Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Growth Paris > Damartex ALDAR FR0000185423 DAMARTEX (ALDAR) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Growth Paris - 30/10 15:02:56 8.35 EUR +1.83% 14:39 DAMARTEX : Déclaration de performance extra-financière 2019-2020 PU 29/10 DAMARTEX : réafirme son éligibilité au PEA-PME (in french only) PU 22/10 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 22 octobre 2020 AO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Damartex : Déclaration de performance extra-financière 2019-2020 0 30/10/2020 | 14:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Edito................................................................................................................................................................. 3 Groupe Damartex Les chiffres clés et métiers au 30 Juin................................................................................................... 6 Les activités.............................................................................................................................................. 7 Le modèle de création de valeur........................................................................................................... 8 Spécificité Damart : usine de production en propre en Tunisie....................................................... 10 Gouvernance RSE.................................................................................................................................... 10 Cartographie des parties prenantes..................................................................................................... 11 Cartographie des enjeux Damartex...................................................................................................... 12 Change Our World : axe du plan de transformation stratégique du Groupe.................................. 13 PARTIE 1 : S'ENGAGER POUR LA PLANETE Empreinte Carbone des activités............................................................................................................... 16 Principaux impacts identifiés............................................................................................................... 16 Le déplacement des clients............................................................................................................ 17 Le transport...................................................................................................................................... 17 L'énergie............................................................................................................................................ 17 Eco-conception des produits...................................................................................................................... 18 Des matières premières plus responsables....................................................................................... 18 Privilégier l'origine UE............................................................................................................................ 19 Usage et fin de vie des produits........................................................................................................... 20 Durabilité des produits.......................................................................................................................... 21 Gestion des déchets d'emballage.............................................................................................................. 22 PARTIE 2 : S'ENGAGER POUR LES HOMMES Salariés heureux et talentueux................................................................................................................... 26 Marque employeur................................................................................................................................ 26 Politique de recrutement...................................................................................................................... 27 Politique de formation.......................................................................................................................... 27 Bien-être au travail................................................................................................................................ 28 Télétravail............................................................................................................................................... 28 Santé et sécurité des salariés............................................................................................................... 29 Diversité et égalité des chances........................................................................................................... 30 Achats reponsables..................................................................................................................................... 32 Organisation de la chaîne d'approvisionnement.............................................................................. 32 Damartex Way....................................................................................................................................... 33 Ethique des affaires.................................................................................................................................... 36 Lutte contre la corruption.................................................................................................................... 36 Choix d'une fiscalité responsable...................................................................................................... 37 Confidentialité des données............................................................................................................... 37 L'approche communication responsable du Groupe............................................................................ 38 PARTIE 3 : S'ENGAGER POUR LES SENIORS Inclusion des seniors.................................................................................................................................. 42 Innovations et qualité au service des seniors......................................................................................... 43 Qualité des produits............................................................................................................................ 43 Garantie sanitaire des produits................................................................................................... 45 Taux de retour...................................................................................................................................... 45 Satisfaction des clients et réponses à leurs besoins.............................................................................. 46 Connaître ses clients............................................................................................................................ 46 La satisfaction clients........................................................................................................................... 47 La fondation On Seniors'Side.................................................................................................................... 48 Actions solidaires durant la crise du Covid-19.................................................................................. 49 Note méthodologique................................................................................................................................ 50 L'année 2019-2020 a été marquée par l'accélération de la mise en œuvre de la politique RSE du Groupe Damartex. Convaincus que business et développement durable sont devenus indissociables, nous avons placé la RSE au cœur de notre nouveau modèle. Nous avons appelé cet axe stratégique de notre transformation : Change Our World. Notre ambition n'est pas de changer le monde mais d'apporter notre contribution. A l'origine de cette démarche, nous avons en 2013 créé un groupe de travail en interne sur les Achats Responsables en nous faisant accompagner par un cabinet externe spécialisé dans cette thématique. En 2014, nous avons écrit notre charte des Achats Responsables Damartex Way, véritable engagement entre Damartex et ses partenaires, centré sur le respect des droits humains, des conditions de travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Cette Charte est signée par les fournisseurs. Nous avons aussi formé l'ensemble de nos acheteurs à cette thématique, considérant que leur implication était un gage de succès. En 2015, en cohérence avec ces valeurs nous avons adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies afin de marquer notre volonté à soutenir les 10 principes et nous avons créé le poste de CSO (Chief Sustainability Officer). Dans la continuité de cette adhésion, nous avons rejoint en 2017 l'initiative for Compliance and Sustainability (ICS) afin d'agir avec nos pairs pour améliorer durablement les conditions de l'Homme au travail et accompagner de manière responsable les fournisseurs, afin de les rendre acteurs de leur démarche de progrès. En 2018, le Groupe a développé sa raison d'être, non statutaire, « On Seniors'Side ». Etre au côté des séniors, c'est aussi s'engager pour eux au-delà du business. C'est sur cet engagement que nous avons décidé de créer notre fondation d'entreprise. On Seniors' Side Foundation s'inscrit dans le prolongement de notre activité et c'est un formidable levier de motivation, de fierté, de quête de sens et de création de synergie entre nous. En septembre 2019, nous avons rejoint le Fashion Pact, nous engageant ainsi à réduire, conjointement avec les autres acteurs de la filière textile, notre impact environnemental sur les 3 enjeux que sont le climat, la biodiversité et les océans. A travers cette Déclaration de Performance Extra-Financière nous souhaitons, en toute sincérité, démontrer comment nous avons identifié les enjeux cruciaux de notre activité et commencé à mettre en place des actions permettant de limiter notre impact. Un long chemin reste encore à parcourir, nos ambitions sont le reflet de notre engagement qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et de transparence. Joséphine Biernacki, Chief Sustainability Officer 3 5 7 9 Pour sa gamme de sous-vêtements Damart s'appuie sur un modèle spécifique : créateur, fabricant, commerçant et possède sa propre usine en Tunisie. Un Comité RSE a été créé et mis en place au sein du COMEX. Son rôle est d'accompagner la stratégie RSE Groupe, et d'approuver les orientations de la démarche. La Chief Sustainability Officer (CSO) définit la stratégie RSE Groupe avec le CEO, pilote et coordonne les plans d'actions mis en place et adaptés à chaque enseigne. Elle reporte l'avancée des transformations au Comité RSE. Elle facilite également le dialogue tant en interne, avec les sponsors et team leaders notamment, qu'en externe avec les parties prenantes par exemple. Les sponsors sont des acteurs relais nommés par enseigne, chargés de construire et mettre en place les plans d'actions en accord avec la stratégie Groupe. Les Team Leaders construisent et managent les équipes projets au sein de l'enseigne, fixent le cadre, et communiquent l'avancement des projets. Ce sont des experts métiers. 11 11 Entreprise familiale le Groupe Damartex est convaincu que son succès d'aujourd'hui et de demain repose sur un dialogue nourri avec ses parties prenantes afin de recueillir leurs attentes et d'identifier ses axes de progrès en matières environnementale, sociale et sociétale. Le Groupe a fait le choix de décentraliser la mise en œuvre de ses différents modes de dialogue. Il appartient ainsi aux différents métiers des différentes marques de mettre en place les outils d'échange les plus pertinents au regard des spécificités de chaque partie prenante. Pour assurer la traçabilité des produits et renforcer la qualité de la relation fournisseurs, Damart s'est doté d'un portail en ligne comme espace d'échange entre la marque, les agents et les fournisseurs. Il vise à piloter leurs relations contractuelles, commerciales et éthiques. L'extension de cette pratique aux autres marques est en cours de réflexion. Le Groupe mène des audits pour vérifier les conditions et l'environnement de travail chez les fournisseurs ainsi que les risques sur la santé liés aux produits. Ces actions sont l'occasion d'échanger et de travailler sur ces sujets avec les fournisseurs. Au quotidien, les collaborateurs de Damartex sont en contact direct (magasins, centres d'appel) avec près de 40 000 Seniors en Europe. Toutes les marques de vente à distance ont un centre d'appels, véritable espace d'échange et de remontées clients.Damartex a créé un espace spécifique pour accueillir ses clients et les écouter : le Customer Lounge. Ils peuvent ainsi donner leur avis sur les produits, les magasins, les catalogues. Les marques ont de nombreux échanges par courrier et sur les réseaux sociaux et les demandes des clients sont relayés en interne aux services les plus adéquats. Le Groupe a réalisé en 2017 une enquête sur la Qualité de Vie au Travail. Cette enquête a été l'occasion de donner la parole à tous les collaborateurs du groupe et ainsi, leur permettre de s'exprimer en toute confidentialité. Des questionnaires annuels de suivi sont en cours de déploiement. D'autre part des entretiens annuels de développement sont l'occasion pour chaque collaborateur de faire le point avec son manager sur son développement au sein de l'entreprise et ses projets. Différents canaux d'information : réunions, newsletters, réseau social interne permettent à chaque collaborateur d'avoir accès aux informations essentielles de l'entreprise. Le groupe Damartex est partie prenante et participe activement : au World Forum (rendez-vous annuel de référence entre les acteurs internationaux de la responsabilité sociétale), en tant qu'entreprise partenaire depuis sa création en 2008. au Pacte Mondial des Nations Unies membre depuis 2015 , et en tant qu'entreprise ambassadrice pour la région des Hauts de France depuis 2019 à l'ICS (Initiative for Compliance and Sustainability), depuis 2017 et membre de son COPIL depuis 2019. au Fashion Pact depuis 2019. Une méthodologie en 3 étapes : Identification des principaux enjeux RSE (analyse des risques majeurs, analyse sectorielle, benchmark, et référentiel internationaux…) Hiérarchisation des thèmes par les parties prenantes externes selon l'importance des sujets à traiter pour un groupe tel que Damartex et par les parties prenantes internes, selon l'impact actuel et potentiel des sujets sur les activités du Groupe ; Revue détaillée et validation finale de la matrice par le Président du Directoire. La matrice de matérialité présentée ci-dessous, met en évidence les actions sur lesquelles Damartex doit se concentrer en priorité. Validée par le Président du Directoire, elle servira d'outil de dialogue à l'occasion de futures consultations de parties prenantes, en lien avec la stratégie RSE - Change Our World- et les actions à engager. S'ENGAGER POUR LA PLANETE Enjeux RSE : Empreinte carbone des activités

Eco-conception des produits

des produits Gestion des déchets d'emballages Performance : 553 300 tonnes CO2 eq émises par le Groupe

19% des références classifiées dans les produits éco- responsables

1500 tonnes de plastiques émises par le Groupe Ambitions : Réduction de l'empreinte carbone de 30% à 2022, neutralité à 2030.

25% de l'offre plus responsable à 2022,100% à 2030.

Zéro emballage plastique à usage unique à 2022. S'ENGAGER POUR LES HOMMES Enjeux RSE : Performance : • Satisfaction des • 85% de satisfaction salariés des salariés • Respect des • 61,5% (Damart), droits humains 19% • Ethique des (Afibel), 36% (Coopers), 4,4% affaires (3PAGEN) du volume d'achats issu d'usines audités Ambitions : 100% des salariés engagés dans la RSE à 2030

80% du volume d'achats issu d'usines auditées à 2022 et 100% à 2030 S'ENGAGER POUR LES SENIORS Enjeux RSE : Performance : • Innovation et • 25% des ventes qualité au service Damart réalisées des seniors grâce aux innovations • Satisfaction des • 31,1 : taux de clients recommandation par • Solidarité entre les clients des les générations marques du Groupe pour le bien-être (NPS) des seniors • 39 projets parrainés par la Fondation On Seniors'Side Ambitions : Proposer une offre inclusive à la pointe du progrès pour tous les 55+.

Objectif d'un NPS à 50 à 2022.

100 projets parrainés par la Fondation On Seniors'Side. 13 Ambitions : Mesurer et réduire l'empreinte carbone Groupe.

Eco-concevoir :

Concevoir des produits textiles plus responsables. Transformer l'offre de produits Home&Lifestyle en offre durable.

Réduire les emballages plastiques à usage unique. A 2022 : 25% de notre offre plus responsable, 30% de réduction de l'empreinte carbone. A 2030 : Zéro emballage plastique à usage unique, 100% de l'offre plus responsable, et neutralité carbone. 15 En mars 2019, le Groupe a réalisé un Bilan de gaz à effet de serre selon le GHG Protocol(1) de 2019 sur la base des données de l'exercice 2018-2019. Une analyse couvrant les scopes 1,2 et 3 a été privilégiée afin de mieux identifier les impacts et construire des plans d'actions ciblés (hors Santéol). Le Groupe a émis 553 300 t CO2 eq, soit 25 kg CO2 eq par unité vendue sur l'exercice 2018-2019 base de l'ambition de réduction de 30% à 2022., PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES Les impacts environnementaux associés à l'activité du Groupe sont principalement dus aux émissions de gaz à effet de serre liées au cycle de vie des produits : matières premières, fabrication, usage et fin de vie chez les clients ce qui représentent plus de 88% des émissions. Les postes d'émissions suivants sont le déplacement des clients, le transport et la distribution des produits et l'énergie, qui représentent respectivement 5%, 3% et 1,4% des émissions. (1) GHG Protocol: GreenHouse Gas Protocol La part de l'activité des marques Fashion représente 68 % de l'impact carbone contre 32% pour les marques Home&Lifestyle. Le déplacement des clients en magasin a un impact équivalent à 30 100 tonnes CO2 eq. La transformation digitale du Groupe est un des axes stratégiques et va ainsi permettre de limiter cet impact. La mesure de l'impact de cette transformation digitale sera alors analysée. Le transport et la logistique pour acheminer les produits ont un impact équivalent à 14 900 tonnes CO2 eq au niveau du Groupe. Le transport se partage entre le transport amont et le transport aval. Transport amont : Le transport amont couvre les flux de transport de marchandises (routiers, maritimes ou aériens) entre les fournisseurs et les entrepôts du Groupe. La voie maritime, économique et à impact environnemental réduit (ratio tonnes eq CO2/tonne.km le plus faible) est de loin le mode de transport privilégié pour les liaisons intercontinentales pour l'ensemble des enseignes du Groupe. Transport aval : Le transport aval concerne les flux d'approvisionnement depuis les entrepôts vers les points de vente. Ce transport est totalement effectué en camion. Le rythme des réapprovisionnements est piloté par le Groupe mais l'acheminement est assuré par des prestataires externes. L'énergie (bâtiments et flotte de véhicules en propre) a un impact équivalent à 7 700 tonnes CO2 eq. Les principales sources de consommation d'énergie du Groupe sont l'éclairage des magasins, le fonctionnement des installations de chauffage et de climatisation et l'alimentation des systèmes informatiques. Afin de réduire l'impact carbone ces plans d'actions sont en cours d'écriture mais les axes d'actions prioritaires ont été identifiés et de fortes ambitions ont été fixées : durabilité et fin de vie des produits, diminution des emballages. 17 Toutes les enseignes Fashion du Groupe mettent progressivement en place une démarche d'éco- conception afin de réduire l'impact des produits sur l'environnement. Dans ce cadre, Xandres a rejoint l'initiative Close the Loop (2) en tant qu'ambassadeur pour la mise en œuvre d'une démarche circulaire. Le Groupe a défini le cadre des produits entrant dans la catégorie produit responsable, qui prend en compte les matières, les processus de fabrication, l'origine, l'usage et la fin de vie des produits. Toutes les marques essaient de baisser l'impact des produits en agissant sur une ou plusieurs de ces étapes. Afin de garantir l'absence de produits chimiques nocifs à chaque étape de la fabrication, Damart a choisi le STANDARD 100 by OEKO-TEX®. C'est une démarche volontaire certifiant et labellisant les produits apportant ainsi une assurance que les articles testés et certifiés ne présentent pas de substances nocives dans des quantités pouvant nuire à la santé. Initiée sur la gamme sous-vêtements Damart produite en Tunisie dans l'usine DMT, elle a été étendue à tous les fournisseurs produisant des sous-vêtements pour Damart. Ainsi, DMT a son propre certificat STANDARD 100 by OEKO-TEX® délivré par l'IFTH. Résultats : 99 références vendues (dont 9 pour l'enfant) sont certifiées sur 2019-2020 (61 références certifiées sur 2018-2019), soit 57 % des ventes de la gamme sous-vêtement. L'objectif est d'être à 100% sur la gamme sous-vêtements pour la collection de l'hiver 2021. Une formation sur les exigences et opportunités de la certification OEKO-TEX® a été dispensée le 11 février 2020 aux équipes qualité, R&D, achats et RSE. Une analyse des consommations de matières premières montre que le coton (1514 tonnes) et le polyester (1275 tonnes) arrivent en tête dans la composition des produits des enseignes textiles Damart et Afibel sur l'exercice 2018-2019. Il n'existe pas d'alternatives vertueuses de substitution, mais les équipes travaillent à des solutions plus durables, comme le coton certifié GOTS(3), le polyester recyclé certifié GRS(4) et les matières alternatives telles que la soie, le lin, le lyocell… https://www.close-the-loop.be/fr GOTS: Global Organic Textile Standards GRS: Global Recycle Standards Enfin, le service R&D de Damart a bien identifié l'enjeu environnemental des produits thermolactyl majoritairement à base de polyester et travaille sur des innovations : Mise en œuvre industrielle de matières d'origine recyclée (comportant du polyester recyclé) sur une large part de l'offre sous vêtement Thermolactyl®. Développement de produits Damart Sport intégrant des fibres d'origine recyclée (comportant du polyester recyclé ou du polyamide recyclé). Poursuite des recherches permettant d'introduire des fibres d'origine recyclée sur l'ensemble des gammes textile et chaussures. Tests en cours sur le recyclage des chutes de coupe thermolactyl chez Damart Manufacturing Tunisia. Une formation à l'éco-conception a été dispensée afin de sensibiliser les équipes produits Damart et Afibel (équipe R&D, chefs de produits, stylistes et équipes qualité) sur les matières alternatives durables, les processus de fabrication plus vertueux, l'importance de réfléchir à la recyclabilité en amont de la création d'un produit, la certification des labels... Une formation Ecocert sur la certification des labels GRS et GOTS a eu lieu le 27 juillet 2020 pour les équipes achats, qualité, R&D… Les marques Fashion du Groupe sont engagées depuis plusieurs années dans le refus de toute utilisation de fourrure animale dans leurs collections. Damart souhaite aller plus loin dans sa démarche responsable et a banni la laine angora depuis 2018. Pour les marques Home&Lifestyle, toutes les gammes de produits de beauté sont conformes à la réglementation européenne en vigueur concernant le bien-être animal. 3 PAGEN interdit la distribution de produits à base de laine en provenance d'Australie à cause de la pratique du mulesing, de laine angora et de produits à base de plumes d'oie à cause du plumage à vif. Conscient de l'importance de ses impacts tout au long de sa chaîne de valeur et soucieux de réduire ces derniers, le Groupe a considéré que l'origine européenne des produits entrait dans la catégorie produit responsable. Ainsi pour l'activité Home&Lifestyle, 5% des collections proviennent de l'Union Européenne. Pour le pôle Fashion, Afibel a choisi d'en faire un vrai axe de différenciation et oriente son sourcing en Europe, 56% des références de la collection sont fabriquées en Union Européenne. Au global, 19 % des produits des collections 2019-2020 entrent dans la catégorie produits éco responsables selon le cadre fixé par le Groupe, notamment en termes de matières premières et provenance. L'objectif est d'être à 25% d'ici 2022. 19 La fin de vie et l'utilisation par le client final des produits a un fort impact environnemental. Pour les produits Fashion, le client lave, sèche en machine, et repasse parfois les produits. Il consomme ainsi de l'énergie, de l'eau et des détergents qui impactent l'environnement. Pour les produits Home&Lifestyle, l'utilisation des produits électriques et électroniques requiert une consommation importante d'énergie. Le Groupe essaie donc de sensibiliser ses clients à cet enjeu en recommandant pour le textile des lavages à plus faible température et un séchage à l'air libre. En Home&Lifestyle, les marques proposent de plus en plus de produits moins énergivores dans leur utilisation : solaire, led… Damart, Afibel et SilverEdge sont historiquement adhérents à la filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur) Eco TLC (Textile, Linge de maison, Chaussures), Damart est aussi l'un des associés et depuis cette année invité permanent au Conseil d'Administration. Par leur éco-contribution ces enseignes participent à la transformation de la filière textile vers l'économie circulaire avec pour priorités l'innovation, l'éco-conception, l'affichage environnemental et l'intégration des matières recyclées issues des TLC usagés. Le montant de l'éco-contribution TLC des enseignes françaises du Groupe s'élève pour l'année 2019 à 244 107€. Damart essaie de sensibiliser ses clients à cet enjeu de fin de vie. Ainsi, la marque s'est engagée au côté d'autres marques dans la campagne de communication #RRR initiée par l'organisme Eco TLC du 5 au 13 octobre 2019, pour parler de la réparation et de la 2ème vie des vêtements et chaussures sur son site et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter). Pour la prochaine campagne d'octobre 2020, Afibel va rejoindre la démarche. Politique de non-destruction des produits Toutes les enseignes du Groupe cherchent à optimiser l'emploi des produits invendus en fin de collection, et ainsi éviter toute destruction. Taux d'invendus par enseigne hors Xandres ( sur l'exercice 2019-2020) (5) Pour les marques Fashion, les surstocks sont soit revendus via des canaux internes (magasins, encart colis, web bonnes affaires) ou en externe (soldeurs, solderies…) soit donnés à des associations (Restos du cœur, Secours Populaire et Croix Rouge), soit proposés aux collaborateurs lors de l'organisation de braderies internes. Sur l'exercice aucune des enseignes Fashion n'a eu recours à la destruction de produits invendus de 1er choix. En ce qui concerne les produits de 2nd choix (présentant des défauts de conformité) suite aux contrôles qualité à réception ou aux retours clients, Damart France a noué un partenariat avec l'association Solidarcité qui œuvre à la réinsertion professionnelle, l'inclusion numérique, l'égalité des chances et l'entreprenariat à Roubaix. (5) Pourcentage de produits invendus par rapport au nombre total de produits vendus sur la période Damart France livre les produits non conformes à Solidarcité (6782 pièces sur l'exercice) qui trie et revend sous forme de braderies les articles à défauts mineurs. Les défauts majeurs sont destinés à la réalisation de totebags pour les magasins en France. De même, Damartex UK fait don de ses produits à l'association Bradley Mill (1234 produits). Pour les marques Home&Lifestyle, les produits invendus sont reconduits sur la saison suivante, écoulés via des soldeurs ou comme pour les enseignes Fashion sur des catalogues de déstockage en offre spéciale et bonnes affaires. En ce qui concerne les retours non réutilisables ils sont triés et traités selon les réglementations de traitement des déchets en vigueur dans les pays concernés. Recyclage des produits Le recyclage des matières est l'un des enjeux majeurs de la filière textile. Fervente d'innovation, l'équipe R&D de Damart réfléchit au recyclage du mélange thermolactyl, produit phare de l'enseigne Damart. Pour créer et produire les sous-vêtements thermolactyl, l'usine DMT met en œuvre des mélanges « intimes », techniques, à valeur ajoutée. Afin de valoriser les « pertes » de production (chutes de coupe, non conformes, …), des études de recyclage des chutes de coupe sur le mélange principal ont été initiées. L'objectif est de trouver des solutions et des applications permettant de valoriser ces composants à la hauteur de leurs performances. Des tests sont actuellement en cours sur différentes pistes de transformation. Cette première étape va permettre de créer de la valeur et d'apprendre : pour aborder, dans un second temps, le recyclage post-consommation des produits et trouver les clefs pour faire face à la complexité de ce sujet (collecte, indentification et triage, flux, transformation, valorisation …) Sous l'impulsion des équipes R&D, face à la crise sanitaire du Covid-19,Damart a choisi d'utiliser les stocks dormants de fils et tricot destinés au rebut pour fabriquer des masques grand public réutilisables. Grâce à une véritable collaboration multi-métiers (R&D, modélisme, commerce et industriel), l'énergie et l'implication des équipes, un masque produit dans l'usine Damart est désormais disponible. Réglable, et homologué catégorie 1, il peut supporter jusqu'à 50 lavages. 50 000 masques ont été produits jusqu'à ce jour permettant de sauver des déchets : 1800 kg de fil et 600 m de tricot. Une nouvelle production de 50 000 nouveaux masques est d'ores et déjà en cours de fabrication pour l'hiver prochain. A partir des articles défectueux Damart France, en partenariat avec SolidarCité, a confié la réalisation de totebags à l'association Roubaisienne d'aide à la réinsertion des femmes éloignées de l'emploi Amitié Partage. Chaque sac est unique, conçu et fabriqué de façon artisanale à partir des produits défectueux ainsi sauvés de la destruction. Ces sacs sont proposés à la vente dans les magasins au profit d'Amitié partage. Plusieurs centaines de totebags ont été réalisées par l'association Amitié Partage sur l'exercice évitant ainsi la mise au rebut de produits défectueux. La politique des enseignes Home&Lifestyle consiste à valoriser l'intérêt écologique de certains produits : alternatives aux produits en plastique, aux insecticides, aux produits ménagers industriels, aux produits électriques… Les enseignes Fashion du Groupe se sont engagées dans une démarche de mode plus responsable et plus durable, à l'opposé de la Fast-Fashion en proposant des vêtements de qualité, faits pour durer. Taux de reconduction des collections (permanence des références clés) par enseigne pour l'activité Fashion (6) 21 (6) Nombre de références reconduites par rapport au nombre total de références de la collection Le conditionnement des produits pour leur approvisionnement et leur commercialisation en magasins ou leur vente par correspondance nécessite différents types d'emballages qui constituent au final des déchets. Ces déchets sont majoritairement du plastique, du papier et du carton. Les déchets dangereux représentent un volume très marginal. Les marques françaises du Groupe sont adhérentes à CITEO (Filière REP des emballages) et participent ainsi au déploiement de la filière de recyclage des emballages. Le montant des éco-contributions concernant les emballages pour l'exercice s'élève à : 231 054 €. Le Groupe Damartex a décidé de se concentrer sur la réduction de l'utilisation du plastique avec une ambition d'atteindre 0 emballage plastique à usage unique à l'horizon 2022. Sur l'exercice 2019-2020,1500 tonnes de plastique ont été utilisées par l'ensemble des marques du Groupe. Il s'agit principalement de : Polybags de protection des produits en provenance des fournisseurs,

Sacs magasins remis en caisse,

Sachets d'expédition pour l'envoi aux clients e-commerce,

e-commerce, Film plastique qui entoure les mailings et catalogues. Les marques travaillent à supprimer les emballages plastiques de leurs process. Plusieurs mesures visant à diminuer leur utilisation ont été mises en place : Afibel et Damart ont rejoint un groupe de travail multimarques sur la suppression des emballages plastiques afin de réfléchir, travailler et échanger ensemble sur les bonnes pratiques. Les premiers tests d'expédition de produits sans polybag ou en matériau biodégradable et compostable ont été réalisés par le département marketing de Damart France (achat de cadeaux). A ce jour 130 000 produits ont été livrés avec un emballage biodégradable et compostable, ou carton. Les premières livraisons de produits sans emballage, avec juste un bandeau kraft, auront lieu cet hiver (685 000 pièces). Les enseignes Fashion du Groupe (Damart - Afibel -Xandres) ont supprimé les sachets plastiques à usage unique dans les magasins et les ont remplacés par des sachets kraft ou des totebags. Les enseignes Home&Lifestyle travaille sur la suppression des films plastiques des mailings et catalogues. Coopers of Stortford a mis en place l'envoi de 1,2 million de catalogues sans film plastique sur la saison printemps-été 2020 et réalise un test cet hiver 2020 d'envoi d'1 million de mailing avec un film biodégradable. Capitalisant sur ce succès, 3 PAGEN teste sur l'hiver 2020 l'envoi de catalogues non filmés. Coopers of Stortford a bien entamé le remplacement des sachets de d'expédition au client par du plastique PE entièrement recyclable, (100% d'ici aout 2020). L'usine de production DMT qui a particulièrement à cœur de minimiser l'impact des déchets lié à son activité de production a mis en place un grand plan de réduction des déchets. Les tonnages des principaux déchets de l'usine (textile, carton et plastique) ont ainsi diminué de 14% sur l'exercice : Réduction de 16% pour le textile

Réduction de 11% pour le carton

Réduction de 4% sur le plastique L'arrêt des activités de l'usine DMT durant la pandémie du Covid-19 a pu légèrement impacter cette évolution. 23 Ambitions : Développer le premier capital, l'humain et la culture RSE au cœur du Groupe et de son écosystème

Travailler en partenariat long terme avec des fournisseurs partageant les exigences éthiques du Groupe

Appliquer les principes de loyauté des pratiques et de communication éthique A 2022 : 80% des produits issus d'usines auditées socialement A 2030 : 100% de nos produits issus d'usines auditées socialement et 100% des salariés engagés dans la RSE. 25 Depuis 18 mois, le groupe Damartex s'est progressivement engagé dans une démarche de transformation en réinventant les modes de fonctionnement. Cette démarche passe par les femmes et les hommes qui font sa réussite au quotidien. L'effectif du Groupe Damartex est de 3 574 personnes présentes au 30 juin 2020. 87% en CDI

27% en temps partiel En privilégiant l'autonomie et l'épanouissement de ses collaborateurs, l'ambition de Damartex est de gagner chaque jour en performance et en agilité. Cela passe par le développement et le renforcement d'une marque employeur reconnue, la capacité à détecter les talents et à les faire grandir en les accompagnant et en leur permettant d'évoluer dans un environnement sécurisé, où il fait bon travailler et où chacun a sa chance.. L'exercice a été marqué par de multiples initiatives visant à mieux faire connaître l'identité du Groupe Damartex et de ses marques : Par une réflexion sur la promesse employeur du Groupe, qui est en cours de rédaction.

du Groupe, qui est en cours de rédaction. Par le développement du nouveau site avec une page carrière (https://damartex.com/contact/) qui permet de valoriser les métiers de la distribution et les spécificités du Groupe et de faire connaître ses offres d'emplois.

avec une page carrière (https://damartex.com/contact/) qui permet de valoriser les métiers de la distribution et les spécificités du Groupe et de faire connaître ses offres d'emplois. Par le lancement de campagnes de communication grand public visant à promouvoir les offres d'emplois via les réseaux sociaux (LinkedIn).

grand public visant à promouvoir les offres d'emplois via les réseaux sociaux (LinkedIn). Par le développement des relations avec les écoles : interventions dans les cycles de l'enseignement supérieur principalement pour mieux faire connaître les métiers de la distribution ainsi que la présence internationale du Groupe aux jeunes diplômés. Dans ce cadre, en septembre 2019, Damart a lancé un défi de Design Thinking aux étudiants de l'Edhec : Faire du Thermolactyl une expérience plus responsable. Ils ont relevé le défi avec brio ! Cinq projets ont participé à la finale qui a eu lieu le 31 janvier dernier parmi lesquels deux se sont vu attribuer un prix : « From Bottle To Thermolactyl » a reçu le prix du jury (collecter des bouteilles en plastique pour fabriquer des Thermolactyl composés de 30% de plastique recyclé). « Damart Warms You » a remporté le prix du public (emballer les Thermolactyl avec un pack qui se plante). Par la mise en place d'un système de cooptation grâce à une application spécifique : Connect. Elle permet de développer la cooptation mais aussi d'augmenter la visibilité du Groupe sur les réseaux sociaux en illustrant les valeurs, les actions, et la mobilisation des équipes dans la satisfaction du client. Au sein du Groupe Damartex, les salariés sont curieux, impliqués, polyvalents, créatifs et autonomes. Plus qu'un diplôme et au-delà d'un profil, les marques du Groupe recrutent des personnalités qui sauront prendre part à leur transformation. L'ensemble des marques s'engage à appliquer une politique d'égalité des chances à toutes les étapes du recrutement et de la sélection et à privilégier la mobilité interne. En avril 2019 pour la première fois l'ensemble des salariés a eu accès à toutes les offres du Groupe, les premières mutations entre Damart et Afibel ont eu lieu. La procédure de mobilité internationale a été rédigée et une charte de la mobilité est en cours de rédaction. Taux de turnover Groupe : 9,18%

Nombre de recrutement en CDI au cours de l'exercice 2019-2020 pour le Groupe : 249 L'acquisition et le développement des compétences sont des leviers essentiels pour réussir la stratégie de transformation du Groupe. Ainsi chaque marque offre à chacun toutes les clés de sa réussite en mettant à disposition un ensemble de dispositifs de formation afin de développer ses compétences. Pour dispenser ces formations, chaque marque fait appel à des prestataires externes experts dans leur domaine mais aussi à des formateurs internes soucieux de partager leur savoir-faire. Les besoins Individuels en formation sont identifiés lors des entretiens annuels avec les managers, en parallèle les besoins en formation collective au sein d'une direction ou transverse au sein d'une marque ou du groupe sont définis lors d'une revue formation. Les plans de formation sont alors construits, les budgets arbitrés et validés puis les formations dispensées. Parmi les formations collectives et transverses, cette année on peut noter la formation à la loi Sapin II, la formation Teams, les formations à l'éco-conception et les formations aux équipes de vente. Cette année Damart a mis l'accent sur le développement d'une culture commune au sein des entités France, Belgique et UK. Afin de contribuer au développement de cette culture commune des salariés, la marque a développé la One Damart attitude basée sur l'ouverture, l'écoute et l'agilité. La mise en œuvre de cette One Damart attitude repose sur des postures et 3 rôles : coopérateur, inspirant, entrepreneur. Tous les managers ont été formés à cette One Damart attitude. 27 Taux d'accès à la formation (Damart et 3PAGEN exercice 2018-2019) : 43%

2018-2019) : Nombre de salariés ayant au moins suivi une formation (Damart et 3PAGEN exercice 2018-2019) : 1 295 Du fait du Covid-19, le taux d'accès à la formation n'a pas pu être calculé sur l'exercice écoulé. Exceptionnellement, le Groupe communiquera sur les données Damart et 3PAGEN de l'exercice précédent. L'enjeu du bien-être au travail est une condition sine qua non de l'avenir du Groupe, gage de performance, de compétitivité, mais également d'attractivité vis-à-vis des nouveaux talents. Pour le Groupe, la définition de la qualité de vie au travail est une démarche volontaire et durable de l'entreprise qui vise à concilier l'épanouissement des salariés et la performance collective de l'ensemble des marques. Neuf éléments sont pris en compte dans la mesure de cette qualité de vie : le sens, le contenu des missions, le rôle, la reconnaissance, l'ambiance, les conditions de travail, les processus, l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle et le sentiment d'appartenance. En 2017, Damartex a réalisé une enquête sur le bien-être au travail avec pour objectif de faire un état des lieux de l'ensemble de ces éléments au plus près des équipes. Cette enquête a concerné l'ensemble des collaborateurs du Groupe, de manière confidentielle. Le taux de satisfaction global Groupe obtenu à l'époque était de 85%. Afin de mesurer le ressenti des salariés sur l'amélioration de la qualité de vie au travail, un nouveau questionnaire, a été élaboré, l'enquête Barry. Elle a été diffusée auprès de l'ensemble des salariés Damart France en mai et en octobre 2019 en phase de test puis chez l'entité des services support de Damart : DSB et l'usine de production DMT en février 2020. On note que sur les entités Damart France et DSB le taux de satisfaction global des salariés est en hausse à 6,4 contre 6,3 pour Damart France et 6,2 pour DSB en 2017, pour DMT il est égal à 7 en 2020. Le plan d'actions sur ces entités et le déploiement sur l'ensemble du groupe ont été retardés du fait de la période de confinement lié à la crise du Covid-19. Le sujet sera repris en septembre 2020. Le télétravail était déjà pratiqué dans une partie des entreprises du Groupe avant le confinement. Damart France, Damart Belgique, l'entité des services support de Damart (DSB), et 3Pagen avaient mis en place un accord sur le télétravail sur un rythme de 1 à 4 jours par mois. DSB, entité précurseur l'a signé en 2016. Sur les deux derniers exercices, Damart a reçu le prix du meilleur taux de télétravail décerné lors du Challenge de la mobilité des Hauts de France qui a lieu tous les ans au mois de septembre. La crise du Covid-19 a accéléré l'évolution de ce mode de fonctionnement avec une généralisation du télétravail et le développement du travail digital en collaboratif via notamment l'outil Teams en cours de généralisation sur l'ensemble du périmètre Groupe. Le Groupe Damartex s'engage à appliquer scrupuleusement la réglementation en vigueur relative à la santé et à la sécurité des personnes au travail, au niveau des sièges sociaux, des magasins et des entrepôts, quel que soit le pays. De plus, l'accidentologie est faible. Taux d'absentéisme Groupe : 6%

Nombre d'accidents ayant entrainé un arrêt de travail (Damart France) : 26

Taux de fréquence (Damart France) : 13,54

Taux de gravité (Damart France) : 0,62 En France, chaque accident du travail est analysé, dès sa survenance, par le responsable de service et un membre de la CSSCT. Ces accidents sont ensuite étudiés lors des réunions trimestrielles de la CSSCT, en présence du médecin du travail, afin de définir les mesures à mettre en place pour éviter qu'ils ne se reproduisent. L'analyse de ces accidents permet également de mettre à jour régulièrement le Document Unique d'Evaluation des Risques. Une commission des risques psychosociaux a été créée et ses membres formés. Les entreprises cherchent constamment à maintenir un lien de proximité avec les partenaires sociaux. Toute occasion d'échanger avec eux est exploitée de manière à maintenir le lien et la discussion. Des réunions d'échange et de travail sont organisées chaque trimestre avec les représentants des organisations syndicales pour les informer sur les sujets du moment, sur la vie de l'entreprise, sur la marche des affaires, et pour recueillir leurs avis, leurs demandes, leurs attentes. Des réunions ou des rendez-vous sont également réalisés ponctuellement, en fonction de l'actualité ou des sujets que les organisations syndicales souhaitent évoquer. Cette même proximité est également présente dans Les relations avec les membres du CSE et les membres de la CSSCT qui sont informés et consultés, de manière la plus transparente possible, et de façon régulière. En Tunisie, la politique Santé et Sécurité est animée par le service Ressources Humaines et a pour slogan "La sécurité est notre Priorité". Elle repose sur : L'amélioration des conditions de travail notamment en termes d'ergonomie des postes de travail, d'adéquation et de maintenance des équipements et des outils, de propreté des ateliers, d'hygiène des locaux.

L'organisation des formations en secourisme et lutte contre l'incendie

L'organisation de séances hebdomadaires de sensibilisation : "Mercredi Sécurité" sous forme de vidéos relatives à la sécurité sur le lieu de travail (manipulation, chutes, responsabilisation du personnel…)

La présentation de la politique sécurité durant l'intégration de chaque nouvel embauché

L'organisation de visites médicales périodique chaque quinzaine (Médecin de travail) Depuis le début de la crise sanitaire, la priorité absolue du Groupe est la santé et la sécurité des salariés. Les différentes directions ont mis en place différentes mesures visant à protéger la santé et la sécurité de l'ensemble des salariés. Dans ce cadre, des documents ont été élaborés afin de permettre à tous d'avoir la même information sur les mesures de prévention à mettre en œuvre et à suivre au quotidien et ainsi participer à la limitation de la propagation du COVID 19 (guide de prévention, fiches bonnes pratiques, fiches métiers). Pendant le confinement la majorité des sites est restée opérationnelle et l'ensemble des locaux a fait l'objet d'aménagements pour garantir une distance de sécurité et le maintien des gestes barrières. Le groupe a eu recours massivement au télétravail pour les postes qui le permettaient. 29 Pour le retour sur site post confinement des salariés, des masques et du gel désinfectant ont été remis aux salariés. D'une manière générale, les consignes de bonnes pratiques sanitaires sont affichées au sein des bâtiments, des communications internes sont régulièrement envoyées et du gel désinfectant est en libre- service. Des dispositifs spécifiques ont été mis en place pour la reprise des magasins : Une distribution de kits comprenant masques pour le personnel et les clients, gel, plexi glace pour les caisses et les coupelles de monnaies.

Une formation sur la reprise post crise sanitaire pour le personnel travaillant en magasin d'une demi-journée.

demi-journée. Une mise à disposition d'une équipe de psychologues. Chaque équipe RH fournit des mises à jour régulières et des recommandations pour protéger la santé et le bien-être des salariés. Concernant l'usine DMT en Tunisie, des mesures de protection très strictes ont été mises en place. Elles ont permis à l'usine de se distinguer et d'obtenir de la part du Ministère des Affaires Sociales Tunisien un Certificat d'appréciation en reconnaissance de ses efforts dans la mise en œuvre des exigences de sécurité et de protection au travail pour la prévention dans la transmission du virus du Covid-19. Le Groupe Damartex est très attaché à valoriser les personnalités pour développer une culture d'ouverture et cherche à faire des différences une chance via une politique égalitaire (mixité, parité de traitements, employabilité des séniors…) Les enseignes du Groupe s'attachent à : Développer et promouvoir une culture de la diversité et de l'égalité, d'équité, d'intégrité et de dignité Prévenir toutes les formes de discrimination et traiter ces problèmes de manière cohérente, rapide et efficace. Sensibiliser et former les collègues à l'égalité et à la diversité. L'effectif du Groupe Damartex est caractérisé par une présence féminine très forte puisque les femmes représentent 77% des employés au 30/06/20. En France le gouvernement a, par le biais de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, entendu renforcer les dispositions légales existantes concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en instaurant un index d'égalité homme-femme. Cet index était pour Damart France sur l'exercice précédent de 72. Il est cette année non mesurable du fait du gel des salaires.

Pour Afibel il est sur cet exercice à 99 en progression de 5 points par rapport à l'année dernière.

Du fait de l'élargissement du champ d'application de la loi aux entreprises de moins de 250 salariés il a été calculé pour la première fois cette année pour l'entité des fonctions support de Damart (DSB) et atteint 93. Le handicap n'échappe pas à la démarche d'accompagnement du Groupe, même si de gros progrès restent à faire en ce sens. Les axes d'actions sont la sensibilisation des salariés et le maintien dans l'emploi. Des aménagements d'horaires pour les travailleurs handicapés et les salariés seniors ont été mis en place afin de favoriser leur maintien dans l'emploi (travail non obligatoire le samedi, modulation du temps de travail, etc.). Taux de travailleurs handicapés pour l'exercice 2019-2020 (7) (7) Pourcentage de travailleurs en situation de handicap par rapport à l'effectif total 31 Le Groupe Damartex sous-traite la production de la majorité de ses produits. Dans ce cadre, une part importante de l'impact sociétal du Groupe dépend des activités de ses fournisseurs et sous-traitants. Les risques liés aux achats sont importants, du fait de la distance entre le siège Damartex et les usines (qualité, non-conformité, atteinte aux droits humains), et pourraient nuire à la réputation du Groupe et, ainsi, compromettre sa capacité à attirer de nouveaux investisseurs et collaborateurs. Pour améliorer le contrôle de sa chaîne d'approvisionnement, Damartex a mis en place depuis 2013 une politique des achats responsables et a ouvert son premier bureau d'achats Home & Lifestyle à Shanghai début janvier 2018. La présence du Groupe sur le territoire chinois par l'intermédiaire de ce bureau a permis un renforcement de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement des produits Home & Lifestyle avec des équipes locales qui se déplacent sur les sites de production. L'ensemble de l'équipe de ce bureau (directeur, contrôleurs qualité et merchandisers) a bénéficié d'une formation de deux jours aux enjeux RSE (exigences globales Damartex, points techniques : sortie de secours, allées et plans d'évacuation, boites de premiers secours, port des équipements de sécurité, extincteurs, alarmes incendies, stockage des produits chimiques, etc.). Un suivi mensuel des indicateurs Achats Responsables appliqués au bureau d'achats sous forme de visioconférences est effectué avec la CSO groupe.. L'ensemble des marques du Groupe porte une grande attention à la sélection des fournisseurs en allant chercher des expertises reconnues pour chaque typologie de produits. On dénombre au niveau Groupe 1105 fournisseurs de rang 1. Le risque pays a été évalué à partir de la Cartographie des risques pays ICS basée sur 9 critères. La plupart des pays est classée selon 3 niveaux de risques : risqués, moyennement risqués, et peu risqués. Part des volumes d'achats par niveau de risque : L'ensemble des marques du Groupe maintient des relations privilégiées avec leurs fournisseurs qui sont des partenaires de longue date. Le taux de nouveaux fournisseurs du parc des enseignes Fashion (Damart, Afibel et Xandres) est de 8%. Les enseignes entretiennent différents types de relations avec leurs fournisseurs selon la typologie ci- dessous : Typologie des fournisseurs pour les enseignes Fashion (8) Pour les marques Home&Lifestyle, l'ambition est de développer une part de plus en plus importante des achats passants par le Bureau d'Achats présentée ci-dessous : Part du volume d'achat via le Bureau d'Achats de Shanghai pour les enseignes Home&Lifestyle (9) En 2013 le Groupe a mis en place sa politique des achats responsables : la Damartex Way. Travailler en partenariat étroit et à long terme avec les fournisseurs partageant les exigences éthiques du Groupe est la base de cette démarche. Damartex veut pouvoir garantir à ses clients et collaborateurs que les femmes et hommes qui ont fabriqué ses produits sont traités avec respect et que cette fabrication tente de limiter l'impact négatif sur l'environnement. Elle repose sur 3 piliers : la charte des Achats Responsables, l'implication des acheteurs et les audits sociaux. La charte des achats responsables : Le Groupe a écrit sa charte des achats responsables basée sur les dix principes du Global Compact des Nations Unies. Au sein de la charte, le Groupe demande à ses fournisseurs de veiller à l'application effective des droits fondamentaux des travailleurs dans le respect des conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et des législations nationales. La charte est annexée aux conditions générales d'achat des différentes enseignes. Le taux de signature visé est de 100%. Les sociétés Xandres et Sedagyl se sont lancées dans la démarche plus récemment et suivent la même trajectoire. Taux de signature de la charte : (8) Pourcentage calculé en nombre de fournisseurs sur le nombre total de fournisseurs 33 (9) Pourcentage calculé en volume d'achat (quantité de produits) sur le volume total d'achats L'implication des acheteurs : Les équipes achats sont formées à visiter les usines avec un « œil RSE ». En effet, lors de chaque voyage achat, il leur est demandé de remplir une check-list reprenant les prérequis exigés par le Groupe relatifs la santé et la sécurité des travailleurs. Ces prérequis constituent une première évaluation des conditions de travail présentes dans les usines chez le fournisseur et permettent d'identifier des non- conformités et les points d'amélioration. Un questionnaire d'auto-évaluation des fournisseurs a également été développé et est envoyé aux fournisseurs par l'intermédiaire du bureau d'achats. Les audits sociaux : Damartex adhère depuis janvier 2017 à l'Initiative for Compliance and Sustainability (ICS), Damart depuis 2017, Afibel et 3Pagen depuis 2019, pour la réalisation des audits sociaux. Les 48 enseignes membres de cette initiative agissent ensemble pour améliorer durablement les conditions de l'Homme au travail et accompagner de manière responsable les fournisseurs, afin de les rendre acteurs de leur démarche de progrès. L'audit social suit une méthodologie commune à toutes les enseignes et il est toujours à l'initiative de l'enseigne et non du fournisseur afin d'en garantir l'objectivité. Les thématiques couvertes sont le management et la traçabilité, le travail des enfants et jeunes travailleurs, le travail forcé, la discrimination, les pratiques disciplinaires, la liberté d'association, le temps de travail, la rémunération et les avantages ainsi que la santé et sécurité. Le Groupe s'est fixé pour ambition d'avoir 80% des produits mis sur le marché provenant d'usines auditées en 2022, et 100% à 2030. Pour cela le cadre a été défini comme suit : Type d'audits acceptés : ICS et BSCI (Business Social Compliance Initiative) Règle d'acceptation d'un audit : semi ou non annoncé, réalisé depuis moins de 2 ans (depuis moins d'1 an s'il s'agit d'un BSCI C), avec un plan d'actions correctives en cours s'il n'est pas A ou B. Le service RSE en collaboration avec le service achat, cartographie les risques fournisseurs et priorise les usines à auditer en fonction de plusieurs critères : Risque pays Poids du fournisseur en volume d'achats Disponibilité d'un audit social valide Ci-dessous la répartition du volume d'achats issu d'usines auditées selon le pays de provenance : Pourcentage de fournisseurs ayant signé la charte sur le nombre total de fournisseurs Delaby, cédée en 2020 est exclue du périmètre Pourcentage calculé en volume d'achat (quantité de produits) sur le volume total d'achats Pour les enseignes Home&Lifestyle, 100% des audits réalisés avaient lieu dans des usines dans des pays risqués (Chine et Inde). La crise du Covid-19 a entrainé des impacts chez les fournisseurs en termes d'annulation de commandes, de paiement des fournisseurs, et de conditions de travail dans les usines, notamment dans les pays du Sud-Est asiatique. Dans ce contexte, le Groupe a veillé au respect de ses fournisseurs. Concernant les conditions de travail, dans le cadre de la coopération avec les enseignes membres ICS, un mail a été envoyé en langue locale à l'ensemble des usines reprenant toutes les mesures de gestes barrières et de distanciation sociale à mettre en place sur les sites de production. D'autre part une enquête a été envoyée à 341 fournisseurs, le taux de retour s'élève à 19%, et montre une bonne prise en compte de toutes ces mesures chez les répondants. Des solutions d'enquêtes téléphoniques (Workers' Voice) ont aussi été mises en place en Inde, au Bangladesh et en Turquie, et sont en cours de déploiement et d'analyse. Ces enquêtes auprès des ouvriers sur leurs conditions de travail et paiement de salaires ont pour but de pallier l'impossibilité de réaliser des audits compte-tenu de la situation ayant entrainé des fermetures d'usines et des restrictions de déplacements des auditeurs. Concernant l'annulation et le report de certaines commandes : elles n'ont concerné qu'un nombre limité de produits (2,1 millions d'unités). En accord avec les fournisseurs, 1,6 million de pièces ont été reportées de quelques semaines, 350 000 sur les saisons suivantes et 150 000 réellement annulées, soit moins de 1% des quantités commandées sur l'exercice. Ces annulations et reports ont été négociés en co-construction avec les fournisseurs et ont fait l'objet : D'un engagement moral de reprise au titre de la prochaine saison printemps-été en fonction de l'état d'avancement dans le processus de fabrication (matière ou produit).

printemps-été en fonction de l'état d'avancement dans le processus de fabrication (matière ou produit). De consignes de stockage afin que la marchandise ne s'abime pas.

D'un re-cadencement des commandes de la saison hiver avec engagement à n'appliquer aucune pénalité de retard lié à cette crise. Les deux filiales anglaises Damartex UK et Coopers of Stortford adhèrent au Modern Slavery Act et publient le MSA Statement sur leur site web, reprenant toutes les actions de sensibilisation des fournisseurs, de formation et de communication interne. Chez Damartex UK par exemple, l'ensemble des salariés est sensibilisé à ces enjeux par la signature du Code de conduite (disposant d'un chapitre consacré au "Modern Slavery"), l'explication du process Transparency et du chapitre "Modern Slavery", et un module de E-learning. Enfin, la sensibilisation des fournisseurs à ces enjeux passe par la signature de la Charte des Achats Responsables (disposant d'un chapitre dédié au Modern Slavery). Cette année, la charte a été envoyée à 17 nouveaux fournisseurs et 100% des fournisseurs l'ont signée. 35 Avec une présence large en Europe, en Tunisie et en Chine et avec un business model basé sur l'achat de produits puis la revente, le Groupe pourrait faire face à des situations de corruption ou de conflit d'intérêts. Ces situations pourraient s'illustrer par un arrangement lors d'une négociation tarifaire, la favorisation d'un fournisseur au cours d'un appel d'offre ou encore la hausse des achats auprès d'un fournisseur en échange d'une rétribution. Sans attendre une potentielle survenance de ces menaces sur la conduite des affaires, le Groupe a toujours mis l'éthique au cœur de ses relations avec ses salariés, ses tiers et ses parties prenantes et, pour donner suite à l'obligation de mise en conformité à la réglementation anti-corruption Sapin 2, a débuté la formalisation de ses pratiques. Ainsi, le Groupe travaille depuis près de deux ans sur la mise en conformité à cette réglementation et a réalisé un certain nombre de travaux concernant les piliers auxquels il doit se conformer. Le Groupe a donc réalisé une cartographie des risques de corruption. Cette cartographie a été présentée et validée par le Comité d'Audit en septembre 2019. Une mise à jour annuelle de cette cartographie est prévue et interviendra lors du dernier trimestre 2020 pour intégrer notamment le périmètre de la société Santéol récemment acquise par le Groupe. Système d'alerte : Le Groupe a développé son propre système de lanceur d'alerte nommé Transparency et disponible à l'adresse suivante : transparency@damartex.com. Ce système a été lancé à l'échelle du groupe à l'automne 2018 dans les six langues du Groupe (Français, Anglais, Allemand, Néerlandais, Chinois et Arabe) et a fait l'objet d'une campagne de communication interne (affichage sur sites et distribution de brochures explicatives). Ce système est également disponible pour l'externe, fournisseurs et clients, par le biais d'une brochure remise à discrétion ou d'une communication sur le site internet du groupe. Le type d'alertes qui peut être remonté par le biais de Transparency est au nombre de quatre : Fraude (fait de corruption, de conflit d'intérêts ou de trafic d'influence),

Vol de données confidentielles (données clients ou des salariés),

Harcèlement moral ou sexuel envers un salarié du Groupe ou un prestataire,

Comportement contraire à l'éthique. Le traitement des alertes reçues est réalisé en interne par la Directrice Juridique du Groupe et la Chief Sustainability Officer du Groupe. Code de conduite : Le code de conduite a également été mis en place pour les filiales françaises du Groupe. Ce code est doté d'un règlement. L'extension de ce code auprès des autres filiales est en cours. Formalisation de la politique cadeaux : Une politique dite « d'invitations et cadeaux » a été communiquée à l'ensemble du Groupe et est applicable depuis le 1er janvier 2020. Formation Sapin II Sur le volet de la formation, une première formation présentielle a été donnée par l'organisme Middlenext en janvier 2020 au siège social du Groupe pour près de cent collaborateurs de fonctions dites exposées des filiales françaises et belges du Groupe et également du Siège. Pour les autres filiales étrangères et les autres collaborateurs français, compte tenu du contexte sanitaire du printemps 2020, la solution de formation à distance par le e-learning a été privilégiée. Celle-ci, développée par Middlenext, sera déployée dès l'automne 2020. Les travaux sur les autres piliers démarreront dans les prochaines semaines. Le Groupe Damartex est transparent concernant sa fiscalité et souhaite que sa politique fiscale s'inscrive pleinement dans sa stratégie de responsabilité d'entreprise. Le Groupe adopte donc un comportement citoyen consistant, non seulement à respecter la législation mais surtout à apporter une juste contribution aux pays dans lesquels il exerce son activité. Ainsi Damartex s'acquitte des impôts dus dans les pays où il est implanté. Il contribue ainsi à leur développement et à maintenir, dans ces pays, un environnement économique stable, avec des services publics de qualité (santé, éducation, sécurité, transport…) qui profitent à tous, y compris au Groupe lui-même. Le Groupe Damartex continue à veiller en permanence à entretenir des relations de confiance avec ses clients, et ce dans tous les domaines dont celui du traitement des données personnelles. Depuis mai 2018, le délégué à la protection des données personnelles nommé par le Groupe coordonne toutes les actions du Groupe sur ce sujet, et est régulièrement sollicité sur les projets mettant en jeu les données personnelles des clients et prospects du Groupe. La politique de données personnelles de Damart France est disponible sur demande en magasin, sur internet (page dédiée : www.damart.fr/vosdonnees) et par téléphone (serveur vocal donnant accès à différents niveaux d'information lors des commandes : tél 03 20 49 16 00). Ainsi, chaque client peut être informé sur le traitement de ses données personnelles et de ses droits en découlant. Le Groupe suit attentivement l'évolution de l'exercice des droits des personnes concernées (clients et prospects), notamment concernant l'exercice du droit d'effacement et du droit d'accès. Les chiffres sont stables, et une semi-automatisation de leur traitement permet de répondre à ces demandes dans les délais imposés par le règlement (un mois), y compris durant la période délicate du confinement. En tant qu'interlocuteur des autorités de chaque pays, le délégué à la protection des données personnelles correspond régulièrement avec la CNIL afin de travailler à l'amélioration des procédures à destination des clients et prospects du Groupe, ainsi qu'avec l'APB (Autorité de Protection des Données en Belgique). 37 Damartex attache beaucoup d'importance à sa stratégie de communication envers ses clients : positive, claire et aidante. Les marques travaillent à améliorer leur image sur tous les canaux (marketing, relation presse, réseaux sociaux…). 76% de l'activité est réalisée en vente à distance (catalogue et web). Ce mode de distribution s'accompagne d'un marketing direct fort qui déclenche l'achat avec l'envoi régulier de mailings, newsletters, offres spéciales et objets promotionnels. Les enseignes du groupe souhaitent optimiser la relation avec leurs clients en améliorant le contenu marketing, plusieurs orientations sont ainsi travaillées. Le contact avec le client : la modernisation de l'expérience client passe par la capitalisation sur la relation humaine. L'envoi chaque année d'environ 150 millions de catalogues et mailings au niveau du Groupe crée un contact privilégié avec les clients et une certaine relation de proximité. Les marques de vente à distance de Damartex ont toutes un centre d'appels accueillant les clients de manière personnalisée. Au quotidien, les collaborateurs de Damartex sont en contact direct (magasins, centres d'appel) avec près de 40 mille seniors permettant ainsi de tisser une vraie relation de proximité avec les clients. Les messages aux clients : les marques du groupe appliquent les principes du marketing éthique en développant la confiance par la transparence sur les allégations, la qualité, l'origine des produits. Les équipes de conseillers sont reconnues pour leur savoir-faire et sont formés afin de connaitre au mieux les problématiques rencontrées par les clients. Dans leurs pratiques, les marques s'attachent à la conformité, la sincérité, la compréhensibilité et traite le client équitablement. Ainsi chez Damart une FAQ RSE a été développée à l'attention de l'ensemble des collaborateurs en contact avec les clients pour les aider à répondre en toute transparence sur ces sujets. Elle est mise à jour régulièrement. Les marques s'attachent également à toujours communiquer une image positive des seniors. Chaque enseigne déploie sa propre stratégie de marketing direct : Sédagyl se concentre sur le développement d'une relation qualitative et valorisante qui se traduit par un marketing direct régulier et un centre d'appel de proximité.

se concentre sur le développement d'une relation qualitative et valorisante qui se traduit par un marketing direct régulier et un centre d'appel de proximité. 3 PAGEN souhaite optimiser la relation avec ses clients en améliorant son contenu marketing, et ses activités de référencement, en créant davantage de possibilités de contacts avec les clientes au moyen de newsletter spéciales et en renforçant l'approche web.

souhaite optimiser la relation avec ses clients en améliorant son contenu marketing, et ses activités de référencement, en créant davantage de possibilités de contacts avec les clientes au moyen de newsletter spéciales et en renforçant l'approche web. Coopers of Stortford propose à ses clients une expérience d'achat omnicanale attractive et interactive, avec des objets promotionnels à gagner et toutes sortes d'offres commerciales (code promotionnel, discount, jeux, livraisons offertes etc…) Xandres ne propose des remises qu'en période de préventes et de soldes. Seuls deux objets promotionnels sont offerts par saison aux clientes fidèles.

ne propose des remises qu'en période de préventes et de soldes. Seuls deux objets promotionnels sont offerts par saison aux clientes fidèles. Afibel remplit sa mission en portant un soin extrême à la qualité de la relation avec sa clientèle, en travaillant l'hyperfacilité d'achat (site internet simple et ergonomique, clients connus et reconnus, facilité de retour, facilité de paiement…) et en proposant un système d'animation ludique.

remplit sa mission en portant un soin extrême à la qualité de la relation avec sa clientèle, en travaillant l'hyperfacilité d'achat (site internet simple et ergonomique, clients connus et reconnus, facilité de retour, facilité de paiement…) et en proposant un système d'animation ludique. Damart développe une relation client omnicanale et personnalisée, quel que soit le point de contact et cultive sa proximité avec les clients en déployant notamment un nouveau service de "Personal Shopper" et de Click and Collect en magasin. 39 Ambitions : Proposer une offre inclusive de qualité et innovante pour les 55+

Générer de la satisfaction client partout où le Groupe est implanté

Au-delà du business, agir pour les plus de 55 ans à travers la Fondation On Seniors' Side A 2022 : 100 projets financés par la Fondation On Senior'Side A 2030 : Faire du Groupe et de sa Fondation un acteur référent de l'inclusion des seniors. 41 Engagé aux côtés des personnes de plus de 55 ans (les « 55+ »), Damartex a pour mission de leur offrir chaque jour le meilleur du progrès, de la mode et des produits et services qui facilitent le quotidien. Depuis toujours, un lien émotionnel, complice, authentique et durable lie toutes les enseignes du Groupe à ses clients. Les Seniors sont la raison d'être du Groupe. C'est pour eux que tous les salariés se lèvent chaque matin. Ce sont eux qui les inspirent et guident leur action au quotidien C'est dans cet esprit que Damartex a développé sa raison d'être, non statutaire, « On Seniors' Side » (« Aux côtés des Seniors ») et a défini sa vocation : créer et distribuer des produits spécifiques adaptés à tous les Seniors. Les marques Fashion proposent une offre singulière plaçant le style, l'innovation et l'expertise morphologique au cœur de leur savoir-faire. Damart s'adresse en priorité à la femme Senior active et investit en Recherche et Développement pour proposer toujours plus de bénéfices de confort et accompagner le client dans ses activités.

s'adresse en priorité à la femme Senior active et investit en Recherche et Développement pour proposer toujours plus de bénéfices de confort et accompagner le client dans ses activités. Afibel offre un style étudié et fantaisie, à des Seniors un peu plus traditionnels. Elle sert toutes les morphologies, avec un accent particulier sur les grandes tailles.

offre un style étudié et fantaisie, à des Seniors un peu plus traditionnels. Elle sert toutes les morphologies, avec un accent particulier sur les grandes tailles. Enfin, Xandres est beaucoup plus haut de gamme et sélective et s'adresse à une cliente exigeante plus jeune et plus aisée. Les marques Home&Lifestyle proposent une offre de produits de décoration, cuisine, jardinage, mobilité, hygiène, etc… 3 Pagen offre des produits astucieux, bon marché, destinés à embellir la maison et à rendre la vie plus facile.

offre des produits astucieux, bon marché, destinés à embellir la maison et à rendre la vie plus facile. Coopers of Stortford a la vocation d'améliorer considérablement la vie des Seniors à la maison, grâce à des produits utiles qui apportent une réelle plus-value au quotidien.

a la vocation d'améliorer considérablement la vie des Seniors à la maison, grâce à des produits utiles qui apportent une réelle plus-value au quotidien. Sédagyl offre des produits dont la vocation est de faciliter le maintien à domicile heureux des personnes en perte d'autonomie. Ainsi l'ensemble des marques propose une offre à l'ensemble des séniors : du jeune actif au plus âgé en perte d'autonomie. Le groupe Damartex s'est développé autour de la marque Damart, née d'une innovation textile l'iconique Thermolactyl ». Fervente d'innovation, Damart développe des brevets (5), des innovations et des labels qui garantissent des bénéfices à celles et ceux qui portent ses vêtements ou sous-vêtements. Aujourd'hui 25% des ventes sont réalisées grâce à ces innovations.

sous-vêtements. Aujourd'hui 25% des ventes sont réalisées grâce à ces innovations. Thermolactyl® et Climatyl® pour le confort thermique Perfect Body®, Perfect Fit® pour le confort morphologique Amortyl pour le confort de la marche Thermolactyl Sensitive®et Feel FRESH® pour le confort de la peau.

Concrètement, l'ensemble de ces innovations textiles est rendu possible grâce à une équipe Recherche et Développement composée de 4 ingénieurs experts dans leur domaine et qui réfléchit sans cesse aux innovations textiles de demain. Sur l'exercice écoulé, on note en particulier des enjeux : De confort thermique (en conditions de froid et de chaleur) : Travail d'optimisation du mélange Thermolactyl appelé « hollywood » afin d'ajuster au mieux sa composition tout en maintenant ses performances thermiques. Mise au point d'un mélange « intime » aux performances anti-odeur de très haut niveau (96% d'élimination des odeurs), durable dans le temps, sans aucune encapsulation ni chimie controversée. Cette avancée est introduite chez DamartSport® cet hiver et permettra d'envisager des améliorations significatives (en performance comme en usage) sur les gammes de sous- vêtements du « quotidien » chez Damart. Recherche en cours sur des fibres « régulantes », permettant d'apporter de la chaleur quand il fait froid et de la fraîcheur quand il fait chaud et ainsi de garantir au client un confort durablement optimal. D'innocuité produit : Déploiement « technique » de la certification Oeko-Tex sur l'ensemble des gammes de sous-vêtements et ce, afin d'assurer aux clients une sécurité accrue dans l'usage des produits. Objectif : garantir aux clients une complète innocuité produit, motif de réassurance et d'expression du savoir- faire de la marque. Afin d'assurer la démarche qualité du Groupe tout en respectant les spécificités de chaque secteur et de chaque marque, chacune possède son propre département Qualité. Ces équipes sont en charge de définir les politiques de leur marque, d'identifier et accréditer les laboratoires de test et pour certaines de mener leurs propres tests qualité. Pour l'activité Fashion, c'est l'approche de Damart qui est décrite ci-dessous. La promesse de qualité est un des 5 piliers de la marque Damart qui en fait sa réputation : « Damart : Une marque que l'on choisit pour sa Qualité » 43 Cette qualité porte sur tous les composants des articles : Des matières agréables, résistantes et faciles à entretenir ; qui durent dans le temps.

Des coupes étudiées pour respecter et valoriser le corps grâce à une équipe de modélistes.

Des finitions qualitatives : Un souci du détail au niveau des coutures, doublures, et accessoires… La politique Qualité s'appuie sur le principe d'amélioration continue, nourri par un cercle vertueux entre Qualité voulue, livrée, perçue et attendue. Qualité voulue : Tous les produits et leurs composants (Matières, Fournitures, Accessoires) font l'objet de spécifications techniques précises, s'appuyant sur des tests normalisés internationaux.

: Tous les produits et leurs composants (Matières, Fournitures, Accessoires) font l'objet de spécifications techniques précises, s'appuyant sur des tests normalisés internationaux. Qualité livrée : les commandes font l'objet de contrôles de conformité technique (Respect des spécifications produits et défauts de fabrication), réglementaire (Directive REACH/POP), logistique (Packaging et Conditions de livraison). Toutes les exigences sont ainsi référencées dans le Roadbook du portail fournisseurs.

les commandes font l'objet de contrôles de conformité technique (Respect des spécifications produits et défauts de fabrication), réglementaire (Directive REACH/POP), logistique (Packaging et Conditions de livraison). Toutes les exigences sont ainsi référencées dans le Roadbook du portail fournisseurs. Qualité perçue : Analyse minutieuse des retours, suivie de plans d'actions saisonniers, Témoignages clients sur nos sites Web, Tables rondes clientes (« Customer Lounge »), Benchmark concurrentiels, Echanges avec les vendeuses des magasins, NPS, sont autant de moyens d'être au plus proche des clients.

: Analyse minutieuse des retours, suivie de plans d'actions saisonniers, Témoignages clients sur nos sites Web, Tables rondes clientes (« Customer Lounge »), Benchmark concurrentiels, Echanges avec les vendeuses des magasins, NPS, sont autant de moyens d'être au plus proche des clients. Qualité attendue : En fonction du niveau de satisfaction des clients, de la compréhension de leurs exigences et de leur évolution, les spécifications techniques qui engagent la marque en termes de « Promesse Qualité » sont naturellement évolutives et remises à jour chaque saison. Cette politique qualité est issue d'un process en 3 étapes : L'accord de lancement de production : il comprend la validation du style, la validation matière (qualité d'usage et d'entretien) et la validité du bien-aller (coupe des vêtements). Le contrôle de la conformité avant expédition : 60% des commandes ont un rapport final d'inspection. Le contrôle à réception. Sur ce socle d'Assurance-Qualité, Damart est en train de se doter d'une solution informatique qui permettra de piloter, d'enregistrer et centraliser toutes les données inhérentes au contrôle qu'il soit réalisé avant expédition ou à réception, afin d'harmoniser, fiabiliser et optimiser le contrôle qualité des marchandises, partie prenante de la satisfaction client. Pour l'activité Home&Lifestyle, la conformité des produits mis sur le marché est vérifiée à partir de la réglementation européenne et nationale des pays de ventes, du cahier des charges des marques et de la satisfaction des clients. Les documents réglementaires tels que les normes CE, RohS, LfgB sont vérifiés et conservés dans le système de gestion de produits pour garantir la sécurité du client. Chaque livraison est soumise à un contrôle et des protocoles de tests comportant des seuils d'acceptabilité qui ont été mis en place et sont révisés annuellement. Ces tests sont réalisés de façon aléatoire par des organismes tiers d'inspection. D'autre part, l'ouverture en 2018 du bureau d'achat « Damartex Shanghai » pour les produits Home & Lifestyle permet un contrôle qualité à la source avec 2 contrôleurs qualité (QC) qui se déplacent régulièrement sur les sites de production. En tant que distributeur, le Groupe Damartex est responsable de tous les produits qu'il met sur le marché. L'industrie des produits commercialisés utilise des substances chimiques pour assurer la production des matières premières et des produits finis. Pour cette raison, l'ensemble des fournisseurs doit se conformer strictement aux réglementations en vigueur (ex : réglementation REACH & POP, cosmeto-textiles, biocides, etc…) et signer les attestations requises. D'autre part, les enseignes du groupe réalisent des auto-contrôles par sondage sur les livraisons à réception. Les tests sont faits dans des laboratoires agréés externes. Pour l'exercice 2019/2020, 2,2% de non-conformitéschez Damart ont été détectées entrainant un plan de surveillance accru avec les fournisseurs concernés. Pour les enseignes Home & Lifestyle 3PAGEN et Coopers of Stortford, ce taux s'élève à 2,4% Le taux de retour est un bon indicateur de la satisfaction des clients concernant la qualité des produits. Chaque saison une équipe pluridisciplinaire analyse les taux de retours clients élevés et mène les plans d'actions nécessaires avec les fournisseurs concernés. L'analyse de ces taux de retours des produits (hors objets promotionnels) permet aux équipes qualité d'affiner les critères d'exigences Taux de retour par marque sur l'exercice 2019-2020 (hors Coopers of Stotfordy) (12) Pour la marque Damart les principaux motifs de retour sont les suivants : La coupe des vêtements (bien aller) pour Damart France (36%) et Damartex UK (56%)

Les services pour Damart Belgique (81%) (12) Pourcentage de produits retournés par les clients par rapport au nombre total de produits vendus 45 La satisfaction des clients passe par la connaissance de leur besoin, et la capitalisation sur la relation humaine. Au quotidien, les collaborateurs de Damartex sont en contact direct (magasins, centres d'appel) avec près de 40 000 Seniors en Europe. Cela donne du sens et procure au Groupe une connaissance très fine de cette cible que sont les seniors. Pour garantir cette connaissance et cette satisfaction le Groupe dispose d'un Observatoire des Seniors, d'un Customer Lounge et toutes les marques de vente à distance ont un centre d'appels. L'Observatoire des Seniors Partant du principe que plus la population senior sera connue, mieux elle sera servie, Damartex a développé l'Observatoire des Seniors, un site internet accessible à tous qui diffuse de l'information sur les seniors : http://observatoire-des-seniors.com Cet observatoire rassemble des informations sur les 55+ : la démographie, les loisirs, la famille, la place dans la société, la santé, mais aussi le rapport aux nouvelles technologies. Au-delà de la communication à l'externe, l'Observatoire des Seniors permet de mieux appréhender les besoins actuels des clients et d'anticiper les futurs. Quelques chiffres sur l'Observatoire : 34 articles ont été publiés cette année

10 000 sessions et 9000 visiteurs par mois en moyenne

1774 abonnés Twitter au 30 juin 2020 > https://twitter.com/obs_seniors Le customer lounge Dans l'objectif de toujours mieux servir ses clients, Damartex a créé mi-2018 un espace spécifique pour les accueillir et les écouter : le Customer Lounge. La salle peut recevoir jusqu'à dix clientes, accompagnées de cinq membres des équipes Damartex. L'objectif est d'accueillir au moins deux groupes de clients par mois. Malheureusement, l'actualité sanitaire n'a pas permis de réaliser l'objectif fixé. Sur la période 2019- 2020, 10 ateliers ont été organisés (dont 2 pour Vitrine Magique, 2 pour Afibel, 2 pour La Maison du Jersey, 2 pour Damart) sur des sujets tels que la perception de la marque, le catalogue, ou les attentes des clientes au niveau d'une gamme de produits Les deux autres sessions étaient un nouveau format sur la thématique du développement durable, et les préoccupations sociales et environnementales de nos clients. De plus, des entretiens individuels ont été réalisés auprès de 20 clientes d'enseignes du Groupe. Depuis 2013, le Groupe mesure la satisfaction clients avec le Net Promoteur Score (NPS). Après l'achat, les clients sont invités à évaluer de 0 à 10 leur probabilité de recommander la marque à leurs proches. Les « promoteurs » sont les clients ayant donné une note de 9 ou 10, les « détracteurs » sont ceux qui ont donné une note de 6 ou moins. Le NPS est la différence entre le pourcentage de promoteurs (notes de 9 et 10/10) et le pourcentage de détracteurs (notes de 0 à 6/10). Le NPS du groupe Damartex sur l'exercice 2019-2020 est de : 31,1 en légère progression de 0,8 point par rapport à l'exercice précédent. Xandres, meilleure marque du groupe au niveau du NPS a obtenu un score de 61,6. Mesures NPS des différentes marques du Groupe L'objectif du Groupe Damartex est d'atteindre un NPS à 50 pour l'exercice 2021-2022. 47 En parallèle de la satisfaction des clients, être « On Seniors'Side », c'est aussi s'engager au-delà du business pour le bien-être des Seniors. C'est sur cet engagement que le Groupe a décidé de créer sa Fondation d'entreprise : On Seniors'Side Foundation en mars 2019. https://on-seniors-side-foundation.org/la-fondation/ Changer le regard de la société sur les Seniors et agir pour leur bien-être » est la mission que s'est donnée la Fondation. Elle s'adresse à tous les Seniors et intervient dans l'un des trois axes identifiés :

est la mission que s'est donnée la Fondation. Elle s'adresse à tous les Seniors et intervient dans l'un des trois axes identifiés : Encourager l'activité des seniors pour améliorer leur bien-être Aider les seniors à s'investir dans la société et encourager le lien intergénérationnel Favoriser le maintien en bonne santé à domicile et accompagner les aidants.

Depuis sa création, la Fondation a participé au financement et à l'accompagnement de 39 projets dans 5 pays : 20 en lien avec l'activité des seniors

en lien avec l'activité des seniors 10 favorisant le lien intergénérationnel

favorisant le lien intergénérationnel 9 en lien avec le maintien à domicile Le montant attribué aux associations au 16 juillet 2020 s'élève à 148 000 € et le nombre de bénéficiaires est évalué à 3000 personnes. Tous les projets financés par la Fondation sont parrainés par un salarié du Groupe, afin de leur offrir l'opportunité de s'investir au profit des Seniors et d'entretenir la bienveillance, le respect, l'empathie et la passion qui constituent le socle des valeurs des marques. Plus de 70 personnes sont investies dans la Fondation. La Fondation On Seniors'Side est vecteur de sens. Elle génère une vraie fierté d'appartenir à un Groupe engagé et responsable. Le Groupe Damartex est très vite parti d'un constat : en cette période de pandémie, les séniors sont particulièrement touchés. Ils sont non seulement les premières victimes du Covid-19, mais le confinement accentue également leur sentiment de solitude et d'isolement. La raison d'être du Groupe : « On Seniors'Side » prend tout son sens dans ce contexte. C'est pourquoi, il a été proposé aux collaborateurs de prendre contact et ce, bénévolement, avec les clients de plus de 75 ans, dans le but de créer du lien social. Pour les aider, un guide a été rédigé en étroite collaboration avec une association spécialisée dans l'écoute des séniors : ALMA (association contre la maltraitance des personnes de plus de 65 ans et des adultes handicapés). Résultats : 400 appels environ ont été passés grâce à près de 75 bénévoles. La majorité des bénéficiaires a apprécié cette démarche "Finalement je me rends compte que j'avais besoin de parler, merci pour ce que vous faites." et tous les bénévoles ont été enthousiastes : "une expérience enrichissante" - "c'est très touchant" - "on est récompensé par ces échanges chaleureux" - "avec toujours un retour un retour gratifiant" Plusieurs autres initiatives avec l'association les Blouses Roses qui intervient en EHPAD ont été menées. En collaboration avec Le Comptoir de L'Hirondelle, des mails hebdomadaires ont été envoyés dans les établissement médicalisés de la Métropole de Lille.

En collaboration avec l'Ephad des Bateliers de Lille, les équipes de Sedagyl et Delaby ont fournis des équipements de sport (pédaliers, steppeurs) afin que les seniors puissent avoir la possibilité de pratiquer une activité sportive dans leur chambre. Un challenge intra-entreprise a été mis en place chez Damartex UK à Bingley. La pandémie de Covid-19 a eu un effet catastrophique avec l'annulation de milliers d'événements caritatifs et la perte de milliards de revenus par le biais d'événements de collecte de fonds. Le projet consiste à unir les collaborateurs pour soutenir une association caritative nationale. Le 2.6 Challenge chez Damartex UK a été lancé le lundi 27 avril, 30 à 40 collègues se sont mis au défi et ont récolté plus de 406£. Au-delà de la Fondation, les marques du Groupe se sont engagées à travers des dons solidaires : Les couturières bénévoles de Damart et Xandres se sont engagées dans la production de masques : des milliers de masques ont été produits pour protéger toutes les personnes en première ligne de l'écosystème.

se sont engagées dans la production de masques : des milliers de masques ont été produits pour protéger toutes les personnes en première ligne de l'écosystème. Des kits d'urgence Thermolactyl ont été préparés par des salariés Damart pour réchauffer les soignants et personnels de la mairie de Roubaix.

pour réchauffer les soignants et personnels de la mairie de Roubaix. Des dons de tee-shirts, polaires et draps ont été faits par Afibel et Damart pour équiper le personnel médical et protéger les malades.

tee-shirts, polaires et draps ont été faits par pour équiper le personnel médical et protéger les malades. Des douceurs Jours Heureux ont été offertes pour apaiser le quotidien des soignants des hôpitaux de la région. Plus de 1000 boîtes de chocolats et pâtisseries ont été livrées au personnel soignant. 49 Les informations sociales, environnementales et sociétales présentées dans le présent rapport ont été établies au titre de l'exercice clos au 30 juin 2020 conformément aux articles L.225-102-1,R.225-105-1 du code du commerce. Le périmètre DPEF 2019/2020 correspond au périmètre Groupe tel que défini dans les états financiers. Le périmètre 2018/2019 était restreint au périmètre Damart et 3 Pagen.

Compte-tenu de la nature des activités du Groupe, les thèmes suivants : lutte contre le gaspillage alimentaire, lutte contre la précarité alimentaire, l'alimentation responsable, équitable et durable, sont jugés non pertinents et ne justifient pas un développement dans le présent rapport.

de la nature des activités du Groupe, les thèmes suivants : lutte contre le gaspillage alimentaire, lutte contre la précarité alimentaire, l'alimentation responsable, équitable et durable, sont jugés non pertinents et ne justifient pas un développement dans le présent rapport. En raison de l'épidémie de COVID 19, les informations relatives à la formation n'ont pas pu être collectées sur la période 1 mars 2020 - 30 juin 2020. Le groupe a décidé de ne pas communiquer ces informations non exhaustives et de reprendre à titre exceptionnel les informations de l'exercice précédent qui concernaient le périmètre Damart et 3Pagen. kg CO2 eq par unité vendue : émission de CO2 eq mesurée sur les scopes 1; 2 et 3 du Groupe sur l'exercice 2018- 2019 selon la méthode GHG Protocol/ nombre de pièces vendues sur l'exercice 2018- 2019 Taux de références éco-responsablesde la collection : nombre total de références éco-responsables de la collection 2019-2020 / nombre total de références de la collection 2019-2020. Un produit est défini éco-responsable en fonction de la matière première, du process de fabrication, de l'origine, et de sa durabilité dans le cadre fixé par le Groupe. Taux de reconduction des références : référence reconduite sur l'exercice 2019-2020/ nombre total de références de la collection 2019-2020 Une référence reconduite est un produit de la collection 2019-2020 qui était déjà proposé dans la collection 2018-2019, éventuellement avec un nouveau colori. Tonnes de déchets plastiques générés par l'activité : quantité totale de plastiques générée par l'activité des enseignes (sac plastiques en magasins, polybag produits, packaging produits, emballage colis, emballage mailing et catalogues). Collaborateurs heureux et talentueux Taux de turnover : [(Nombre de départs CDI en N + Nombre d'arrivées CDI en N) /2]/Effectif à la clôture N Taux d'accès à la formation : nombre de salariés ayant au moins suivi une formation pendant la période sur l'effectif. Comme précisé plus haut il s'agit de celui de l'exercice 2018-2019. Taux de satisfaction des salariés (enquête Groupe) : résultat obtenu lors de l'enquête annuelle réalisée au niveau du Groupe. Taux d'absentéisme total : (heures d'absences liées aux maladies et accidents + heures d'absences liées aux congés maternité et paternité) / heures théoriques travaillées. Incidence des accidents de travail : Taux de fréquence : = (nombre d'AT avec arrêt ≥ 1 jour x 1 000 000) / heures travaillées Taux de gravité : = (nombre de jours d'arrêt AT ≥ 1 jour x 1 000) / heures travaillées Achats Responsables Taux de nouveaux fournisseurs : nombre de nouveaux fournisseurs référencés sur l'exercice / nombre de fournisseurs actifs total Taux de fournisseurs ayant signé la charte : nombre total de fournisseurs ayant signé la charte des achats responsables Damartex Way/ nombre de fournisseurs total Taux de produits issus d'usines auditées : volume d'achat de produits provenant d'usines ayant un audit ICS ou un audit BSCI valide / volume d'achat de produits total. ICS valide : non annoncé ou semi-annoncé de moins de 2 ans. BSCI valide : non annoncé ou semi-annoncé et de moins de 2 ans si noté A ou B ou de moins d'un an si noté C. Qualité des produits Taux de retour clients : nombre d'articles retournés / nombre d'articles vendus. Satisfaction des clients NPS (Net Promoter Score) : % de promoteurs des marques - % de détracteurs des marques Les notions de promoteurs et détracteurs sont évaluées à partir de la question : « sur une échelle de 0 à 10 quelle est la probabilité de recommander la marque à vos proches ? » posée après achat à des clients. Promoteurs : clients ayant donnés une note de 9 ou 10 Détracteurs : clients ayant donné une note inférieure à 6 Fondation on Seniors'Side Nombre de projets financés par la Fondation : nombre total de projets financés par la Fondation. 51 Expertise et Proximité Accréditation Cofrac Inspection n°3-1081 Portée disponible sur www.cofrac.fr DAMARTEX GROUP Rapport de l'organisme de vérification Exercice clos le 30 juin 2020 FINEXFI Siège social : 96 Boulevard Marius vivier merle - 69003 LYON Tel : +33 (0)4 78 89 00 11. Société à Responsabilité Limitée S.A.R.L. au capital de 40.000 €. 537 551 434 RCS Lyon DAMARTEX GROUP Exercice clos le 30 JUIN 2020 Aux actionnaires, la suite de la demande qui nous a été faite par la société Damartex Group (ci-après « entité ») et en notre qualité d'organisme tiers indépendant dont l'accréditation a été admise par le Cofrac Inspection sous le N° 3- 1081 (portée disponible sur www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration consolidée de performance extra financière relative à l'exercice clos le 30 juin 2020 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion du groupe en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225 102- 1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de commerce. Responsabilité de l'entité Il appartient au Directoire d'établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle d'affaires, une description des principaux risques extra financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. La Déclaration a été établie conformément au référentiel utilisé, (ci-après le « Référentiel ») par l'entité dont les éléments significatifs sont disponibles sur demande au siège de la société. Indépendance et contrôle qualité Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l'article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la doctrine professionnelle et des textes légaux et réglementaires applicables. Responsabilité de l'organisme tiers indépendant Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d'assurance modérée sur : la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l'article R. 225-105 du code de commerce ;

225-105 du code de commerce ; la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l'article R. 225 105 du code de commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ». Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur : le respect par l'entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables, notamment, en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ;

la conformité des produits et services aux réglementations applicables. Nature et étendue des travaux Nous avons conduit les travaux conformément aux normes applicables en France déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission, et à la norme internationale ISAE 3000. Nos travaux ont été effectués entre le 28 avril 2020 et le 04 août 2020 pour une durée d'environ 10 jours/homme. Nous avons mené cinq entretiens avec les personnes responsables de la Déclaration. Nous avons mené des travaux nous permettant d'apprécier la conformité de la Déclaration aux dispositions réglementaires et la sincérité des Informations : nous avons pris connaissance de l'activité de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, de l'exposé des principaux risques sociaux et environnementaux liés à cette activité, et, 2/4 - Rapport de vérification Q.FINEXFI.05.V03 DAMARTEX GROUP Exercice clos le 30 JUIN 2020 de ses effets quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ainsi que des politiques qui en découlent et de leurs résultats ; nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d'information prévue au III de l'article L. 225 102 1 en matière sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ;

nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d'affaires et les principaux risques liés à l'activité de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d'affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance;

nous avons vérifié, lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des politiques présentés, que la Déclaration présente les informations prévues au II de l'article R. 225-105 ;

225-105 ; nous avons apprécié le processus de sélection et de validation des principaux risques ;

nous nous sommes enquis de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l'entité ;

nous avons apprécié la cohérence des résultats et des indicateurs clés de performance retenus au regard des principaux risques et politiques présentés ;

nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16 ;

233-16 ; nous avons apprécié le processus de collecte mis en place par l'entité visant à l'exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants :

des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions ;

des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d'une sélection d'entités contributrices 1 et couvrent entre 31 et 100% des données consolidées des indicateurs clés de performance sélectionnés pour ces tests 2 ;

et couvrent entre 31 et 100% des données consolidées des indicateurs clés de performance sélectionnés pour ces tests ; nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes ;

nous avons apprécié la cohérence d'ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d'assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l'utilisation de techniques d'échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système d'informations et de contrôle interne, le risque de non-détection d'une anomalie significative dans la Déclaration ne peut être totalement éliminé. Damart France, DSB, SilverEdge, Damart Tunisie (pour les informations environnementales) Enjeux vérifiés : Innovation au service des seniors, qualité des produits, satisfaction des clients et réponses à leurs besoins, la Fondation On Senior'Side, Salariés heureux et talentueux, Santé et sécurité des salariés, Achats responsables (respect des droits humains), Ethique des Affaires, Confidentialité des données, Empreinte carbone des activités, Eco-conception des produits, Gestion des déchets d'emballages, Gouvernance 3/4 - Rapport de vérification Q.FINEXFI.05.V03 DAMARTEX GROUP Exercice clos le 30 JUIN 2020 Conclusion Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel. Lyon, le 04 août 2020 FINEXFI Isabelle Lhoste Associée 4/4 - Rapport de vérification Q.FINEXFI.05.V03 Directeur de la publication : Patrick Seghin | Chief Sustainability Officer : Joséphine Biernacki Collecte des données : Pauline Galland Validation des données : Finexfi | PAO : Emeline Guyot | Images : Adobe Stock, Damart Attachments Original document

Permalink Disclaimer Damartex SA published this content on 29 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 October 2020 13:39:02 UTC

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DAMARTEX 14:39 DAMARTEX : Déclaration de performance extra-financière 2019-2020 PU 29/10 DAMARTEX : réafirme son éligibilité au PEA-PME (in french only) PU 22/10 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 22 octobre 2020 AO 22/10 EN DIRECT DES MARCHES : Atos, Eurofins, Hermès, Pernod Ricard, STMicro, Thales, .. 22/10 La peur du reconfinement 21/10 DAMARTEX : Résultats augmentation de capital PU 21/10 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 22 octobre 2020 AO 21/10 DAMARTEX : lève 33,9 millions d'euros via son augmentation de capital AO 19/10 DAMARTEX : lance une augmentation de capital visant à financer l'accélération de.. PU 14/10 DAMARTEX : Convocation Assemblée générale mixte CO Recommandations des analystes sur DAMARTEX 22/10 La peur du reconfinement 08/10 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Accor, Adidas, Astrazeneca, Capgemini, Lindt, Rexel, .. 04/08 EN DIRECT DES MARCHES : Natixis, Bonduelle, DBV Technologies, Valneva, Bayer,.. Données financières EUR USD CA 2021 708 M 828 M - Résultat net 2021 11,2 M 13,1 M - Dette nette 2021 2,90 M 3,39 M - PER 2021 7,81x Rendement 2021 - Capitalisation 91,2 M 106 M - VE / CA 2021 0,13x VE / CA 2022 0,09x Nbr Employés - Flottant 17,7% Graphique DAMARTEX Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DAMARTEX Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 12,20 € Dernier Cours de Cloture 8,20 € Ecart / Objectif Haut 48,8% Ecart / Objectif Moyen 48,8% Ecart / Objectif Bas 48,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Patrick Seghin President-Management Board & CEO Jean Guillaume Despature Chairman-Supervisory Board Bruno Defache Chief Financial Officer & Head-Investor Relations Anthony Stahl Member-Supervisory Board Paule Cellard Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DAMARTEX -40.47% 106 LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE -2.51% 237 006 LULULEMON ATHLETICA INC. 42.51% 43 023 VF CORPORATION -30.91% 26 856 LI NING COMPANY LIMITED 74.09% 12 959 MONCLER S.P.A. -14.82% 10 059