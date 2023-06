Le bénéfice annuel de Daniel Thwaites en hausse ; augmentation du dividende dans un contexte de perspectives optimistes 21/06/2023 | 12:40 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Daniel Thwaites PLC a annoncé mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse et a augmenté son dividende dans le cadre de perspectives optimistes. La société de pubs, d'hôtels et de loisirs basée à Blackburn, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôts pour l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 19 % pour atteindre 15,1 millions de livres sterling, contre 12,7 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 %, passant de 96 millions de livres sterling à 108,8 millions de livres sterling. Le coût des ventes a augmenté de 17 %, passant de 72,7 millions de GBP à 85,2 millions de GBP, mais les frais administratifs ont diminué de 11 %, passant de 9,4 millions de GBP à 8,4 millions de GBP. Daniel Thwaites a déclaré un dividende final de 2,4 pence par action, contre 2,2 pence l'année précédente. Cela porte le dividende total à 3,15 pence, soit 43 % de plus que les 2,2 pence de l'année précédente. Pour l'avenir, la société s'attend à une baisse de l'inflation et note que "les prix de l'énergie baissent rapidement sur le marché au comptant". Le président du conseil d'administration, Richard Bailey, a déclaré : "Nous avons la possibilité de convertir les baisses de prix en nos propres prix de revient et nous nous efforcerons d'accroître nos ventes tout en rétablissant nos marges cette année. Il a ajouté : "Les facteurs qui ont ébranlé la confiance des consommateurs sont en train de s'inverser ; pour l'instant, la récession a été évitée et les chiffres de l'emploi sont solides. Nos établissements sont bien investis et mieux dotés en personnel qu'ils ne l'ont été depuis un certain temps, et les marchés des entreprises et des loisirs domestiques de courte durée affichent de bonnes réservations pour l'été. Certains de nos pubs affichent de bonnes performances et nous envisageons donc l'année à venir avec une confiance prudente mais croissante". Les actions de Daniel Thwaites sont restées stables à 95,00 pence chacune mercredi matin à Londres. Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.