Danaher Corporation est un groupe industriel et technologique organisé autour de 2 familles de produits : - appareils médicaux (84,6% du CA) : équipements de diagnostic, systèmes d'imagerie numérique, instruments optiques, microscopes, consommables, etc. ; - instruments professionnels d'analyse (15,4%) : systèmes de contrôle de la qualité des eaux, de désinfection, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (42,5%), Chine (12,7%), Allemagne (4,6%) et autres (40,2%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés