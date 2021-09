Damartex : Résultats annuels 2019-2020

L'EBITDA opérationnel de l'activité « Fashion » s'établit à +17,0 M€, témoignant d'une belle dynamique de reprise. Le pôle « Home & Lifestyle » affiche un EBITDA opérationnel à +14,6 M€ tandis que celui du pôle « Healthcare » s'élève à +4,6 M€.

Le résultat opérationnel courant (ROC) est positif à +22,0 M€ sur l'exercice compte tenu de la performance élevée des pôles qui affichent tous une profitabilité sur l'exercice.

Cette performance significative est portée par l'amélioration sensible de l'activité combinée à l'excellence opérationnelle du Groupe, et les effets bénéfiques de son plan de transformation. Malgré des investissements commerciaux importants pour recruter de nouveaux clients et renforcer le positionnement et la différenciation de ses marques, Damartex a profité d'une optimisation des frais de marketing et de la maîtrise de ses frais de distribution. Les frais indirects s'inscrivent en revanche en hausse, du fait du plan de transformation et de l'arrivée de nouveaux talents dans les équipes digitale, création produits et marketing.

Le groupe Damartex clôture ainsi l'exercice avec un résultat net à +16,3 M€.

SITUATION FINANCIERE

A fin juin 2021, l'excèdent financier net du Groupe ressort à +25,9 M€ contre un endettement financier net de -43,8 M€ à fin juin 2020. Ce retour en territoire positif a été permis par une amélioration marquée de la capacité d'autofinancement (+33,9 M€), ainsi que par l'augmentation de capital réalisée au mois d'octobre 2020 (+33,5 M€). Par ailleurs, le Groupe continue d'améliorer la maitrise de son BFR d'exploitation qui ressort en diminution de -8,5 M€ au 30 juin 2021.

DIVIDENDE

Compte tenu de la solidité de la performance du Groupe et de sa trajectoire sur le moyen terme, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale prévue le 18 novembre 2021 la distribution d'un dividende de 0,40€ par action.

PERSPECTIVES

Le plan « Transform To Accelerate TTA 2.0 » mis en place par le Groupe a démontré son efficacité dans un contexte sanitaire et économique perturbé. Si le Groupe a bénéficié d'un effet de base favorable, l'exercice en cours reflète surtout la capacité retrouvée du Groupe à générer de la croissance rentable. Malgré un environnement incertain appelant à la prudence, le Groupe est ainsi confiant dans la poursuite de ce momentum grâce à son agilité et fort de la solidité de sa structure financière.