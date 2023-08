Damstra Holdings Limited est une société australienne qui fournit des solutions de gestion des effectifs à divers secteurs industriels dans le monde entier. Elle développe, vend et met en œuvre des solutions matérielles et logicielles intégrées en tant que service (SaaS) dans divers secteurs. Elle sert des clients dans divers secteurs, notamment l'exploitation minière, la construction, la fabrication, l'énergie et les services publics, le gouvernement, le commerce de détail, la santé et l'éducation. Sa plate-forme de protection des entreprises (EPP) réduit les risques commerciaux liés aux personnes, aux lieux de travail, aux actifs et aux informations. Ses logiciels basés sur le cloud offrent divers produits et solutions, dont la gestion de la main-d'œuvre, la gestion des actifs, le contrôle d'accès, la gestion de la formation, la gestion HSE, l'analyse prédictive, Damstra Safety et Solo. La gestion de la main-d'œuvre permet de suivre le temps et la présence des travailleurs. Sa gestion des actifs assure le suivi et la maintenance des installations et des équipements sur le site. Le contrôle d'accès permet de suivre les droits d'accès de toutes les personnes qui entrent sur le site de travail, y compris les visiteurs.

Secteur Logiciels