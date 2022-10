Damaris : Bilan et Compte de Résultat 2021 09/10/2022 | 18:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires DAMARIS 69570 DARDILLY Page : 2 BILAN ACTIF ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT Comptes de Régularisation Exercice N Exercice N-1 ACTIF 31/12/2021 12 31/12/2020 12 Brut Amortissements Net Net et dépréciations (à déduire) Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement 2 902 255 2 687 723 214 532 246 037 Concessions, brevets et droits similaires 47 630 47 630 Fonds commercial (1) 113 225 54 226 58 999 70 315 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles 118 658 114 266 4 392 8 038 Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations 497 693 497 693 347 693 Créances rattachées à des participations 445 956 445 956 429 517 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 15 558 15 558 169 558 Total II 4 140 975 2 903 846 1 237 129 1 271 158 Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services 46 800 46 800 67 400 Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 116 950 116 950 79 950 Créances (3) Clients et comptes rattachés 459 101 6 200 452 901 490 736 Autres créances 70 575 70 575 86 974 Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 66 389 66 389 9 344 Charges constatées d'avance (3) 8 037 8 037 8 287 Total III 767 852 6 200 761 652 742 691 Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 4 908 827 2 910 046 1 998 781 2 013 849 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an 461 514 (3) Dont à plus d'un an Ecart N / N-1 Euros % -31 506 -12.81 -11 316 -16.09 -3 646 -45.36 150 000 43.14 16 438 3.83 -154 000 -90.82 -34 029 -2.68 -20 600 -30.56 37 000 46.28 -37 836 -7.71-16 399 -18.85 57 045 610.50 -250-3.01 18 961 2.55 -15 069 -0.75 Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable ANDREE NEOLIER & ASSOCIES DAMARIS 69570 DARDILLY BILAN PASSIF Page : 3 PASSIF Capital (Dont versé : 304 899 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées CAPITAUX PROPRES Autres réserves Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Report à nouveau Subventions d'investissement Provisions réglementées AUTRES FONDS PROPRES Total I Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées PROVISIONS Total II Provisions pour risques Provisions pour charges Total III Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit (1) Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Exercice N Exercice N-1 31/12/2021 12 31/12/2020 12 304 899 304 899 30 490 30 490 368 461 345 358 24 873 23 103 37 800 37 800 766 522 741 650 16 000 16 000 16 000 16 000 437 081 389 233 64 656 70 582 119 175 134 194 444 840 431 626 150 507 155 602 74 964 1 216 258 1 256 199 1 998 781 2 013 849 1 084 014 1 254 221 Ecart N / N-1 Euros % 23 103 6.69 1 769 7.66 24 873 3.35 47 848 12.29 -5 926 -8.40-15 019 -11.19 13 214 3.06 -5 095 -3.27 -74 964 -100.00 -39 941 -3.18 -15 069 -0.75 Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable ANDREE NEOLIER & ASSOCIES DAMARIS 69570 DARDILLY Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2021 12 Exercice N-1 France Exportation Total 31/12/2020 12 Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises 230 230 585 Production vendue de biens Production vendue de services 848 040 138 124 986 165 980 772 Chiffre d'affaires NET 848 270 138 124 Production stockée -20 600 -32 200 Production immobilisée 96 291 110 460 Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 13 482 11 600 Autres produits 3 71 Total des Produits d'exploitation (I) 1 075 571 1 071 289 Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises 1 911 1 355 Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * 715 630 728 215 Impôts, taxes et versements assimilés 14 223 14 370 Salaires et traitements 95 441 94 292 Charges sociales 38 822 37 755 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements 142 759 168 159 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges 26 666 2 627 Total des Charges d'exploitation (II) 1 035 451 1 046 772 1 - Résultat d'exploitation (I-II) 40 120 24 517 Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Dont produits afférents à des exercices antérieurs Dont charges afferentes à des exercices antérieurs Ecart N / N-1 Euros % -355-60.69 5 393 0.55 11 600 36.02 -14 169 -12.83 1 882 16.22 -68-95.55 4 283 0.40 556 41.03 -12 585 -1.73 -147 -1.02 1 150 1.22 1 067 2.83 -25 400 -15.10 24 039 915.10 -11 321 -1.08 15 603 63.64 Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable ANDREE NEOLIER & ASSOCIES DAMARIS 69570 DARDILLY Page : 5 COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2021 12 31/12/2020 12 Produits financiers Produits financiers de participations (3) 5 012 4 499 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V 5 012 4 499 Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) 9 559 -9 185 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 9 559 -9 185 2. Résultat financier (V-VI) -4 547 13 684 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 35 573 38 201 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 112 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII 3 112 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) -3 112 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 10 700 11 986 Total des produits (I+III+V+VII) 1 080 583 1 075 788 Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 1 055 710 1 052 684 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) 24 873 23 103 Ecart N / N-1 Euros % 513 11.39 513 11.39 18 744 204.06 18 744 204.06 -18 231 -133.23 -2 628 -6.88 -3 112 -100.00 -3 112 -100.00 3 112 100.00 -1 286 -10.73 4 795 0.45 3 026 0.29 1 769 7.66 * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 9 559 -9 185 Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable ANDREE NEOLIER & ASSOCIES Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Damaris SA published this content on 09 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 October 2022 16:51:02 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur DAMARIS 2021 DAMARIS : Résultats annuels CO 2020 DAMARIS : Rapport financier CO 2020 DAMARIS : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO 2019 DAMARIS : Rapport financier CO 2019 DAMARIS : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO 2019 DAMARIS : Résultats annuels CO 2018 DAMARIS : Rapport financier CO 2006 Damaris : signe un contrat avec la société Korus. CF 2006 Damaris : retenu pour gérer le fond d'archives de Casino. CF 2006 Damaris : décroche un contrat auprès du suisse Givaudan. CF