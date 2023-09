DallasNews Corporation est une société holding qui regroupe The Dallas Morning News et Medium Giant. The Dallas Morning News est un quotidien qui jouit d'une réputation journalistique, d'une orientation régionale et de liens avec la communauté. Ses activités se concentrent sur la vente de publicité dans les journaux et les plateformes numériques de la société, les abonnements et la vente au détail de ses journaux, les services d'impression commerciale et de distribution principalement liés aux journaux nationaux, et la publicité préimprimée. L'entreprise dispose d'une agence à service complet, Medium Giant, dont les capacités se concentrent sur le marketing stratégique et numérique, ainsi que sur l'intelligence des données. La société dispose d'un portefeuille de produits de publicité imprimée, qui comprend l'affichage, les petites annonces et la publicité préimprimée. Les services de publicité numérique et de marketing de la société consistent en des services de marketing, de conseil, d'image de marque, de stratégie et de gestion des médias payants, de services créatifs, d'optimisation des recherches, de publipostage et de vente de matériel promotionnel.

Secteur Edition