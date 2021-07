Sur l’exercice 2020/21, le chiffre d’affaires de Damartex s’est établi à 764,2 millions d'euros, en hausse de 11,4% (+11,6% à taux de change constants). Après un premier semestre en progression, le second semestre a témoigné d’une reprise de l’activité malgré la persistance de la crise sanitaire, avec une hausse de 20,5% (+20,4% à taux de change constants) à 361,8 millions d'euros. Ainsi l’activité annuelle du groupe s’établit en hausse de 6,1% par rapport à l’exercice 2018/19, période non affectée par la crise sanitaire



Aux troisième et quatrième trimestres, l'activité a connu une hausse sensible par rapport à l'exercice précédent à 20,4% et 20,7% à taux de change réels. Au-delà de l'effet de base favorable, les performances des pôles ont dans leur ensemble dépassé les attentes.