Damartex : Résultats augmentation de capital

Patrick SEGHIN, Président du Directoire de Damartex a déclaré : « Nous sommes honorés de la confiance accordée par nos actionnaires existants et les investisseurs nous ayant rejoints à l'occasion de cette Augmentation de Capital. L'engouement suscité par l'opération témoigne de la pertinence du modèle proposé qui vise à faire de Damartex un leader européen innovant de la Silver Economy avec une offre diversifiée et complémentaire. Solidement ancrée sur ses pôles historiques Fashion et Home & Lifestyle, Damartex va pouvoir renforcer le développement de son pôle Healthcare et la résilience de son modèle intégré au service des seniors. Je tiens également à remercier les 3 300 collaborateurs du Groupe dont l'engagement sans faille pendant cette crise sanitaire inédite a grandement contribué à l'attractivité de cette opération. »

Grâce au produit de cette Augmentation de Capital, Damartex va bénéficier de moyens supplémentaires pour financer son développement et accélérer le déploiement de son plan stratégique Transform To Accelerate 2.0. En particulier, le produit net de l'Augmentation de Capital sera alloué pour moitié au financement des croissances externes du pôle Healthcare et le solde au financement de l'accélération de la mise en œuvre des 5 axes stratégiques qui visent à faire de Damartex un leader européen de la Silver Economy.

Les principaux actionnaires de la Société (JPJ-D et JPJ-2) ainsi que Silverco ont souscrit à l'Augmentation de Capital conformément à leurs engagements de souscription donnés à titre irréductible et à titre réductible :

la demande à titre réductible a porté sur 746 728 actions et ne sera dès lors que partiellement allouée. 722 528 actions nouvelles (représentant 17,1% du total des actions nouvelles y compris les actions supplémentaires issues de la clause d'extension) seront ainsi réparties selon un coefficient de 5,9240718190 calculé sur le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions d'action nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions nouvelles demandées à titre réductible.

Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris interviendront le 23 octobre 2020. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000185423.

