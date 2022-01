Damartex : CA stable au 1er semestre

Damartex recule de plus de 3% après la présentation d'un chiffre d'affaires stable (-0,1%) à 401,7 millions d'euros au titre du premier semestre de son exercice 2021-22 (-1,6% à taux de change constants).



Dans un contexte marqué par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, les ventes du distributeur de vêtements pour seniors se sont tassées de 1% au deuxième trimestre, à 244,8 millions d'euros (-2,4% à taux de change constants).



Concernant la deuxième partie de l'exercice, Damartex demeure prudent du fait des tensions persistantes sur les approvisionnements, ainsi que sur les impacts potentiels des hausses des prix de transport et des matières premières.



