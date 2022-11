Damartex : Déclaration de performance extra-financière

Édito

C'est dans un environnement de bouleversements climatiques, environnementaux, économiques, géopolitiques et sociaux que nous publions ce rapport de performance extra-financière. Malgré cette instabilité nous avons fait preuve de résilience et cette année a permis encore de belles avancées vers une activité plus durable et plus responsable.

Effectivement, riche de notre héritage, de nos valeurs, de notre engagement pour les sé- niors et de notre singularité, nous avons le devoir d'agir pour un monde plus respectueux de la planète, des hommes et des femmes qui travaillent pour le groupe et des séniors.

Axe majeur de notre plan de transformation, de très nombreuses actions, initiatives, engagements et décisions ont été formalisés au cours du plan initié en 2019 que nous avons appelé Change Our World. Ainsi la politique RSE est la fois centralisée, avec la définition de la stratégie au niveau du groupe, et décentralisée avec la prise des initiatives et leur pilotage par les filiales.

Notre ambition n'est pas de changer le monde, mais d'apporter notre contribution autour de 3 engagements : agir pour notre planète, agir pour plus d'éthique et agir pour plus de solidarité entre les générations. Cet axe est aujourd'hui solidement ancré et fait partie in- tégrante de notre modèle économique. Il se traduit par des engagements forts et concrets envers nos collaborateurs, nos clients, pour l'environnement et la société. Nos avan- cées ces dernières années, nous les avons réalisées pour et avec nos parties prenantes, convaincus que c'est collectivement que nous pouvons obtenir de meilleurs résultats.

Nous savons que tout n'est pas parfait, un long chemin reste encore à parcourir mais c'est avec beaucoup d'humilité et de sincérité que nous sommes fiers de démontrer à travers cette déclaration de performance extra-financière que nous sommes résolument en mouvement pour réduire notre impact environnemental et créer de la valeur pour nos parties prenantes.

Joséphine Biernacki,

Chief Sustainability Officer