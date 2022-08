Exclusif - Les attaques contre un important gisement de gaz irakien chassent les entrepreneurs américains.

Le projet d'expansion du champ Khor Mor exploité par Pearl Consortium, détenu majoritairement par Dana Gas d'Abu Dhabi et sa filiale Crescent Petroleum, a été suspendu fin juin après trois attaques à la roquette.

Les travailleurs de la société texane Exterran Corp sont revenus le mois dernier pour reprendre le travail mais deux autres roquettes ont frappé le site le 25 juillet, obligeant la société à repartir sans date de retour prévue, selon des sources de l'industrie et du gouvernement kurde.

Khor Mor est l'un des plus grands champs gaziers d'Irak et le plan d'expansion vise à doubler la production dans une région qui a désespérément besoin de plus de gaz pour produire de l'électricité et mettre fin aux pannes de courant quasi quotidiennes.

Les attaques n'ont causé aucun dommage grave et les opérations existantes n'ont pas été perturbées, mais l'expansion, qui implique la construction ultérieure d'un nouveau gazoduc vers la Turquie, a été suspendue jusqu'à ce que la sécurité soit assurée dans la région, ont indiqué les sources.

Le projet, qui est partiellement financé par un accord de financement de 250 millions de dollars avec la société américaine International Development Finance, vise également à exporter du gaz vers la Turquie et l'Europe, une fois que les besoins du marché intérieur auront été satisfaits.

Exterran est le troisième entrepreneur à se démobiliser depuis que les attaques ont commencé à cibler le champ le 21 juin, deux sous-traitants turcs, Havatek et Biltek, ayant déjà arrêté les travaux.

Dana Gas s'est refusé à tout commentaire. Exterran, Havatek et Biltek n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

UN AVENIR INCERTAIN

L'année dernière, le gouvernement kurde a signé un contrat avec la société énergétique nationale KAR Group pour construire un pipeline de Khor Mor via la capitale régionale Erbil jusqu'à la ville de Dohuk, près de la frontière turque, parallèlement à un pipeline existant.

Les retards pourraient coûter au gouvernement régional du Kurdistan (GRK), criblé de dettes, une pénalité importante et laisseront en suspens les projets d'exportation de gaz kurde.

Si l'infrastructure n'est pas prête à la date limite de mai 2023, le gouvernement kurde devra verser à Dana Gas 40 millions de dollars par mois jusqu'à ce qu'elle soit prête, a déclaré la source gouvernementale.

"Plus que cela, c'est l'atteinte à la réputation qui est en jeu, car les menaces sécuritaires ajoutent une autre couche de risques qui pourraient avoir un impact sur le coût du capital et de l'assurance", a déclaré Ali Al-Saffar, responsable du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à l'Agence internationale de l'énergie.

Le KRG n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Dana Gas possède les droits d'exploitation de deux des plus grands champs gaziers d'Irak, Khor Mor et Chemchemal, qui produisent environ 450 millions de pieds cubes de gaz par jour. Elle prévoit de plus que doubler sa production pour atteindre 1 milliard de pieds cubes par jour au cours des prochaines années, ce qui serait suffisant pour couvrir les besoins nationaux.

Avec 16 trillions de pieds cubes de réserves prouvées, la production pourrait alors potentiellement atteindre 1,5 milliard de pieds cubes par jour, laissant une quantité non négligeable pour les exportations.

Dana Gas fournit environ 80 % de la charge de gaz de la région, selon une source industrielle.

Toutefois, le plan d'exportation de gaz de la région pourrait menacer la place de l'Iran en tant que fournisseur majeur de gaz à l'Irak et à la Turquie, à un moment où son économie est encore ébranlée par les sanctions internationales.

En mars, le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) de l'Iran a tiré une douzaine de missiles balistiques sur Erbil lors d'un assaut, qui semblait viser les plans de la région pour fournir du gaz à la Turquie et à l'Europe, selon des responsables.

Alors qu'aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité des cinq attaques de Khor Mor depuis juin, des responsables kurdes, des diplomates, des sources industrielles et des experts en énergie ont déclaré qu'ils pensaient qu'elles avaient été menées par des milices soutenues par l'Iran.

Le ministère iranien des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Cependant, deux diplomates basés en Irak ont déclaré qu'ils pensaient que la rivalité au sein de l'Union patriotique du Kurdistan (PUK), le parti qui contrôle les terres où se trouve le champ, a conduit une partie à se venger d'avoir été exclue du projet d'expansion.

Un responsable de l'UPK, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a rejeté cette version des faits.

NO MAN'S LAND

Le champ de Khor Mor est proche d'un no man's land entre l'armée irakienne, les forces kurdes et les milices chiites, d'où ont été lancées les trois premières attaques à la roquette.

En raison de l'absence d'accord sur le contrôle territorial, il existe des zones dans lesquelles ni l'armée irakienne ni les forces kurdes ne peuvent pénétrer, laissant un vide sécuritaire où les milices sont actives.

Mais les deux dernières attaques avec des roquettes plus grosses provenaient de zones plus proches de la ville de Kirkuk, qui est sous le contrôle du gouvernement fédéral.

"Khor Mor a beaucoup de potentiel et peut aider les Kurdes", a déclaré un responsable kurde. "Nous sommes attaqués de tous les côtés. L'avenir est très incertain."

Le revers du plan gazier intervient à un moment où le secteur pétrolier, bouée de sauvetage financière de la région, est également en difficulté.

Les réserves de pétrole s'épuisent à un rythme plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale et un arrêt de la Cour suprême fédérale en février, qui a jugé inconstitutionnels les fondements juridiques du secteur pétrolier et gazier de la région du Kurdistan, a forcé certaines compagnies pétrolières étrangères à partir.

Exterran a interrompu ses travaux pour des raisons de sécurité, plutôt que pour le jugement, selon des sources industrielles et gouvernementales.

De nouveaux retards dans les investissements dans le secteur pèseront lourdement sur le GRK, qui fait face à une crise économique dans une région déjà en difficulté au sein d'un Irak instable.

La dette du GRK s'élève actuellement à environ 38 milliards de dollars, selon un fonctionnaire du gouvernement, et le parlementaire Karwan Gaznay, qui est membre du comité du pétrole et du gaz de la région, a déclaré que les exportations de pétrole représentaient 85 % du budget du Kurdistan irakien.

Les retards de paiement des salaires du secteur public, la médiocrité des services publics et la corruption ont alimenté des protestations souvent violentes au cours des deux dernières années contre les partis politiques qui dirigent la région.

Les difficultés économiques généralisées chez les jeunes Kurdes ont également été l'un des principaux facteurs à l'origine de la crise des migrants à la frontière entre le Belarus et l'Union européenne qui a débuté en 2021.

(1 $ = 1 458,5400 dinars irakiens)