé sur 510 000 à 530 000 véhicules, soit à peu près le même niveau que l'année précédente (année précédente : 520 291).

Les chiffres de vente du deuxième trimestre, également présentés par Daimler Truck, ont eu un effet de soutien. Au total, près de 132 000 véhicules ont été vendus. Au deuxième trimestre de l'année précédente, les ventes s'élevaient encore à près de 121 000 unités. Sur le marché nord-américain, le plus grand et le plus rentable, les ventes ont continué à progresser de manière significative, avec une augmentation de 15 pour cent.

Dans le contexte d'une "situation de liquidité robuste", l'entreprise a en outre annoncé vouloir racheter ses propres actions à partir de début août pour un montant pouvant atteindre deux milliards d'euros. Celles-ci devraient ensuite être annulées et le capital réduit en conséquence. Cela permettrait d'augmenter le bénéfice par action, une grande mesure très observée par les investisseurs.

En mars déjà, Daum avait laissé entendre qu'il serait possible de distribuer davantage d'argent aux actionnaires si l'année se déroulait bien. Les rachats d'actions ne font pas l'unanimité : Les entreprises en croissance utilisent généralement les moyens financiers plutôt pour des investissements, lorsqu'elles voient des chances de développer leurs activités. Les rachats d'actions sont en outre considérés comme un moyen de maintenir le cours de l'action, ce qui peut également profiter au management par le biais des systèmes de rémunération du conseil d'administration.

L'après-midi, l'entreprise organise à Boston une journée sur le marché des capitaux pour les investisseurs et les analystes. Daum et son directeur financier Jochen Goetz veulent présenter l'orientation à moyen terme du groupe. Les experts s'attendent à des détails sur le programme d'économies en Europe et sur la future offre de camions et de bus électriques.