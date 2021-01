Paris, le 25 janvier 2021

Chiffre d'affaires à 56,1 M€, en léger repli de 4% dans un contexte de crise sanitaire

Croissance des revenus récurrents (Abonnements & Maintenance - support) de 16% sur l'exercice, reflet de la transition initiée vers un modèle SaaS

Projet d'offre publique initiée par Dalet Holding[1]



DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie son chiffre d'affaires consolidé 2020.

Données non auditées

en millions d'euros 2019 2020 Variation Licences 14,7 12,3 -16% Abonnements 0,5 2,4 349% Maintenance - Support 20,6 22,2 8% Services 16,2 14,6 -10% Chiffre d'affaires hors Matériels 52,0 51,4 -1% Matériels 6,5 4,6 -29% Total Chiffre d'affaires 58,5 56,1 -4%



Stabilité du chiffre d'affaires hors matériel, en ligne avec les attentes

DALET enregistre, sur l'exercice 2020, un chiffre d'affaires de 56,1 M€ en recul limité de 4%, reflétant la résilience de l'activité hors matériels, en repli de 1% malgré les effets de la crise sanitaire et une activité de vente Matériels, non stratégique, en baisse sur 2020.

Le chiffre d'affaires de la partie Licences s'établit à 12,3 M€, en recul de -16% par rapport à 2019, pénalisé par le report ou le ralentissement de certains jalons sur les projets dans le contexte de crise sanitaire.



Les revenus récurrents du Groupe sont, eux, en progression (+16%) sur l'exercice. Cette performance s'appuie sur l'intégration en année pleine et la croissance des revenus Abonnements issus de la plateforme Flex Media (vs 6 mois en 2019) et de la hausse régulière des facturations Maintenance/support (+8% à 22,2 M€).



Sur la zone EMEA, l'activité progresse de +6% en 2020 pour s'établir à 27,1 M€. Les effets de la crise sont plus marqués sur la zone Amériques où les ventes sont en repli de -9% à 23,8 M€. Le chiffre d'affaires pour la zone Asie-Pacifique s'établit à 5,1 M€ (-25%).



Atterrissage 2020

Sur l'exercice 2020 marqué par la crise économique et sanitaire, DALET a démontré la résilience de son ses activités. Le groupe a mis en œuvre, dès le début de la crise sanitaire, les mesures d'économie appropriées, lui permettant ainsi de maitriser l'évolution de ses frais marketing et ventes ainsi que des frais généraux et administratifs. Dans ce contexte, DALET anticipe, pour l'exercice 2020, un résultat opérationnel courant s'approchant de l'équilibre.



Dépôt d'un projet d'Offre sur les actions Dalet SA

Suite à l'acquisition en décembre dernier d'un bloc majoritaire (3 212 354 actions Dalet représentant environ 80,7% du capital et 80.1% des droits de vote de DALET) à un prix de 13,52 € par action, Dalet Holding, véhicule de reprise ultimement contrôlé par Long Path Partners, a déposé le 11 janvier 2021, un projet d'offre publique d'achat simplifiée, au prix identique de 13,52 € par action, visant la totalité des actions Dalet non détenues.

Ce prix représente une prime significative de +36,6% par rapport au cours de clôture de l'action précédant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives, et de +38,9% par rapport au cours moyen pondéré des 120 derniers jours de bourse.

Au 22 janvier 2021, Dalet Holding détient 3 305 267 actions Dalet représentant environ 83.1% du capital et 82.5% des droits de vote de DALET. L'offre publique devrait intervenir au cours du premier trimestre 2021.

Dans l'hypothèse où les actions détenues par les actionnaires minoritaires de Dalet représenteraient moins de 10% du capital et des droits de vote de Dalet à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, Dalet Holding demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des actions Dalet du marché Euronext à Paris.



Prochain rendez-vous[2] : Publication des résultats annuels 2020 en avril 2021



À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

L'intégration de l'activité Ooyala Flex Media Platform a ouvert de vastes possibilités aux clients de Dalet pour déployer des stratégies digitales innovantes. En leur permettant de mieux adresser leur audience grâce à une distribution multi-plateforme agile de contenu, la solution s'adapte à un plus large éventail de marchés, tels que les équipes et les ligues de sport, les marques et les organisations d'entreprises, mais aussi les sociétés de médias qui élargissent leurs offres digitales.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros, Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

