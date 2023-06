Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication et la distribution d'équipements professionnels. La société fournit principalement des machines métallurgiques, des machines portuaires, des machines de levage, des machines de manutention, des équipements marins, des équipements de découpe de données, des machines intégrées et des accessoires. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les secteurs de l'énergie, des mines, des ports, de la métallurgie, de la construction navale et de l'aérospatiale, entre autres. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Véhicules et machines lourdes