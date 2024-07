18 juillet 2024

Damartex poursuit son cap stratégique et le pilotage agile de ses activités pour réussir son redressement.

Damartex clôture l'exercice 2023/2024 avec un chiffre d'affaires à 529,2 M€, en recul par rapport à l'exercice précédent (-9,9% à taux de change réels, -10,2% à taux de change constants). Dans la continuité des six premiers mois, le chiffre d'affaires s'établit à 236,3 M€ au second semestre, en baisse de -7,7% à taux de change réels (-8,4% à taux de change constants). Cette évolution reflète à la fois une activité impactée par des vents contraires - instabilité macroéconomique et politique et contraction de la consommation, mais également des investissements commerciaux davantage ciblés.

Le quatrième trimestre a été particulièrement contraint pour les pôles « Fashion » et « Healthcare », tandis que les ventes du pôle « Home & Lifestyle » tendent à se stabiliser. Damartex clôture son dernier trimestre avec un chiffre d'affaires à 105,3 M€, en baisse de -10,4% à taux de change réels (-10,9% à taux de change constants).

Le pôle « Fashion » affiche un chiffre d'affaires à 396,2 M€ sur l'exercice 2023/2024, en retrait de -9,0% à taux de change réels (-9,3% à taux de change constants). Avec un chiffre d'affaires en recul de -10,2% à taux de change réels, l'enseigne Damart a été pénalisée par une baisse de la consommation, notamment due à une mauvaise météorologie au dernier trimestre impactant l'ensemble du secteur textile. La marque Xandres continue de prouver son potentiel et la pertinence de son positionnement, avec un chiffre d'affaires en hausse de +6,8% à taux de change réels sur l'ensemble de l'année.

Sur l'exercice, le chiffre d'affaires du pôle « Home & Lifestyle » s'élève à

99,2 M€, en retrait de -10,6% à taux de change réels (-11,1% à taux de change constants). Si l'enseigne 3Pagen se maintient, l'activité de Coopers of Stortford est en recul, dans un contexte de tensions économiques et politiques persistantes du marché anglais. Le Groupe a fortement restructuré le business model du pôle pour faire face aux enjeux d'un marché globalement dégradé et aux évolutions du secteur.

Enfin, le chiffre d'affaires du pôle « Healthcare » s'établit à 33,7 M€, en baisse de -17,9% à taux de change réels et -18,0% à taux de change constants. Santéol, prestataire de santé à domicile spécialisé dans l'assistance respiratoire, clôture un exercice très dynamique avec un chiffre d'affaires en augmentation de +9,0% à taux de change réels par rapport à l'exercice précédent. Par ailleurs, le pôle est particulièrement impacté par la sous-performance des ventes par catalogues d'accessoires de maintien à domicile de la marque Almadia. Face à ce défi, le Groupe étudie le projet d'arrêt des ventes par catalogues du pôle et une réorganisation de l'enseigne pour concentrer ses investissements sur les canaux pharmacies et points services.

Perspectives

Dans un environnement de marché encore chahuté et compte-tenu des nombreuses incertitudes conjoncturelles, Damartex maintient une gestion rigoureuse de sa trésorerie ainsi qu'un pilotage fin et prudent de ses activités. Si le Groupe continue de travailler à l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle, il anticipe néanmoins un résultat net de l'exercice impacté notamment par des éléments exceptionnels.

A l'occasion de sa présentation des résultats annuels le 11 septembre 2024, Damartex dévoilera les axes du deuxième volet de son plan Dare.Act.Impact 2026.