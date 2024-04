Danieli & C Officine Meccaniche SpA est une entreprise italienne principalement active dans le secteur industriel. Elle conçoit, fabrique, vend et installe des machines et des installations pour l'industrie métallurgique. Son portefeuille comprend des mines, des usines de production de pellets, des hauts fourneaux, des équipements de réduction directe, des machines pour le traitement de la ferraille, des aciéries pour la production d'acier liquide, des machines de coulée continue pour blooms, billettes et brames, des laminoirs pour produits longs, tubes sans soudure et produits plats ; des lignes de production de tubes soudés et de produits plats ; des installations de traitement secondaire, telles que l'écroûtage, le laminage et l'étirage ; des presses et des manipulateurs de forgeage ; des presses d'extrusion pour métaux ferreux et non ferreux ; des installations de découpe longitudinale et transversale ; des systèmes d'automatisation et de contrôle, des grues et des équipements de levage. Elle est également active dans la production et la vente d'aciers spéciaux. Elle opère par l'intermédiaire d'ESW Roehrenwerke GmbH et de Telerobot Labs.

Secteur Machines et équipements industriels