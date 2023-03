Alors que les salaires augmentent, les femmes japonaises sont confrontées à un écart de rémunération considérable

Les salaires n'ont pratiquement pas bougé depuis la fin des années 1990, en raison d'années de déflation et d'une croissance en dents de scie. Mais la situation est encore plus difficile pour les femmes, qui gagnent environ 78 % de ce que gagnent les hommes.

Cet écart salarial entre les hommes et les femmes est le plus important parmi les pays du Groupe des Sept et représente presque le double de la moyenne de l'OCDE.

Selon les experts et les représentants du gouvernement, le problème réside en grande partie dans l'absence d'avancement professionnel.

Lorsque Kasumi Mizoguchi a rejoint une grande société de négoce à sa sortie de l'université en 2015, elle a été consternée par la disparité entre les sexes dans un système de ressources humaines rigide qui classait les employés en deux catégories : les "carriéristes" et les "non-carriéristes". Les employés sans carrière, qui sont tous des femmes, s'occupent du travail administratif.

Mizoguchi a été embauchée dans le cadre du parcours de carrière, mais elle a quitté l'entreprise au bout de deux ans, frustrée, et travaille aujourd'hui dans une agence de publicité et de design à Londres.

"La hiérarchie a été l'une des principales raisons de mon départ - le sentiment de ne pas compter, de ne pas avoir son mot à dire", a-t-elle déclaré.

L'écart salarial entre les hommes et les femmes persiste au Japon https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-ECONOMY/WAGES-GENDER/lbvggjrybvq/chart.png

Selon le cabinet d'études Teikoku Databank, seuls 9,4 % des cadres sont des femmes, alors qu'elles représentent environ un tiers des travailleurs à temps plein. Le gouvernement souhaite porter le taux de femmes cadres à environ 30 % d'ici à 2030, soit dix ans plus tard que l'objectif qu'il s'était fixé.

Le pourcentage de femmes occupant des postes de direction est plus élevé, à 13 %.

Il y a des signes d'amélioration. En vertu des règles de divulgation introduites l'année dernière, les grandes entreprises sont tenues de communiquer leur écart salarial chaque année. À partir de cette année, elles devront divulguer davantage d'informations dans les documents réglementaires et, dans certains cas, divulguer le taux de femmes occupant des postes de direction.

Le gouvernement met ces informations en ligne, ce qui permet aux demandeurs d'emploi d'examiner de près les employeurs potentiels.

"Le fait que les entreprises doivent divulguer des informations exerce une pression sur elles", a déclaré Akiko Kojima, spécialiste à l'Institut de recherche du Japon. "C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Si les entreprises se contentent de divulguer les données sans augmenter le nombre de femmes cadres, l'écart ne se réduira pas".

Écart salarial entre les hommes et les femmes dans le G7 https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-ECONOMY/WAGES-GENDER/gdpzqkraovw/chart.png

UN ENJEU DE TAILLE

Selon les experts, cette question est cruciale pour l'économie japonaise, car elle permet de remédier à une pénurie chronique de main-d'œuvre due à la diminution de la population.

Si la participation des femmes au marché du travail a augmenté ces dernières années à la suite des réformes "Womenomics" de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, plus de la moitié des femmes occupent des emplois non permanents, selon les données du gouvernement. Ces emplois sont généralement assortis de moins d'avantages sociaux, d'un salaire moins élevé et d'un horaire plus court.

Lorsque les femmes quittent le marché du travail pour avoir des enfants, elles retrouvent souvent un poste moins bien rémunéré ou un emploi à temps partiel.

Chika Sasaki, directrice d'un grossiste basé à Tokyo, a déclaré qu'il y avait trop peu de femmes occupant des postes de direction dans son entreprise, et trop peu de mères qui travaillent comme elle.

"Presque tous les cadres supérieurs sont des hommes. C'est pourquoi je pense qu'il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes", a déclaré Mme Sasaki, refusant de citer le nom de son employeur.

"Je ne pense pas qu'ils s'en soucient outre mesure. Je suis cadre, mais je n'ai personne qui soit un modèle à suivre".

Une majorité de femmes occupent des emplois non permanents https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-ECONOMY/WAGES-GENDER/akveqeglgvr/chart.png

DES FEMMES TALENTUEUSES

En 2005, la société de courtage Daiwa Securities Group Inc. a lancé un programme d'aide aux employées après que son président de l'époque eut constaté que trop de femmes talentueuses avaient du mal à concilier leur carrière et leur famille.

Il a étendu le congé de maternité à trois ans et a pris des mesures pour promouvoir le réembauchage des femmes.

En 2009, quatre femmes figuraient parmi les 13 employés promus directeurs généraux cette année-là, dont l'une a depuis rejoint le conseil d'administration.

Selon Chiharu Mori, directeur du bureau de promotion de la diversité et de l'inclusion de Daiwa, l'entreprise a délibérément décidé de promouvoir plusieurs femmes en même temps afin qu'elles puissent travailler ensemble en cas de refus de la part de leurs collègues masculins.

"Nous essayons de remédier à toutes sortes d'écarts entre les hommes et les femmes, pas seulement en matière de rémunération, mais dans tous les domaines", a déclaré M. Mori.

Daiwa encourage ses employés à quitter le bureau avant 19 heures et a rendu le congé de paternité obligatoire, des mesures rares au Japon.

Jusqu'à présent, il a été difficile pour les investisseurs ESG - qui sont de plus en plus préoccupés par l'écart entre les hommes et les femmes - de dialoguer avec de nombreuses entreprises japonaises sur la question, a déclaré Tomohiko Sano, responsable de la recherche ESG au Japon chez JPMorgan Securities.

Celles qui divulguent des informations ont tendance à être déjà des entreprises très performantes, a-t-il ajouté.

"Il est difficile pour les investisseurs de convaincre les entreprises des avantages de ces efforts", a-t-il déclaré.