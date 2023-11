Danavation Technologies Corp. est une société technologique basée au Canada. La principale activité de l'entreprise est la vente de présentoirs à micro-papier électronique et de logiciels aux détaillants pour automatiser l'étiquetage, la tarification, les produits et les promotions en temps réel. Ses Digital Smart Labels (DSLs), alimentés par la technologie d'automatisation IoT et le logiciel Platform-as-a-Service (PaaS), permettent aux entreprises de divers secteurs d'automatiser l'étiquetage, la tarification, les produits et les promotions en temps réel. Les DSL aident également à renforcer la précision des données et à améliorer les performances en optimisant les stocks, en supprimant les coûts de main-d'œuvre élevés et la faible productivité associés aux flux de travail traditionnels à forte intensité de main-d'œuvre. La société a introduit sa solution auprès des détaillants en Amérique du Nord, y compris les grandes surfaces et les épiceries de quartier, tout en ciblant de nouveaux marchés, notamment les prestataires de soins de santé, les entreprises manufacturières et les sociétés de logistique. Les filiales de la société comprennent Danavation Technologies Inc. et 0890810 BC Ltd.

Secteur Logiciels