Dana Incorporated fournit des solutions de transport d'énergie et de gestion de l'énergie pour les véhicules et les machines. Le portefeuille de la société améliore l'efficacité, la performance et la durabilité des véhicules légers, des véhicules commerciaux et des équipements hors route. Elle propose des essieux, des arbres de transmission, des transmissions, des produits d'étanchéité et des produits thermiques, ainsi que des produits d'électrification, notamment des moteurs, des onduleurs, des contrôleurs, des solutions d'étanchéité électronique, des solutions thermiques électroniques et des solutions numériques. La société opère à travers quatre segments : Light Vehicle Drive Systems, Commercial Vehicle Drive and Motion Systems, Off-Highway Drive and Motion Systems, et Power Technologies. La société est propriétaire de marques déposées et en a concédé la licence, telles que Spicer Electrified, Victor Reinz, Long, Graziano et Dana TM4. La société exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique. L'Amérique du Nord comprend le Canada, le Mexique et les États-Unis d'Amérique. Ses régions européennes comprennent la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Hongrie.