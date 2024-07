La principale raffinerie de pétrole du Nigeria, Dangote, revend des cargaisons de brut américain et nigérian, ont déclaré vendredi quatre sources commerciales au fait de la question.

Trois de ces sources ont déclaré que la revente était liée à des problèmes techniques survenus à la raffinerie. Un cadre de Dangote, interrogé sur les offres et les rumeurs sur le marché selon lesquelles la raffinerie aurait des problèmes opérationnels affectant l'unité de distillation du brut, a déclaré que l'unité de distillation était en service.

Un porte-parole de la raffinerie a nié que Dangote proposait de vendre du brut nigérian.

La raffinerie a commencé à produire en janvier et sera la plus grande d'Afrique et d'Europe lorsqu'elle aura atteint sa pleine capacité. Elle pourrait bouleverser le commerce très lucratif des carburants entre l'Europe et l'Afrique et transformer le Nigeria en exportateur de carburants.

Les cargaisons de brut Escravos et Forcados nigérian figurent parmi les qualités proposées, de même que le brut Midland WTI américain, ont indiqué les sources. L'usine a importé plusieurs cargaisons de brut par mois, selon les négociants.

De telles reventes par les raffineries sont assez rares mais pas inconnues, selon les négociants. Les prix du brut ont accentué leur baisse après l'annonce de cette nouvelle vendredi. Le Brent a chuté de 2,5 % vers 80 dollars le baril, puis s'est redressé au-dessus de 81 dollars vers 17h00 GMT.

La raffinerie de 650 000 barils par jour a été construite pour un coût de 20 milliards de dollars par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote.

M. Dangote vise à inverser la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant, qui s'est maintenue bien que le pays soit le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. (Reportages d'Ahmad Ghaddar, Julia Payne, Libby George et Isaac Anyaogu à Lagos, rédaction d'Alex Lawler, Louise Heavens, Jan Harvey, William Maclean)