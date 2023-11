Danimer Scientific, Inc. est une entreprise spécialisée dans les polymères de performance. L'entreprise est spécialisée dans les bioplastiques qui remplacent les plastiques traditionnels à base de pétrole. Elle produit du polyhydroxyalcanoate (PHA), un ingrédient biodégradable dans une gamme de matériaux d'ingénierie qui sont des alternatives au plastique, que l'entreprise vend sous la marque Nodax. Elle récolte le PHA des bactéries, puis purifie et filtre le bioplastique avant de transformer le PHA en granulés. Son PHA est un bioplastique naturel qui se biodégrade efficacement dans les environnements anaérobies, tels que les installations de traitement des déchets, et aérobies. Son acide polylactique (PLA) est fabriqué à partir de dextrose dérivé du maïs, de la betterave à sucre et de la canne à sucre. La société commercialise ses produits auprès des propriétaires de marques d'emballages de consommation, des transformateurs et des fabricants de l'industrie plastique. Les applications de ses biopolymères comprennent les additifs, les revêtements aqueux, les fibres, les filaments, les films, le thermoformage et les articles moulés par injection.

Secteur Produits chimiques de base