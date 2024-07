Damartex clôture l'exercice 2023/2024 avec un chiffre d'affaires à 529,2 M€, en recul par rapport à l'exercice précédent (-9,9% à taux de change réels, -10,2% à taux de change constants). Dans la continuité des six premiers mois, le chiffre d'affaires s'établit à 236,3 M€ au second semestre, en baisse de -7,7% à taux de change réels (-8,4% à taux de change constants). Cette évolution reflète à la fois une activité impactée par des vents contraires - instabilité macroéconomique et politique et contraction de la consommation, mais également des investissements commerciaux davantage ciblés.

Disclaimer

Damartex SA published this content on 18 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 July 2024 17:12:06 UTC.