Dalmia Bharat Limited est une entreprise de fabrication de ciment basée en Inde. La société est principalement engagée dans la fabrication et la vente de ciment et de ses produits connexes ainsi que de produits réfractaires. Les secteurs de la société comprennent la division Ciment et Autres. La division Ciment est engagée dans la production de différentes qualités de ciment et de ses produits connexes. Les produits de la société comprennent le ciment Portland ordinaire (OPC), le ciment Portland au laitier (PSC), le ciment Portland à la pouzzolane (PPC), le ciment Portland composite (PCC) et d'autres ciments spéciaux. Ses ciments spéciaux comprennent du ciment portland résistant aux sulfates, du ciment pour traverses de chemin de fer, du ciment pour puits de pétrole et des ciments spéciaux pour la construction de pistes d'atterrissage et de centrales nucléaires. Les marques de la société comprennent Dalmia DSP Cement, Dalmia Cement, Konark Cement, Dalmia Infra PRO, Dalmia Infra Green, Dalmia Insta Pro et Dalmia Magic. La société propose ses produits aux consommateurs individuels et aux clients institutionnels.

Secteur Matériaux de construction