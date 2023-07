Daktronics, Inc. conçoit et fabrique des tableaux d'affichage électroniques, des systèmes d'affichage programmables et des écrans vidéo grand format pour des applications sportives, commerciales et de transport. Ses segments sont les suivants : commercial, événements en direct, parcs et loisirs pour les écoles secondaires, transport et international. Elle propose une gamme de produits allant des petits tableaux d'affichage et des écrans électroniques aux grands systèmes d'affichage vidéo, ainsi que des systèmes de contrôle, de chronométrage et de sonorisation connexes. Elle conçoit, commercialise, fabrique, installe et entretient des systèmes intégrés complets affichant des données, des graphiques, des animations et des vidéos en temps réel. Ses familles de produits comprennent les affichages vidéo, les tableaux d'affichage et les systèmes de chronométrage, les affichages de messages, les affichages pour les transports en commun, les systèmes sonores, les panneaux d'affichage numérique, les systèmes de messagerie dynamique d'intérieur et les panneaux d'affichage à cristaux liquides d'intérieur. Elle propose une gamme d'activités, qui comprend le marketing et les ventes, l'ingénierie et la conception et le développement de produits et les contrats techniques.

Secteur Equipements et pièces électroniques