Daiwa a levé le tabou japonais sur les conseils en matière de rachats hostiles, déclare son PDG.

Daiwa Securities Group Inc, deuxième plus grande banque de courtage et d'investissement du Japon, n'hésite plus à conseiller un acquéreur hostile si l'opération est bénéfique pour la société cible ou son secteur, a déclaré son PDG à Reuters.

"Le consensus général était auparavant que nous ne devions pas nous occuper de telles opérations", a déclaré le directeur général Seiji Nakata dans une interview. "Nous les prenons désormais au mérite", a-t-il ajouté, tout en soulignant que les approches non hostiles fonctionnent généralement mieux.

Ses commentaires soulignent un changement radical au sein de Japan Inc, où les OPA hostiles étaient considérées avec un tel dédain qu'elles étaient pratiquement taboues.

Cependant, elles sont désormais en augmentation. Selon la société de conseil en fusions et acquisitions Recof, il y en a eu au moins neuf cette année, contre seulement deux par an au maximum au cours de la décennie jusqu'en 2018.

Selon M. Nakata, alors que les entreprises japonaises étaient autrefois réticentes à assumer le fardeau de la fusion des cultures d'entreprise, la pandémie de coronavirus a obligé beaucoup d'entre elles à réévaluer leurs opportunités de croissance et les fusions et acquisitions, y compris les offres hostiles, semblent désormais beaucoup plus attrayantes en tant qu'option stratégique.

Daiwa a déclaré 19,8 milliards de yens (173 millions de dollars) de frais liés aux fusions et acquisitions entre avril et septembre, un record pour son premier semestre, grâce à une vague de transactions en Europe et aux États-Unis.

Daiwa a commencé à formuler sa position sur les honoraires lorsque le fabricant de produits optiques Hoya Corp a été conseillé par Daiwa dans le cadre de son offre non sollicitée de 2019 (https://www.reuters.com/article/us-toshiba-m-a-hoya-idUSKBN1YN0ST), qui a finalement échoué, sur l'unité d'équipement de puce de Toshiba Corp, a déclaré M. Nakata.

Daiwa a également conseillé l'opérateur de chaînes de meubles Nitori Holdings dans son offre non sollicitée sur le détaillant de produits d'aménagement intérieur Shimachu l'année dernière. Shimachu a ensuite accepté l'offre de rachat de Nitori.

(1 $ = 114,4100 yens) (Rapports de Makiko Yamazaki et Yuki Nitta ; Édition : Edwina Gibbs)