Analyse - Le pari du BOJ sur un pragmatique de carrière prépare la banque pour l'ère post-Kuroda.

Ayant passé la majeure partie de sa carrière au département d'élite des affaires monétaires de la BOJ, Shinichi Uchida, 59 ans, a joué un rôle déterminant dans la rédaction du programme d'achat d'actifs "bazooka" de Kuroda en 2013 et de la politique d'intérêt négatif en 2016.

Alors que ces politiques donnent l'image d'un partisan de la stimulation monétaire lourde, Uchida a également dirigé les efforts de la BOJ pour ralentir ses énormes achats d'obligations en introduisant le contrôle de la courbe des taux en 2016 - une politique qui plafonne les taux d'intérêt à long terme à zéro mais qui dispense également la banque centrale d'acheter des obligations à un rythme déterminé.

Au fur et à mesure que son bilan s'alourdit et que la douleur du secteur financier due à un assouplissement prolongé devient plus apparente, M. Uchida a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de mesures visant à ralentir les achats d'actifs risqués par la BOJ et à alléger la pression exercée sur les banques par les taux bas.

La reconduction pour un nouveau mandat de quatre ans au poste de directeur exécutif de la BOJ, annoncée ce mois-ci, permettra à Uchida, qui a rejoint la banque en 1986, de superviser la conception de la politique monétaire bien au-delà de la fin du mandat de Kuroda en avril prochain.

L'expertise technique et la profonde expérience d'Uchida signifient que le démantèlement de YCC, quand il aura lieu, se fera en douceur, tandis que sa nature bipartisane signifie qu'il sera une aide, et non un obstacle, à la réduction des mesures de relance de Kuroda, affirment trois sources familières avec la question.

"Parce qu'il a créé ce cadre complexe, il est probablement la meilleure personne pour le réduire", a déclaré Mari Iwashita, économiste en chef des marchés chez Daiwa Securities et observateur chevronné de la BOJ.

"C'est sa force, ainsi que sa capacité à changer rapidement de cap en matière de politique lorsqu'il le juge nécessaire."

La BOJ compte six directeurs exécutifs qui aident le conseil d'administration à prendre des décisions sur des questions clés. Ces fonctions sont très recherchées et ne sont proposées qu'à une poignée de hauts responsables de la BOJ.

Le renouvellement du mandat d'Uchida est inhabituel - historiquement, ces postes ne durent qu'un seul mandat de quatre ans, après quoi les fonctionnaires quittent la BOJ pour des emplois dans le secteur privé.

NI FAUCON NI COLOMBE

Ayant passé la majeure partie de sa carrière au département des affaires monétaires, Uchida a fait sa marque grâce à son talent pour concevoir des cadres politiques complexes et à sa capacité à gérer les transitions à la tête de la BOJ.

Les personnes qui le connaissent disent qu'Uchida a l'esprit vif et qu'il a bien travaillé à la fois sous la direction du dovish Kuroda et de son prédécesseur Masaaki Shirakawa, qui se méfiait d'une trop forte augmentation des mesures de relance.

"C'est un génie pour élaborer des idées politiques sophistiquées", a déclaré l'une des personnes. "Il est difficile de le cataloguer comme faucon ou colombe".

Cela signifie qu'Uchida est bien placé pour élaborer des plans visant à prolonger la durée de vie de la BOJ ou à la supprimer progressivement.

Il est certain que la BOJ n'est pas pressée de retirer ses mesures de relance, car elle se concentre sur le soutien d'une reprise économique fragile, plutôt que de s'inquiéter de la perspective d'une inflation trop élevée.

Mais certains au sein de la BOJ craignent que le Japon ne devienne de plus en plus isolé dans une évolution mondiale des banques centrales vers une politique monétaire plus stricte.

Bien que l'inflation relativement faible au Japon permette à la BOJ de maintenir des taux bas plus longtemps que ses homologues, il y a un quasi-consensus au sein de la banque pour dire que la prochaine étape sera de réduire - et non d'augmenter - les mesures de relance, selon les sources.

Démêler la BOJ, un patchwork complexe de mesures visant à maintenir les taux bas tout en traitant les effets secondaires d'un assouplissement prolongé sans bouleverser les marchés, n'est pas une tâche facile.

La BOJ passe traditionnellement des années à réfléchir à des scénarios sur sa prochaine action possible, un processus dans lequel Uchida sera probablement très impliqué, disent les sources.

"S'il y a ne serait-ce qu'une chance infime d'un ajustement de la politique à long terme, la BOJ doit être prête", a déclaré une deuxième source. "Uchida jouera certainement un rôle clé dans le processus".