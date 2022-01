Damartex : Euroland Corporate réduit sa cible après le CA

Euroland Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' sur Damartex mais réduit son objectif de cours de 27 à 25 euros, suite à la publication par le distributeur de vêtements pour seniors de son chiffre d'affaires du premier semestre 2021-22.



'Nous sommes confiants dans la capacité du groupe à traverser ces tensions sur les approvisionnements et à poursuivre son plan de transformation Transform To Accelerate TTA 2.0', affirme l'analyste en charge du dossier.



