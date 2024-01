Dana Gas PJSC est une société basée aux Émirats arabes unis qui, avec ses filiales et ses coentreprises, est engagée dans l'exploration, la production, la propriété, le transport, le traitement, la distribution, le marketing et la vente de gaz naturel et de produits pétroliers, ainsi que dans le développement de projets et de services liés au gaz. Les filiales et les coentreprises de la société comprennent, entre autres, Dana Gas LNG Ventures, détenue à 100 %, qui est une société basée dans les Îles Vierges britanniques engagée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz ; Dana Gas Egypt (anciennement Centurion) est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à la Barbade ; Sajaa Gas Private Limited Company (SajGas) et United Gas Transmissions Company Limited (UGTC) sont des filiales basées aux Émirats arabes unis engagées dans l'adoucissement et le transport du gaz, et Danagaz (Bahreïn) WLL. La société opère dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud (MENASA).