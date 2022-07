Damartex : une nouvelle acquisition dans la santé

Damartex a annoncé lundi l'acquisition d'Icelus Médical, un spécialiste de la prise en charge médico-technique des patients à domicile, en vue de renforcer son activité dédiée au traitement de l'apnée du sommeil.



Aux termes de l'opération, le groupe va racheter 100% des titres de la

société ADS, un prestataire de santé à domicile spécialisé dans

l'assistance respiratoire basé en Seine-et-Marne, par l'intermédiaire de sa filiale Santéol.



Fondée en 2014 par David Sdez, ADS a réalisé un chiffre d'affaires de plus

de trois millions d'euros sur la base d'un portefeuille composé de plus de 5 500 patients.



Damartex indique que ce rachat traduit sa volonté de poursuivre le développement de son pôle 'healthcare' (santé), en ligne avec son ambition de devenir un leader européen de la 'silver économie'.



L'acquisition était boudée par les investisseurs, puisque l'action Damartex perdait près de 3% lundi à la Bourse de Paris.



