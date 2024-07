Daio Paper Corporation est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits en papier. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le secteur du papier et du carton est engagé dans la fabrication et la vente de papiers, cartons, papier journal, papier d'impression et matériaux connexes. Le secteur des soins à domicile et des soins personnels est engagé dans la fabrication et la vente de produits de papier hygiénique, de couches jetables, de produits de soins féminins et de lingettes humides.

Secteur Papeterie