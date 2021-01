Damartex : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre de l'exercice 2020/2021

25 janvier 2021

Performance en ligne avec le plan de transformation

Damartex conclut le premier semestre de l'exercice 2020/2021 sur un chiffre d'affaires de 402,3 M€ en progression de +4,2% à taux de change réels (+4,7% à taux de change constants). Les ventes au deuxième trimestre sont en hausse sensible de +6,2% à taux réels à 247,2 M€ (+7,0% à taux de change constants).

Le Groupe a connu une croissance soutenue, premiers effets visibles de la mise en œuvre du plan « Transform to accelerate 2.0 » (TTA 2.0). Cette progression est portée notamment par la forte augmentation du e commerce (+54,2% à taux réels sur le semestre) et la hausse de la vente par catalogue. Ces deux canaux bénéficient d'un effet conjoncturel favorable lié à la crise sanitaire actuelle, véritable accélérateur de changement dans les modes de consommation. A contrario, les ventes en magasins ont été négativement impactées par la fermeture des magasins lors des périodes de confinement. Suite à l'assouplissement des mesures sanitaires dans ses principaux marchés, Damartex a bénéficié d'une forte reprise de la consommation au mois de décembre 2020.

Le chiffre d'affaires du pôle « Fashion » s'établit à 297,8 M€ sur le semestre, en légère croissance de +0,6% à taux réels (+1% à taux de change constants), tirénotamment par une progression des ventes de +2,6% à taux réels au second trimestre (+3,3% à taux de change constants).

Sur le semestre, l'activité de la marque Damart augmente de +1,5% à taux réels (+2,0% à taux de change constants) sous l'effet de l'excellente performance de la vente à distance notamment en France et au Royaume-Uni.

Les ventes en Belgique sont néanmoins sensiblement impactées par la fermeture des magasins qui restent le principal canal de distribution.

L'activité d'Afibel s'inscrit en retrait de -3,7% à taux réels. Ce repli est conforme aux attentes et reflète les premiers apports du repositionnement stratégique dont le Groupe attend l'intégralité des effets sur les saisons à venir.

Le pôle « Home & Lifestyle » poursuit sa solide croissance avec un chiffre

d'affaires de 89,1 M€ en progression de +12,2% à taux réels (+13,0% à taux de change constants). Les ventes du deuxième trimestre s'établissent à 53,2 M€ en forte hausse de +14,4% à taux réels (+15,8% à taux de change constants).

Sur le semestre, Coopers of Stortford, marque présente exclusivement au

Royaume-Uni, connait une hausse de +59,0% de son chiffre d'affaires (+63,1% à taux de change constants). Cette surperformance est le fruit de la poursuite du renouvellement de sa gamme, d'une accélération digitale et d'un approvisionnement plus proche de ses marchés permettant une plus grande réactivité.

Les marques 3Pagen et Vitrine Magique dont l'activité au 1er trimestre avait été pénalisée par le décalage du plan commercial, ont connu un fort rebond sur le 2ème trimestre et affichent une croissance de +5,0% à taux réels au premier semestre.

Le pôle « Healthcare » dédié à l'activité de santé, voit son chiffre d'affaires

s'établir à 15,4M€ au premier semestre en progression de +47,3% à taux réels (+48,1% à taux de change constants). Cette hausse s'explique par l'intégration de Santéol, dont l'activité est conforme aux objectifs du Groupe, ainsi que par la bonne tenue de Sédagyl qui s'inscrit en forte croissance de +8,3% à taux réels (+8,8% à taux de change constants)

Sur l'ensemble du pôle, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à

7,9 M€ en forte hausse de +59,3% à taux réels (+61,0% à taux de change

constants).

Dans un contexte particulièrement volatile, Damartex voit les premiers

bénéfices de son plan de transformation TTA 2.0. L'agilité, un des cinq axes

stratégiques de ce plan, a en effet permis de profiter pleinement de la reprise de la consommation en fin d'année. Le Groupe s'attend ainsi à une hausse sensible de son résultat sur le premier semestre.

Néanmoins l'incertitude de la crise sanitaire incite le Groupe à la prudence surla poursuite de l'activité sur l'exercice.