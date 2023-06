Daiwa vise à se classer parmi les cinq premières banques en matière de conseil en fusions-acquisitions pour les entreprises de taille moyenne

Daiwa Securities Group Inc vise à se classer parmi les cinq premières banques en matière de services de conseil en fusions et acquisitions (M&A) pour les transactions de moyenne capitalisation d'ici à l'exercice 2030, le deuxième courtier et banque d'investissement du Japon accélérant sa progression à l'échelle mondiale, a déclaré son directeur général.

"Nous sommes toujours dans une phase d'expansion, où nous devons dépenser des coûts initiaux pour embaucher plus de banquiers et acheter des sociétés de conseil pour la croissance du chiffre d'affaires", a déclaré le directeur général Seiji Nakata lors d'une interview.

L'ambition de rejoindre les rangs de Rothschild & Co et de Houlihan Lokey Inc intervient alors que Daiwa a présenté la semaine dernière sa stratégie à moyen terme visant à augmenter de 50 % le chiffre d'affaires mondial du conseil en fusions et acquisitions et de 40 % le nombre de banquiers d'ici l'année qui s'achève en mars 2031.

Se concentrant sur les transactions de moins de 500 millions de dollars pour éviter la concurrence directe avec les meilleures banques d'investissement de Wall street, Daiwa s'est classé onzième dans le tableau de classement du conseil en fusions-acquisitions pour les entreprises de taille moyenne l'année dernière, selon la société.

M. Nakata a déclaré que les bases de l'activité avaient déjà été établies et que la banque devrait la compléter en recrutant davantage de banquiers et en acquérant des boutiques, principalement aux États-Unis, dont le pool d'honoraires est le plus important au monde.

Daiwa a pris pied dans le conseil en fusions et acquisitions transfrontalières en acquérant l'unité M&A du groupe britannique Close Brothers en 2009.

Elle a acheté deux cabinets de conseil en fusions et acquisitions - Sagent Advisors et Signal Hill Holdings LLC - en 2017 pour renforcer ses activités aux États-Unis.

Nakata a déclaré que Daiwa prévoit de concentrer son expansion à l'étranger sur le conseil en fusions et acquisitions et de ne pas étendre son bilan à d'autres domaines de la banque d'investissement tels que la souscription d'actions pour l'instant, contrairement à certains de ses rivaux nationaux.

Mizuho Financial Group, par exemple, achète la société de conseil en fusions et acquisitions Greenhill & Co Inc. dans le cadre d'une transaction de 550 millions de dollars, afin de renforcer globalement ses activités de banque d'investissement aux États-Unis. (Reportage de Makiko ; Rédaction de Jacqueline Wong)