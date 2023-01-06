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    ALDAR   FR0000185423

DAMARTEX

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Damartex : Document AMF CP. 2023DD878914

06/01/2023 | 18:20
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2023DD878914

06 janvier 2023

FR0000185423 - DD154837

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

patrick seghin, Président du Directoire

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : DAMARTEX

LEI : 9695003JO5WBTYFJQW28

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 02 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition d'actions de performance

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 750.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 750.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 janvier 2023

COMMENTAIRES :

Cours du titre au jour de l'attribution: 13,90€

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Damartex SA published this content on 06 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 January 2023 17:06:52 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 1,60 M 1,68 M -
Dette nette 2023 20,1 M 21,2 M -
PER 2023 92,5x
Rendement 2023 0,46%
Capitalisation 145 M 152 M -
VE / CA 2023 0,23x
VE / CA 2024 0,18x
Nbr Employés -
Flottant 17,7%
Graphique DAMARTEX
Durée : Période :
Damartex : Graphique analyse technique Damartex | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DAMARTEX
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
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Consensus
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Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 12,95 €
Objectif de cours Moyen 14,70 €
Ecart / Objectif Moyen 13,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Seghin Chairman-Management Board
Bruno Defache Chief Financial Officer
Jean-Guillaume Despature Member-Supervisory Board
Paule Cellard Member-Supervisory Board
Christian Watry Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
DAMARTEX-1.89%152
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE7.13%384 214
LULULEMON ATHLETICA INC.0.19%41 561
LI NING COMPANY LIMITED6.72%24 347
MONCLER S.P.A.4.36%14 618
VF CORPORATION6.66%11 441