Nobel Biocare fait main basse sur l'espagnol Mimetis

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'implantologie dentaire Nobel Biocare s'est porté acquéreur de Mimetis Biomaterials, une émanation de l'Université polytechnique de Barcelone (UPC). Fondée en 2013, la jeune pousse catalane conçoit, fabrique et commercialise des solutions de régénération osseuse dans les domaines dentaire et orthopédique.

Sollicitée lundi par AWP, la direction du groupe zurichois, racheté par l'américain Danaher en 2015, n'était pas disponible pour confirmer l'information divulguée sur le site de l'UPC et fournir plus de détails sur les contours financiers et le calendrier de la transaction.

Mimetis est le fabricant de MimetikOss, qui se veut le "premier substitut de greffe osseuse synthétique biomimétique mimant la partie minérale de l'os", selon un communiqué. La quatrième et dernière génération se décline sous forme de granules, permettant non seulement de préserver le volume osseux, mais aussi d'activer la régénération naturelle.

