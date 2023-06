DALIAN INSULATOR GROUP CO., LTD est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la distribution d'isolateurs. Les produits de la société comprennent principalement des isolateurs en céramique et des isolateurs composites pour les lignes de transmission et les centrales électriques, ainsi que des raccords électriques en céramique. La société fournit également des isolateurs de poteaux. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger.

Secteur Equipements et composants électriques