Damartex : Augmentation de capital et résultats annuels 2019-2020 0 01/10/2020 | 10:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Augmentation de capital Présentation des résultats annuels Un leader européen innovant de la Silver Economy 1er octobre 2020 »Avertissement Ce document a été préparé par DAMARTEX (la "Société") pour les seuls besoins de la présentation ci-après (la "Présentation"). Les informations qui y figurent ne peuvent en aucun cas être t ransmises, reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, à toute autre personne, ou publiées, intégralement ou partiellement, pour quelque motif que ce soit, sans l'accord préalable de la Société. Certaines de cesinformations ont un caractère prospectif. Ces informations prospectives ne reflètent en rien les résultats, la performance financière actuelle de la Société ou le secteur d'activité sur lequel elle opère à ce jour. Quand bien même ces résultats, cette performance, ou ce secteur d'activité auraient été pris en compte dans le cadre de ces informations prospectives, la Société ne garantit ni ses performances ou résultats futurs, ni la réalisation des hypothèses contenues dans ces informations prospectives. La Société ne saurait par ailleurs être tenue d'une quelconque obligation de mise à jour de la Présentation, ou de rectificatif portant notamment sur les informations prospectives, afin de refléter tout événement postérieur à la Présentatio. La Société ne pourra voir sa responsabilité engagée au titredes informations fournies dans la Présentation ou de l'usage par le lecteur desdites informations, étant précisé qu'aucune de ces informations n'a fait l'objet de vérifications indépendantes. Aucune déclaration, garantie ou engagement, expresse ou implicite, n'est formulé au profit du lecteur par la Société dans le cadre de la Présentation. En particulier, aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est faite quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité, ou le caractère raisonnable de l'information, des opinions et des projections contenues dans le présent document. La Société n'est pas tenue de mettre à jour les informations fournies dans la Présentation et les opinions qui y sont exprimées sont susceptibles de changer sans préavis. Cette Présentation n'a pas pour objet de fournir une analyse complète de la situation financière, de la position commerciale ou des perspectives de la Société. Le lecteur ne devra pas s'y référer dans ce but. En revanche, le Document d'enregistrement approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 24 septembre 2020 sous le numéro R. 20 - 023 (le « Document d'enregistrement »), le supplément au docume nt d'enregistrement approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 30 septembre sous le numéro R.20 - 025 contiennent une description détaillée de l'activité et de al situation financière de la Société ainsi qu'une section intitulée « Facteurs de risques ». Enfin, la note d'opération approuvée le 30 septembre 2020 par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 20 - 486 (la « Note d'opération ») cont ient une description détaillée de l'opération ainsi que les facteurs de risques de marché pouvant influencer sensiblement les valeurs mobilières offertes (qui devront êtr e lus conjointement avec la Présentation. Les copies du Document d'enregistrement, du supplément au document d'enregistrement et de la Note d'opération sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.damartex.com). En cas de discordance entre les informations contenues dans la Présentation et celles du Document d'enregistrement, du supplément au document d'enregistrement et de la Note d'opération, les dispositions de ces documents prévaudront. Cette Présentation ne constitue pas une offre ou une quelconque invitation à vendre ou à émettre des titres de la Société,ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription des titres de la Société, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Aucun contrat, engagement ou décision d'investissement ne peut se fonder ou s'appuyer sur ce document. La Présentation (y compris toute copie qui pourrait en être f aite) ne doit pas être apportée, transmise ou introduite aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribuée ou redistribuée à un résident de ces pays. La distribution de la Présentation dans d'autres pays pourrait faire l'objet de restrictions législatives ou réglementaires, et les personnes en possession de ce document doivent prendre connaissance de ces restrictions et les respecter. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables en matière de titres financiers. Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 2 Une équipe complémentaire & expérimentée Patrick Seghin Président du Directoire Diplômé de l'Institut d'Administration et de gestion de l'Université Catholique de Louvain et du programme d'Executive International Marketing de l'INSEAD

Plus de 30 années d'expérience dans la distribution

Pilote la stratégie du Groupe Damartex depuis 2008 Près de 3 300 collaborateurs Experts, engagés et motivés dans 6 pays Bruno Defache CFO & membre du Directoire Titulaire d'un diplôme d'Etude Comptable et Financière (DECF) et d'un Master Executive IFG en gestion et management stratégique à Paris Dauphine

Plus de 30 années d'expérience dans la distribution

Depuis 2008, il participe activement à la diversification du Groupe Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 3 Unique acteur européen intégrant les métiers stratégiques dédiés à la Silver Economy Marché EU 30% des estimé à dépenses EU de 1.000 consommation milliards € faites par les plus en 2030 de 60 ans 92 % des plus de 75 ans vivent à Silver domicileEconomy (France) Population EU Population EU de plus de plus de 60 ans : 80 ans : hausse de 18% hausse de 22% pour 2030 pour 2030 FASHION HOME & LIFESTYLE HEALTHCARE Raison d'être : « On Seniors' Side » Engagement au quotidien aux cotés des Seniors Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 4 Une légitimité forte et historique auprès des Seniors Augmentation de Capital 2010-20171953 - 2010 2018 - 2020 Stratégie M&A International CA en M€ INNOVATEUR TEXTILE DIVERSIFICATION Pôle Fashion 30 juin 2002 30 juin 2009 460,6M€ 502,6M€ TRANSFORMATION / MODERNISATION Digitalisation et agilité du modèle Déploiement Pôle Home & Lifestyle Asseoir un positionnement Pôle Healthcare de leader européen de la Silver Economy − Accélération de la modernisation et de la digitalisation du modèle − Rééquilibrage des pôles avec un fort développement sur la santé − Dimensionnement pour adresser un marché 30 juin 2020 fragmenté au fort potentiel de croissance 686,3M€ Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 5 Un portefeuille de marques reconnues et diversifié FASHION HOME & LIFESTYLE HEALTHCARE (Confort et style) (Décoration, maison) (Maintien à domicile) (Morphologie et grandes tailles) (Jardin, cuisine, maison) (Assistance respiratoire) (Luxe abordable) (Décoration, maison) Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 6 Damartex est idéalement positionné pour le retour à une solide dynamique de croissance rentable Un marché des Seniors Des atouts uniques pour 1 enà fortprofondepotentielmutationet 2 deasseoirleaderuneuropéenpositionnement 3 5 Une stratégie de Indicateurs financiers 4 développement claire et ambitieuse Augmentation de capital pour accélérer le plan de transformation Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 7 Augmentation de capital Présentation des 1 Un marché des Seniors résultats annuels à fort potentiel et » en profonde mutation »Les Seniors : segment de marché en forte croissance … Croissance projetée de la consommation des Seniors Evolution de la part des plus de 55 ans entre 2015 et 2030* entre 2015 et 2030*** 34% 24% 23% 26% 27% 21% 18% 12% 5% 1% -1% -1% -12% -16% -15% Segment des 55 ans et + -20% Segment des - de 55 ans multiplication par 1,5 du nombre de Seniors entre 2017 et 2050 en Europe** : United Nations, Deparment of Economic and Social Affaires, Population Division (2015) (**) Etude Eclairage "Les séniors" publié par l'INSEE et Statistique Publique

(***) Etude Mc Kinsey avril 2016 Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 Un marché actuellement estimé à 1.000 Mds€ en Europe** 9 … multigénérationnel et »en profonde mutation − Génération silencieuse Coexistence de trois (née avant 45) générations: − Les baby boomers continuent Baby boomers (nés entre 45 et 61) leur(s) révolution(s) − Génération X (nés entre 62 et 80) Tendance au prolongement de la vie à domicile Allongement de l'espérance de vie en bonne santé

En France, 84% des plus de 55 ans déclarent vouloir rester à domicile même en cas de besoin d'assistance*

A partir de 75 ans, les Seniors deviennent fragiles et dépendants : 92% vivent à domicile

A partir de 75 ans, les Seniors deviennent fragiles et dépendants : 92% vivent à domicile En France, 64% des dépenses de santé proviennent de la population des plus de 50 ans La crise du Covid comme − accélérateur de tendances *Business France, "La Silver Economie en France" − * * McKinsey Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 Prise de conscience des opportunités digitales et accélération de la digitalisation des Seniors Sensibilisation à l'importance du vieillir à domicile (Vs Ehpad), renforcement des besoins en service de santé 10 Augmentation de capital Présentation des résultats annuels » Des atouts uniques pour asseoir un positionnement de leader européen » Niveau de prix, ticket moyen Pôle Fashion : Description du marché FASHION Un marché textile à la croisée des chemins : − Marché global en retrait de -1% par an depuis 10 ans − Affaiblissement de la concurrence traditionnelle, défi structurel de profitabilité − (R)évolution de l'expérience client, innovation et technologie, l'expérience phygital au cœur des modèles − Mutation des chaînes de valeur − Besoin de valeurs fortes des marques, quête de sens et de transparence de la part des consommateurs Niveau de différenciation : - Brand power (Product Vs Retail Brand) Innovation & technologie

Morphologie (taillant) Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 12 Pôle Fashion : Atouts Damartex »Trois− Damartmarques: marquefortespatrimonialeet différenciantes(notoriété :spontanée > 90%), intelligence textile, mode intemporelle, marque de référence durable & responsable, présence dans 8 pays, 155 magasins. − Xandres: accessible luxury, richesse des matières, morphologie au travers de Xandres Gold. − Afibel: élégance pour toutes les morphologies, grandes tailles. Atouts stratégiques : Product Brands et investissement communication : Préférence basée sur la confiance, l'émotion, l'authenticité

Cœur d'expertise interne : Data management & clustering + intégration verticale en Tunisie (taillant, confection, matière, etc.)

Réelle expérience Omni-canale : • Digital (incl. Market place as a merchant) 13% • Wholesales 3% • Magasins 28% • Homeshopping 56% Expansion géographique grâce à des partenariats Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 13 Pôle Home & Lifestyle : Description du marché Description du marché : HOME & LIFESTYLE Largeur de l'offre Age du public cible Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 Six catégories clés pour Damartex Marché difficile à quantifier :

trucs & astuces pour bien vivre à domicile »

Généralistes Vs spécialistes

Marché en croissance de +5% par an

Polarisation du marché des généralistes :

Banalisation de l'offre via les market places Mise en scène produits et marques propres

Crise Covid comme catalyseur puissant du développement du Digital et Home Shopping

Augmentation des attentes sur une offre

maison » adaptée au bien vieillir à domicile

Décoration Maison Cuisine Jardin Bien-être 14 Habillement Pôle Home & Lifestyle : Atouts Damartex »Trois marques fortes et différenciantes : − Coopers: offre condensée, taux de renouvellement élevé, petits prix, créativité et innovation pour créer la surprise − 3Pagen: offre plus large, mise en scène plus développée, échelle de prix plus accessible, renouvellement important − Vitrine Magique: déploiement commercial de 3Pagen en France avec quelques adaptations locales Différentes marques mais concept unique Atouts stratégiques : Accélération digitale : centre d'expertise Groupe

Expertise interne historique dans le développement des produits

Efficacité du sourcing : bureau d'achat commun en Chine (20 M$ / an)

Marques propres protégées en Europe

Développement d'un assortiment spécifique « homme » Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 15 »Pôle Healthcare : Description du marché HEALTHCARE Répartition du Chiffre d'Affaires des PSAD en 2017 Taille, niveau de revenus Description de marché (France) : − Prestation de Santé A Domicile : 3,9 Mrd €, croissance de +7% par an, profitabilité structurelle importante, consolidation en cours, qualité de la prestation essentielle. Niveau de diversification : Généraliste Spécialiste − Maintien A Domicile : 1,2 Mrd €, croissance de 3% par an, profitabilité structurelle plus faible, fort impact du digital. Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 16 Pôle Healthcare : Atouts Damartex »Portefeuille de marques / concepts / atouts stratégiques : − Prestation de Santé A Domicile (PSAD) : services spécialisés sur l'oxygénation / apnée du sommeil Santéol • Différenciation par la qualité du service et contact (Vs les grands groupes généralistes) • Réaliser un « build up » sur le socle / le management Santéol - Croissance par acquisition - Expansion géographique (réseau national en France) • Capitaliser sur le potentiel E-Santé et le logiciel de suivi Santéol − Maintien A Domicile (MAD) : produits pour faciliter le bien vieillir à domicile Sédagyl • Lancement et développement de la Market Place • Digitalisation : centre d'expertise Groupe • Qualité du service en capitalisant sur les opérations Damartex • Développement de la profondeur d'assortiment Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 17 Une organisation intégrée et omni-canal Près de 3 300 collaborateurs alliant expertise, engagement et passion du client

Organisation décentralisée au plus proche du client

4 centres logistiques en Europe

1 bureau d'achats à Shanghai (Chine)

1 usine de production des sous- vêtements Damart à Zriba (Tunisie)

1 studio photos orienté digital − 20 plateformes e-commerce− 6 centres de relations clients − 170 points de vente en Europe − 400 partenaires wholesales Implantations du réseau de distribution Business Unit Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 18 Des synergies opérationnelles fortes Fichiers de plus de 10 millions de clients en Europe accessibles pour toutes les marques

Centres de services partagés : logistiques et relations clients

Contrats cadre Groupe : Poste, distribution, papier, impression, outils digitaux, …

Pôles d'expertise Groupe pour partager les meilleures pratiques: Digital & E-commerce, Etudes de marché, RH Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 19 Augmentation de capital Présentation des Indicateurs résultats annuels 3financiers » »Chiffres d'affaires annuels au 30 juin 2020 CA par pôle CA par canal 62,3% Catalogues 427,8M€ -4,3% vs LY 20,9% Magasins 143,3M€ -15,4% vs LY 100,0% 686,2M€ -4,7% vs LY 2,5% Wholesales 17,5M€ -14,3% vs LY 13,7% Internet 93,8M€ +12,6% vs LY 0,6% Services 3,9M€ N/A vs LY 500,0M€ 164,1M€ 22,1M€ -8,8% vs LY +7,7% vs LY +13,5% vs LY 72,9% 23,9% 3,2% CA par marque CA k€ % groupe Vs LY Damart 382 295 55,7% -7,5% Afibel 88 540 12,9% -11,8% Maison Du Jersey 10 472 1,5% -13,2% Xandres 18 686 2,7% -16,1% Jours Heureux 9 454 1,4% -0,8% Delaby 7 370 1,1% -21,5% Coopers of Stortford 52 948 7,7% 42,2% 3Pagen-Vitrine Magique 94 330 13,7% -2,0% Sedagyl 18 227 2,7% -6,5% Santeol 3 906 0,6% N/A DAMARTEX 686 228 100,0% -4,7% (Arrêt des activités Delaby et Maison du Jersey en cours, Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 21 cession Jours heureux réalisée le 31/07/2020) »Profitabilité opérationnelle courante (1) ROC 2019 -2020 vs 2018-2019 (M€) CA : 686,2M€ ROC : -25,5M€ EBITDA : +3,5M€ CA : 500,0M€ CA : 164,1M€ CA : 22,1M€ ROC : -32,2M€ ROC : +7,2M€ ROC : -0,5M€ EBITDA : -7,1M€ EBITDA : +9,6M€ EBITDA : +1,0M€ Potentiels des pôles CA : +1 à +2% CA : >+5% CA : >+10% EBITDA : EBITDA : EBITDA PSAD : +25% +2% à +4% +6% à +8% EBITDA MAD : +6% Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 * Margin : y compris -12,4M€ de provisions sur stocks Commercial costs : y compris +12,2M€ de coûts marketing (improvement) La profitabilité opérationnelle courante permet d'apprécier la performance économique de l'entreprise hors éléments exceptionnels tels que les restructurations, cessions d'actifs et dépréciations d'actifs. Le ROC (Résultat Opérationnel Courant) et l'EBITDA (ROC avant amortissements et provisions d'exploitation) sont les 2 indicateurs clés de cette profitabilité. 22 Résultats annuels (en millions d'euros) 30 Juin 30 Juin 30 Juin 2018 2019 2020 Chiffre d'affaires 754,9 720,0 686,2 EBITDA opérationnel 28,2 13,9 3,5 EBITDA (IFRS16) N/A N/A 18,7 Résultat opérationnel courant 16,3 1,2 -25,5 Autres produits et charges opérationnels 1,1 -4,2 -12,6 Dépréciation d'actifs 0,0 -27,4 -19,8 Résultat opérationnel 17,4 -30,4 -57,9 Résultat financier -0,9 -1,0 -3,1 Résultat avant impôts 16,5 -31,5 -61,0 Impôts sur les bénéfices -3,1 -1,9 1,6 Résultat des activités poursuivies 13,4 -33,4 -59,4 Résultat des activités abandonnées -3,1 -1,4 0,0 Résultat net 10,3 -34,8 -59,4 Autres charges opérationnelles : -12,6M€ − Cessions d'actifs +2,9M€ − Réorganisation groupe -13,6M€ − Divers -1,9M€ Dépréciations d'actifs : -19,8M€ − Marque Afibel -6,5M€ − Marque Damart UK -4,2M€ − Marque Damart Australie -1,4M€ − Magasins Damart France -7,7M€ Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 23 » Cash flows & Bilan (en millions d'euros) 30 Juin 30 Juin 30 Juin 2018 2019 2020 EBITDA opérationnel 28,2 13,9 3,5 Variation BFR exploitation 0,7 17,8 12,5 CAPEX -17,2 -17,2 -12,6 FREE CASH FLOWS Exploitation 11,7 14,5 3,4 BFR Exploitation net 78,6 62,3 37,4 - Stocks 121,7 118,8 102,9 - Clients 28,4 29,5 16,1 - Fournisseurs -71,5 -86,0 -81,6 BFR net 55,9 38,3 5,9 Acquisitions (nettes de la trésorerie acquise) 0,0 0,0 -28,5 Dette financière nette -30,5 -28,2 -43,8 Capitaux propres 200,4 160,5 102,8 Evolution dette financière nette -28,2 Dette financière nette Juin 19 Capacité d'autofinancement +0,4 +16,0 Variation BFR -3,2 Investissements nets de cessions Acquisitions -28,5 Autres -0,3 -43,8 Dette financière nette Juin 20 Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 24 »Une structure financière renforcée malgré les pertes Capacité à réagir et résilience … − Décembre 2019 : Premiers signes positifs du plan « Transform To Accelerate » CA en croissance de +0,3%, Ebitda opérationnel à +11,5M€ (soit 3,0% du CA) − Mars à juin 2019 : Pandémie du Covid19, confinement généralisé • Baisse brutale de l'activité : -39M€ de CA, impact ROC -16,6M€ • 9 juin: Annonce du plan de restructuration: PSE de 200 ETP, fermeture de deux marques (Delaby & LMDJ), cession de Jours Heureux, dépréciation d'actifs et charges suite à la réorganisation : -32,4M€ • Lourdes pertes pour l'exercice 19/20 : -59,4M€ Confirmation du plan « Transform to accelerate 2.0 » Une structure financière renforcée … EBITDA dégradé mais positif à +3,5M€, Très bonne gestion du cash et du BFR, endettement net -43,8M€

-43,8M€ Structure financière sécurisée

Adaptation des covenants sur nos lignes de crédit de 120M€ (plan de transformation TTA 2.0) PGE complémentaire de 80M€ (en cas de seconde vague épidémique de grande ampleur) Augmentation de capital de 30M€ avant fin 2020 (développement, M&A)

Projet de cessions d'actifs non stratégiques en cours Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 25 Chiffres d'affaires trimestriels 30 septembre 2020 155,2M€ +1,3% vs LY CA par pôle 111,8M€ 35,9M€ 7,4M€ -2,7% vs LY +9,1% vs LY +36,3% vs LY 72,1% 23,1% 4,8% CA par marque CA en K€ % groupe vs LY Damart 82 435 53,1% -3,3% Afibel 20 775 13,4% -0,9% Maison Du Jersey 1 839 1,2% -21,9% Xandres 6 779 4,4% 7,8% Jours Heureux 0 0,0% N/A Delaby 1 903 1,2% 4,6% Coopers of Stortford 16 992 11,0% 69,0% 3Pagen-Vima 16 999 11,0% -12,8% Sedagyl 5 484 3,5% 0,5% Santeol 1 952 1,3% N/A DAMARTEX 155 158 100,0% 1,3% (Arrêt des activités Delaby et Maison du Jersey en cours, cession Jours heureux réalisée le 31/07/2020) Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 26 Augmentation de capital Présentation des Une stratégie de résultats annuels 4développement claire et » ambitieuse Une stratégie claire au service d'une ambition : devenir un leader de la Silver Economy Plan de transformation globale Stratégie de développement adaptée à chaque pôle Image Revolution Digital Fashion Transformation + New Business Home & Lifestyle Development Priority to Agility Healthcare Change our world Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 28 Plan Transform to Accelerate 2.0 : premiers résultats probants validant la stratégie de modernisation Image Revolution Digital Transformation New Business Development Priority to Agility Change our world Modernisation des marques et de l'expérience client afin d'atteindre un Net Promoter Score > 50 pour l'ensemble des marques (vs 31,3 en juin 20) Investissements dans le canal digital : objectif CA e- commerce >150M€ d'ici 2022 (vs 94M€ en juin 20) Accélération de la croissance des pôles Home & Lifestyle et Healthcare: Objectif : CA 2022 > 200M€ (vs 186,2M€ en juin 20) Flexibilisation du modèle : poursuite des investissements en supply chain / informatique Objectif : Agility index > 7 (vs 5,9 en décembre 2019) RSE au cœur du projet : suppression des emballages plastiques à usage unique, 30% de réduction de l'empreinte carbone, Objectif : Gaïa index > 70% (vs 17% en 2019) Expérience clients, qualité et disponibilité des produits, services, Communication Parcours clients seamless, trafic qualifié, personnalisation, mobile, market place Elargir les gammes, accélérer le renouvellement, M&A Investissements importants en mode agile mais structurés, analyse de la chaîne de valeur Mesurer, engager les équipes, passer en mode projet, faire des choix structurants Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 29 Augmentation de capital Présentation des Augmentation de capital avec résultats annuels 5maintien du DPS » Modalités de l'opération (1/2) Emetteur DAMARTEX Code Action ISIN: FR0000185423; Mnémo: ALDAR Code DPS Cotation Cadre de l'opération Bénéficiaire de l'offre Souscription Exercice des DPS ISIN: FR0013536810; Mnémo : DARDS EURONEXT GROWTH à Paris Augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 29,5 millions d'euros, pouvant être porté à 33,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension L'augmentation de capital est ouverte au public uniquement en France La souscription des actions nouvelles est réservée par préférence : aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 2 octobre 2020

compte-titres à l'issue de la journée comptable du 2 octobre 2020 aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription

Les DPS peuvent être utilisés en tout ou partie ou bien être cédés

Les DPS ne peuvent être exercés qu'à concurrence d'un nombre de droits préférentiels de souscription permettant la souscription d'un nombre entier d'actions

En cas de non exercice des DPS à la clôture de la période de souscription le 16 octobre 2020 inclus, ils seront sans valeurs et deviendront caducs à la fin de la période de souscription. La note d'opération approuvée le 30 septembre 2020 par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 20 - 486(la « Note d'opération ») contient une description détaillée de l'opération ainsi que lesfacteurs de risques de marché pouvant influencer sensiblement les valeurs mobilières offertes (disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.damartex.com). Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 31 Modalités de l'opération (2/2) »Parité 2 DPS permettent de souscrire à 1 action nouvelle à titre irréductible au prix de 8,00 euros par action (soit une valeur nominale de 5 euros et une prime d'émission de 3,00 euros par action). Prix de souscription Décote Période de souscription Engagement de souscription Engagement d'abstention /conservation Date de cotation des actions Le prix de souscription est fixé à 8,00 euros Décote faciale de 20,79 % par rapport au cours de clôture du 29 septembre 2020

Décote de 14,89 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit, à savoir 9,40 euros Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'offre du 7 octobre 2020 au 16 octobre 2020 L'émission fait l'objet d'engagements irrévocables de souscription à titre irréductible représentant 75,37 % du montant brut de l'émission (hors exercice de la clause d'extension) : JPJ-2, détenant 16,39% du capital, s'est engagée à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses DPS

détenant 16,39% du capital, s'est engagée à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses DPS JPJ-D, détenant 58,99% du capital, s'est engagée à (i) céder, au prix de 1 euro, à la société Silverco un nombre de DPS lui permettant de souscrire pour un montant de 5,28 M€ et (ii) à souscrire à titre irréductible à concurrence du solde de ses DPS

détenant 58,99% du capital, s'est engagée à (i) céder, au prix de 1 euro, à la société Silverco un nombre de DPS lui permettant de souscrire pour un montant de 5,28 M€ et (ii) à souscrire à titre irréductible à concurrence du solde de ses DPS Silverco, société nouvellement constituée entre des cadres du Groupe et la société JPJ-D, s'est engagée à acquérir auprès de JPJ-D lesdits DPS et à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ces DPS (i.e. pour un montant de 5,28 M€)

JPJ-D, s'est engagée à acquérir auprès de JPJ-D lesdits DPS et à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ces DPS (i.e. pour un montant de 5,28 M€) Société : 180 jours (sous réserve de certains exceptions)

JPJ-2 / JPJ-D / Silverco : 180 jours (sous réserve de certaines exceptions) L'augmentation de capital et la livraison des actions Damartex dans le cadre de l'offre interviendra le 23 octobre 2020. La note d'opération approuvée le 30 septembre 2020 par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 20 - 486(la « Note d'opération ») contient une description détaillée de l'opération ainsi que lesfacteurs de risques de marché pouvant influencer sensiblement les valeurs mobilières offertes (disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.damartex.com). 32 Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 Calendrier de l'opération 02 OCT. 2020 Après bourse Détermination du nombre de DPS sur la base du nombre d'actions Damartex enregistrées comptablement à la clôture de la séance. 05 OCT. 2020 07 OCT. 2020 14 OCT. 2020 16 OCT. 2020 21 OCT. 2020 23 OCT. 2020 Détachement et Ouverture de la Fin de la période Fin de la Annonce des résultats Règlement attribution des période de de cotation des période de de la souscription et du livraison des DPS. souscription DPS. Les DPS ne souscription et barème des actions actions nouvelles Début de la peuvent plus être d'exercice des souscrites à titre sur Euronext période de ni achetés, ni DPS réductible growth Paris cotation des DPS vendus DPS DPS uniquement DPS négociables Négociables exerçables. DPS caducs Et exerçables DPS sans valeur PERIODE DE COTATION DES DPS 2 jours de bourse 2 jours de PERIODE DE SOUSCRIPTION bourse Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 33 Structure de l'actionnariat AVANT OPÉRATION NB: 78,4% des actions sont détenues de concert par JPJ-D,JPJ-2 et autres membres de la famille. POTENTIELLE APRÈS OPÉRATION (après opération de souscription à 100% et tenant compte des engagements de souscription.) Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 34 Financer l'accélération du plan stratégique de transformation Marché de la Silver Economy en plein Positionnement équilibré sur 3 pôles Structure financière solide et capacité avec 8 marques fortes, source à générer du cash pour financer le essor croissance et résilience développement du pôle Healthcare Ambition d'accélérer le déploiement du plan Transform To Accelerate 2.0 tout en le conjuguant à un recentrage stratégique du portefeuille de marques afin d'apporter une réponse adaptée aux attentes des seniors et conquérir ainsi la Silver Economy

Produit net de l'offre alloué :

pour moitié au financement des croissances externes du pôle Healthcare ; le solde au financement de l'accélération de la mise en œuvre des 5 axes stratégiques

Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 35 Des valeurs pour créer de la valeur

Une « Raison d'être » claire :

Damartex est « On Seniors' Side » - aux cotés des Seniors Des ambitions bien définies : Devenir un des leaders Européens de la Silver Economie S'appuyer sur un business model pérenne, rentable de manière à assurer ROCE et indépendance financière Offrir des carrières et un environnement de travail respectueux, motivant & créatif Des valeurs fortes : responsabilité sociétale, respect & empathie, esprit d'équipe, innovation, entrepreneuriat Notre stratégie est articulée autour de trois piliers : Fashion + Home & Lifestyle + Healthcare Notre feuille de route est inscrite dans le plan « Transform to accelerate 2.0 »

Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 36 Augmentation de capital Présentation des résultats annuels Annexes » Structure de l'actionnariat Répartition du Capital au 31 août 2020 Cours de l'action EXERCICE EXERCICE EXERCICE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Cours le plus haut 42,00 € 30,40 € 18,00 € Cours le plus bas 29,00 € 13,80 € 9,60 € Volume moyen mensuel de transactions 14 021 5 791 7 488 Capitalisation boursière (en milliers d'euros) 215 765 131 816 85 422 sur la base du cours de clôture au 30 juin Nombre d'actions à la clôture de l'exercice 7 364 000 7 364 000 7 364 000 Le capital au 31 août 2020 s'élève à 36 820 000 euros, divisé en 7 364 000 actions de 5 euros de nominal, entièrement libérées.

La société n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Dans le cadre des autorisations qui lui sont accordées, la société détient 6,56% des actions Damartex au 30 juin 2020 Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 38 » Compte de résultats détaillé 30 juin 30 juin 30 juin (en millions d'euros) 2018 2019 2020 Chiffre d'affaires 754,9 720,0 686,2 Achats consommés -266,0 -254,0 -240,5 Charges de personnel -132,4 -130,5 -126,5 Charges externes -328,5 -321,8 -300,5 Dotations aux amortissements exploitation -13,1 -14,2 -15,5 Dotations aux amortissements droits usage -14,4 Dotations et reprises de provisions 1,4 1,7 -14,2 Résultat opérationnel courant 16,3 1,2 -25,5 Autres produits et charges opérationnels 1,1 -4,2 -12,6 Dépréciations d'actifs -27,4 -19,8 Résultat opérationnel 17,4 -30,4 -57,9 Résultat financier -0,9 -1,0 -3,1 Résultat avant impôts 16,5 -31,5 -60,9 Impôts sur les bénéfices -3,1 -1,9 1,6 Résultat des activités poursuivies 13,4 -33,4 -59,4 Résultat des activités abandonnées -3,1 -1,4 0,0 Résultat net 10,3 -34,8 -59,4 Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 39 Bilan détaillé (en millions d'euros) 30 juin 2018 30 juin 2019 30 juin 2020 Situation nette 200,4 160,5 102,8 Passifs financiers 3,4 0,7 0,0 Passifs liés aux engagements locatifs 0,0 0,0 63,1 Autres passifs non courants 34,7 31,4 35,6 Passifs non courants 38,1 32,1 98,8 Ecarts d'acquisition 22,0 16,6 37,1 Immo. incorporelles 99,7 82,0 75,0 Immo. corporelles 84,1 80,8 59,9 Droits d'utilisation 0,0 0,0 87,5 Autres actifs non courants 2,0 1,8 6,6 Actifs non courants 207,8 181,2 266,1 Stocks 121,7 118,8 102,9 Clients 28,4 29,5 16,1 Fournisseurs 71,5 86,0 81,6 Autres dettes courantes 22,7 24,1 31,6 Besoin en fonds de roulement net 55,9 38,2 5,9 Provisions 1,9 1,9 14,8 Instruments dérivés nets 3,8 2,5 1,5 Autres passifs financiers 0,7 1,6 0,0 Passifs liés aux engagements locatifs 0,0 0,0 15,1 Actifs destinés à être cédés 0,0 0,0 1,9 Trésorerie -26,4 -25,8 -43,8 Total Bilan 454,3 397,8 489,5 Augmentation de capital et présentation des résultats annuels - 1er octobre 2020 40 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Damartex SA published this content on 01 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 October 2020 08:29:04 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DAMARTEX 10:29 DAMARTEX : Augmentation de capital et résultats annuels 2019-2020 PU 09:14 DAMARTEX : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020-2021 PU 24/09 DAMARTEX : Communiqué de presse - Mise à disposition de l'URD PU 24/09 DAMARTEX : Document d'enregistrement PU 04/08 EN DIRECT DES MARCHES : Natixis, Bonduelle, DBV Technologies, Valneva, Bayer,.. 04/08 Toujours les mêmes qui gagnent ? 31/07 DAMARTEX : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 24/07 Les Etats-Unis à court d'idées ? 24/07 EN DIRECT DES MARCHES : Thales, Dassault Aviation, Gecina, Worldline, Intel, .. 23/07 DAMARTEX : le CA annuel en baisse de -4,7% CF Recommandations des analystes sur DAMARTEX 2019 DAMARTEX : résultats dégradés, sans surprise, dit Portzamparc CF 2019 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Eiffage, Eurofins, Unibail, ADP, TF1, Ferragamo, Whit.. 2018 DAMARTEX : premier conseil positif de la part de Portzamparc CF